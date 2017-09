Haïti – Météo: IRMA en catégorie 4, Haïti en pré-alerte jaune

Source HL/ HaïtiLibre

Ce mardi matin l’ouragan IRMA avec des vents maximums soutenus à près de 150 mph (240 km/h) et des rafales plus élevées est passé en Catégorie 4 sur l’échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson. IRMA était situé ce matin à 16.6N 57.0W, soit 424km à l’Est de la Guadeloupe et à 1,220km au Sud-Est de l’île d’hispaniola selon la la « National Oceanic and Atmospheric Administration » (NOAA)

IRMA se déplace vers l’Ouest à près de 14 km/h et cette trajectoire générale devrait se poursuivre aujourd’hui, suivi d’un virage vers le Nord-Ouest ce soir. Un avion chasseur d’ouragan de la NOAA est prévu d’être dans l’œil d’Irma dans l’heure.

Certaines fluctuations d’intensité sont probables au cours du prochain jour ou deux, mais Irma devrait rester un puissant ouragan de catégorie 4 même s’il pourrait atteindre 5 durant une courte période (vent de plus de 250 km/h)

Les vents de force ouragan s’étendent vers l’extérieur jusqu’à 45 milles (75 km) du centre et de force tempêtes tropicales jusqu’à 140 milles (220 km).

IRMA pourrait atteindre la côte Nord d’Haïti d’ici jeudi à vendredi

Lundi en Haïti, le Secrétariat permanent de gestion des risques (SPGRD) à déclenché à la mi-journée, la phase de pré-alerte 1 au niveau de vigilance jaune.

« Le Centre d’IRMA pourrait traverser les Petites Antilles ce mardi » indique l’Unité hydrométéorologique d’Haïti (UHM) dans son premier bulletin de vigilance « Le système devrait ensuite continuer………………………..lire la suite sur haitilibre.com