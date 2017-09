Les titres du journal Infos-Vision du mardi 5 septembre 2017

Des pluies et vents sont prévus cette semaine sur Haiti, en raison du passage de l’ouragan Irma. La région nord est la plus exposée, affirme le directeur de l’unité hydrométéologique d’Haiti, Ronald Semelfort. La phase de pré-alerte 1 au niveau de vigilance jaune est décrétée depuis lundi après-midi.

Le coup d’envoi de l’année académique 2017/2018 a été donné, lundi matin, au lycée Alexandre Pétion, par le président Jovenel Moise qui était accompagné notamment du premier ministre, de plusieurs ministres dont celui de l’Education nationale et du président de la chambre des Députés.

Certains établissements scolaires visités, lundi, par Radio Vision 2000 n’ont pas fonctionné. C’est le cas des écoles Marie Dominique Mazzarello à Delmas 95, Sainte-Rose de Lima et Blaise Pascal qui projettent de rouvrir leurs portes le Lundi 11 Septembre.

Entretemps, les livres subventionnés par l’Exécutif ne sont toujours pas disponibles dans certaines librairies, le gouvernement ne respectant pas encore ses engagements vis-à-vis des éditeurs.

La commission Travaux publics du Sénat a eu une réunion de travail, lundi, avec le ministre des TPTC, Fritz Caillot accompagné des Directeurs généraux de l’EDH, de la DINEPA et de l’OFNAC autour de la construction prochaine d’un aéroport aux Gonaïves, des problèmes d’eau potable et d’électricité notamment à Martissant et Léogâne.

Le président Jovenel Moise ne cache pas sa colère face à la corruption qui ronge la société haïtienne. Il s’est engagé, lundi, à en finir avec ce phénomène et a dit compter sur le soutien de la population.

Le projet de budget 2017/2018 sera soumis, ce mardi, au vote de l’assemblée des sénateurs. Onondieu Louis du groupe majoritaire se dit favorable à l’approbation du texte et rejette certaines critiques au sujet des nouvelles taxes.

Son collègue, Ronald Larêche du groupe APRIS, Alliance des parlementaires pour le renforcement institutionnel et la stabilité, affirme que ce bloc est disposé à « voter pour » moyennant certaines modifications dans le document.