Haïti – Actualité : Zapping…

La ravine « Presyez » est en crue :

La ravine « Presyez » est en crue. Un début d’inondation est observé au centre bourg de Petite Rivière de l’Artibonite. La Protection civile est mobilisée.

Petit–Goâve, le MICT dialogue avec les manifestants du PHTK :

Samedi à l’hôtel impératrice de Petit-Goâve, s’est tenu une réunion entre les militants du PHTK et alliés de Petit-Goâve et une délégation du Ministère de l’intérieur (MICT), composée de Bélidor Jean,Harold, chargé de Mission Technique de la Direction Générale et de Anthonio Dorsainsil, chargé de Mission. Après maintes discussions, il a été décidé de créer une Commission Spéciale chargée de recueillir les griefs des militants et de les acheminer auprès des autorités centrales en vue de leur donner satisfaction ou de faciliter leur intégration. Entre temps, les militants entendent maintenir la pression sur le Gouvernement et annoncent une nouvelle manifestation… Lire aussi :http://www.haitilibre.com/article-21810-haiti-actualite-zapping.html . HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)

Solidarité avec le Texas :

« Le peuple haïtien est solidaire avec les habitants du Texas, aux États-Unis, qui subissent les inondations provoquées par la tempête Harvey, » a déclaré Moïse

Distribution de fournitures et mobiliers scolaires à Panyol :

Vendredi, dans le cadre de la rentrée scolaire, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) a procédé à une distribution de fournitures et de mobiliers scolaires (bureaux, bancs, tables, chaises) dans la localité de Panyol (Kenscoff). Ces matériels qui devront servir………………………....lire la suite sur haitilibre.com