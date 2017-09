Irma nous menace, l’ANMH appelle à la vigilance et à la prudence

Source Le Nouvelliste

A l’approche du cyclone IRMA qui risque de toucher les côtes d’Haïti dans les prochaines heures et de provoquer des dégâts considérables dans plusieurs départements géographiques du pays, l’Association nationale des médias haïtiens, dans le cadre de sa mission de service public, invite toutes les stations de radio, toutes les stations de télévision, tous les journaux affiliés à l’ANMH et tous les confrères et consoeurs de la presse nationale d’une façon générale à prendre toutes les dispositions pour informer la population et la sensibiliser aux risques encourus et aux précautions à prendre avant, pendant et après le passage du cyclone IRMA.

L’ANMH, tout en appelant tout un chacun à la vigilance et à la prudence, demande aussi à tous ses membres de relayer tous les bulletins météorologiques et les communiqués officiels relatifs au passage d’IRMA.

Enfin, l’Association nationale des médias haïtiens demande à tous ses membres d’organiser des émissions spéciales dans le cadre du passage d’IRMA pour informer d’heure en heure la population sur l’évolution de la menace jusqu’à la levée de l’état d’alerte cyclonique sur le pays.

Un cyclone menace Haïti, nous sommes tous concernés, nous sommes tous au service de la population.

Port-au-Prince le 4 septembre 2017

Pour l’Association nationale des médias haïtiens (ANMH) Frantz Duval Président, Robert Denis Vice-Président, Liliane Pierre-Paul Secrétaire, Aruns Bellevue Trésorier, Tiamengole Clerville, Richard Widmaeir, Max Chauvet, Jacques Sampeur.