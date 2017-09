BONJOUR SANTÉ

Tomate

Que contient la tomate ?

Du point de vue botanique, la tomate est un fruit, mais elle est considérée comme un légume. Son principal atout nutritionnel est sa richesse particulière en vitamine C et lycopène, substances anti oxydantes dont les effets protecteurs sur la santé ont largement été démontrés.

Riche en eau (environ 95 %), la tomate ne dépasse guère 15 calories aux 100 grammes.

L’essentiel de son apport énergétique est assuré par ses glucides (fructose et glucose). Les protéines et les lipides ne sont présents qu’en toute petite quantité.

Elle constitue une bonne source de vitamine C et de vitamines du groupe B, notamment B3, B5 et B9 (acide folique ou folates).

Elle contient également des caroténoïdes : des carotènes, précurseurs de la vitamine A (qui se transforment en vitamine A dans l’organisme), et du lycopène.

Ces deux substances sont dotées de propriétés anti oxydantes et sont responsables de la couleur rouge de la tomate.

Ce légume renferme de nombreux minéraux : beaucoup de potassium, du phosphore et du magnésium ; ainsi que des oligo-éléments : fer, zinc, cobalt, nickel, fluor, bore…

Concentrées dans sa peau et ses graines, ses fibres sont composées de celluloses, d’hémicelluloses, et d’un peu de pectines.