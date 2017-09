Haïti – AVIS : La BID lance le concours «Haïti Créative…»

Source HL/ HaïtiLibre

Depuis plusieurs années, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) porte un intérêt croissant aux industries culturelles et créatives, regroupées sous la dénomination « Économie Orange ». Elle a publié plusieurs études sur le sujet en croisant les perspectives créatives et les préoccupations économiques, tout en accordant une place privilégiée au numérique et aux nouvelles technologies.

En Haïti, la BID lance le concours « Haïti Créative : Création, Innovation, Entrepreneuriat » à l’attention des candidats qui, individuellement ou en équipe, peuvent présenter des propositions dans le domaine de l’industrie créative et culturelle, idées, produits, services, démontrant à la fois un talent créatif et innovant et un potentiel économique pour Haïti.

Ce concours leur donne l’opportunité de présenter leur proposition en ligne. Après une première sélection et une formation exclusive en entrepreneuriat, destinée aux meilleurs candidats. Les finalistes du concours seront……………………….…….lire la suite sur haitilibre.com