Les titres de l’actualité du mardi 5 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

L’alerte rouge est décrétée à partir de ce mercredi matin sur tout le territoire national en raison du passage de l’Ouragan Irma, a annoncé, ce mardi, le gouvernement.

Les portes des écoles seront fermées jusqu’à vendredi, a décidé le ministère de l’Education nationale qui invite les directeurs départementaux à prendre les dispositions pour la pleine application de cette mesure.

Cet ouragan de catégorie 5 sur l’échelle de Saffir Simpson devrait atteindre les côtes d’Haïti dans les prochaines 36 à 48 à heures, selon le coordonnateur a.i de l’Unité Hydrométéorologique d’Haiti, Ronald Semelfort.

Pour sa part, le Directeur de la Protection civile, Jerry Chandler a fait état d’un ensemble de mesures prises dans le but de faire face à cet ouragan. 18 milles agents sont déjà mobilisés et 793 abris déjà identifiés au niveau de 7 départements, a renchéri le ministre de l’Intérieur, Max Roudolph Saint-Albin.

Le premier ministre Jack Guy Lafontant également ministre a.i des affaires sociales n’a pas répondu, ce mardi, à l’invitation de la commission Affaires sociales du Sénat de la république en raison des préparatifs au passage éventuel de l’ouragan Irma. Il devait s’expliquer notamment sur le scandale de la surfacturation des kits scolaires.

Le Sénateur Dieupie Chérubin du groupe APRIS qui avait proposé Roosevelt Bellevue au gouvernement réclame une enquête sérieuse afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que tous ceux qui y sont impliqués soient traduits en justice.

Plus de 2 mille jeunes se sont fait inscrire au concours pour la formation du corps d’administrateurs de l’Etat. 50 d’entre eux seront retenus, a rappelé le coordonnateur de l’OMRH, Josué Pierre Louis.

La cérémonie de passation des dossiers de candidature au jury a eu lieu, ce mardi, alors que le concours se tiendra les 16 et 17 Septembre prochains.

Les nouveaux ambassadeurs du Canada et du Salvador ont remis, ce mardi, leurs lettres de créance, au président Jovenel Moise. Il s’agit d’André Frenette et Oscar Chavez Valiente.

Les responsables de la NATCOM dressent un bilan positif de leurs réalisations au cours des 6 ans d’existence de la compagnie en Haiti. Ils annoncent le report à décembre prochain des activités marquant le 6e anniversaire de la compagnie en raison du passage de l’Ouragan Irma