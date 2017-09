Éphéméride du jour ….., 4 Septembre 1896 // Décès d’Amédée Brun, Poète et avocat haïtien

4 Septembre 1896 Décès d’Amédée Brun, Poète et avocat haïtien

Issu d’une famille française, il fit ses études au Petit-Séminaire Saint-Martial de Port-au-Prince. Très tôt son gout pour la poésie s’est manifesté. Il n’avait que 17 ans quand le journal “ Le peuple” publia déjà ses deux poèmes. Il fit ses études de droit à Paris et fréquenta le collège de France ou il s’intéressait particulièrement à la littérature.

Parmi tous ses poèmes, trois retiennent l’attention « Pages Retrouvées » (1895), « Deux Amours » (1895) et « Sans Pardon ».

La poésie d’Amédée Brun peut être caractérisé de romantique, la traduction de la tristesse du poète, et d’exotique.

Ce natif de Jacmel a écrit entre autres :

Faute vénielle

Combat de poyes

Pages retrouvées. Paris

La couleuvre

Sans pardon

Deux amours

Des dommages causés par l’exécution de travaux publics de chemins de fer. Thèse pour l’obtention de la licence en Droit.

Aujourd’hui, 4 Septembre 2017

247ème jours de l’année, 36ème semaine de l’année

118 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du nerprun dans le calendrier républicain français.

Le nerprun est une plante arbustive des régions tempérées de l’hémisphère nord, généralement épineuse et caractérisée par des feuilles pétiolées alternes, par de petites fleurs axillaires, et par les propriétés médicinales ou tinctoriales de son écorce ou de ses baies.

JOURNEE NATIONALE

Argentine : journée des immigrants, depuis 1949 – journée de la bande dessinée – journée des secrétaires.

ÉtatsUnis : NewspaperCarrierDay ou « journée des vendeurs de journaux à la criée »

UN FAIT A RETENIR

4 septembre 1957 Le gouverneur de l’Arkansas fait bloquer l’intégration des étudiants noirs

Le 3 septembre 1957, dans la ville américaine de Little Rock, capitale de l’Arkansas, neuf élèves noirs sont attendus au lycée central de la ville jusque-là réservé aux seuls Blancs. Le gouverneur Orval Faubus ordonne à la garde nationale d’empêcher les étudiants noirs d’accéder à l’établissement.

Lorsque les élèves noirs s’y présentent, ils sont insultés et repoussés par la garde. De violentes manifestations racistes prônant la ségrégation et appuyées par la garde nationale de Little Rock font rage pendant environ trois semaines.

Devant la décision illégale de Faubus, le gouvernement fédéral est contraint d’intervenir et le président Eisenhower donne alors l’ordre de retirer au gouverneur Faubus le contrôle de la garde nationale de l’État en renvoyant cette dernière dans ses baraquements. Il la remplace alors par plus de mille soldats de la 101e division aéroportée qui ont pour mission d’escorter et de protéger les neuf élèves noirs (bientôt baptisés les « neuf de Little Rock ») dans leur nouvelle école, afin de faire appliquer la loi.

Le 24 septembre, sous bonne escorte, 7 des 9 étudiants noirs entrent dans leur salle.

Quelques élèves blancs en sortent, refusant de s’asseoir à côté d’eux.

Constamment harcelés, les neuf élèves se voient affecter chacun un militaire de la 101e comme garde du corps.

Des lynchages entre noirs et blancs ont lieu devant le lycée, malgré la présence des forces de l’ordre.

Le 12 septembre 1958, la Cour suprême ordonne l’intégration immédiate des étudiants noirs dans les écoles de Little Rock. Les autorités locales préfèrent fermer les établissements scolaires plutôt que d’obtempérer. Les tribunaux fédéraux ordonnent alors leur réouverture, décision confirmée par la Cour suprême des États-Unis

HAITI

4 Septembre

1881 Ouverture officielle de notre première exposition agricole et industrielle nationale

Cette exposition qui dura environ trois mois, et qui coûta 64.053 piastres et 39 centimes, traîna une foule nombreuse venue admirer les quelques 2131 objets exposés, participer à la grande loterie nationale, qui fit 341 gagnants, et aux courses équestres.

La Pensée du Jour

« Les défaites nous ramènent aux choses essentielles, tandis que les succès ne font que nous en éloigner.»

Ronald Lavallée

PRENOM DU JOUR

Sainte Rosalie

Née en Sicile vers 1140, morte près de Palerme en 1170. Les Rosalie sont tendres et exubérantes. Leur couleur : le bleu. Leurs chiffres : le 3 et le 8.

Aujourd’hui

Lundi 04 Septembre 2017 Pleine Lune

Mercredi 13 Septembre 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Vierge, Comprise entre le 23 aout et le 23 Septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Tropicana d’Haïti«Anita»

Pour découvrir la musique de Tropicana d’Haïti«Anita» cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=ARb-m_02m7A&list=RDQMtFPMELmli0U

L’Orchestre Tropicana d’Haïti, surnommé La fusée d’or internationale est un groupe musical créé le 15 août 19631 dans la ville du Cap-Haïtien, Haïti.

L’Orchestre Tropicana d’Haïti est issu de l’Orchestre Caraïbes qui avait pris naissance dans le nord du pays à la fin des années 1950. C’est en mars 1963lors d’une réunion à laquelle assistèrent quelques musiciens et fans de Caraïbes au Yanvalou Night Club qu’est venu l’idée a Bazile Cobty de rebaptiser le groupe Orchestre Tropicana d’Haïti, nom tiré d’un night club à Cuba que Bazile avait l’habitude de fréquenter.

La première répétition de l’Orchestre nouvellement formé a eu lieu le 24 mars 1963 dans une maison appartenant à Bazile. À cette époque, la musique française et la musique latine étaient très populaires en Haïti, et déjà dans le Nord il y avait un autre groupe très influent, l’Orchestre Septentrional. Il fallait à cette jeune formation pour s’imposer de venir avec quelque chose de meilleur, mais l’Orchestre a eu du mal à progresser tant il y avait d’embûches sur chemin, tant les pressions sociales étaient fortes. Il ne pouvait pas se produire dans les milieux huppés déjà conquis par l’autre Orchestre de la ville, Tropicana était l’orchestre des « malere », les gens pauvres.

Cette situation n’allait pas trop durer, la présence du chanteur Giordany Joseph au sein du groupe allait changer l’image de ce dernier et grâce à l’aide de certains médias l’Orchestre allait gagner en popularité.

Sept ans après sa formation soit en 1970, l’Orchestre Tropicana d’Haïti a produit son premier disque où on retrouve des titres comme « Zoklo » et « Ti Zo » chanté par Giordany Joseph sous la commande du maestro Emmanuel Turenne. Leur première grande tournée Internationale a commencé le 7 mai 1975, avant le Canada l’Orchestre avait performé à Madison Square Garden à New York2.

Aujourd’hui l’Orchestre Tropicana d’Haïti possède plus d’une quarantaine d’albums à son actif et continue encore de produire.

L’Orchestre Tropicana d’Haïti est géré par un conseil de gestion de 4 membres tient compte du bien être des membres du groupe. C’est une véritable institution qui prend en charge ses retraités, les musiciens stagiaires et ceux qui sont actifs.

FOKAL-MARDI 5 SEPTEMBRE- 5 PM

Projection documentaire

RENE DEPESTRERENÉ DEPESTRE, CHRONIQUE D’UN ANIMAL MARIN.

FOKAL-Mercredi 6 SEPTEMBRE-6 PM

Spectacle avec le magicien Yann Frisch

Il sera accompagné de la dramaturge et anthropologue Valentine Losseau pour une rencontre entre magie, poésie et croyances.

Dans plusieurs centres culturels- A partir d’aujourd’hui jusqu’au Jeudi 14 septembre 2017

Lol Fest, le premier festival international du rire en Haïti

Ce premier festival international du rire en Haïti se déroulera à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Après les ateliers d’apprentissage à l’Institut français d’Haïti entre le 4 et le 6 septembre, Port-au-Prince recevra ses spectacles humoristiques, soirées étudiantes et animation pour familles et enfants du 8 au 14 septembre 2017, tandis qu’au Royal Decameron, le rendez-vous est fixé du 8 au 10 septembre.

Avec Rachid Badouri comme invité d’honneur et un spectacle en hommage à Languichatte Débordus, Lol Fest amène sur nos scènes des humoristes et comédiens tant haïtiens qu’étrangers. Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Mike Ward, et Garihanna Jean-Louis arriveront du Canada. Paul Taylor, Donel Jacksman, Bun Hay Mean, de la France. Cocoa Brown, des États-Unis et Mark Viera, de Porto Rico. Afistol, Ashley, Cynthia Jean-Louis, Jesifra, Piti, Manmi Pwella, Atys Panch, Sejoe, Shishie, Sucess Junior, sont les artistes du terroir en lice pour cet événement. À noter qu’au cours de ce festival, une soirée unique rendra hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit Languichatte Débordus. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien. Il faut aussi souligner que le chanteur T-Jo Zenny est aussi l’un des invités de Lol fest qui rassemble à Port-au-Prince 37 artistes pour 24 spectacles, dont 3 seulement sont payants.

Ce matin- IFH- à partir de 9h

Atelier avec Jean Jasmuel André

Sur la création humoristique

Interprétation et stand up

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée à chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

L’actualité du monde, dans le passé

4 septembre 476 Fin de l’Empire romain d’Occident

4 septembre 925 Athelstan devient le premier roi d’Angleterre

4 septembre 1965 Décès du Dr. Albert Schweitzer

Albert Schweitzer était musicien, philosophe, théologien et surtout médecin. En 1913, il fonde un hôpital missionnaire à Lambaréné, au Gabon. Cet hôpital deviendra un grand centre hospitalier de traitement de la lèpre et des maladies tropicales. Il a reçu le prix Nobel de la Paix 1952.

4 septembre 1768 Naissance de François-René de Chateaubriand, écrivain et homme politique français. († 4 juillet1848)

4 septembre 1774 James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie

James Cook arrive en Nouvelle-Calédonie lors d’une expédition scientifique destinée à découvrir le mythique continent austral que l’on croyait couvert de richesses et étendu du pôle sud aux latitudes moyennes.

4 septembre 1810 Naissance de Donald McKay, concepteur et constructeur de bateaux

Jeune, il apprend le métier de constructeur de bateaux dans les chantiers navals de son père et de son oncle sur la rivière Jordan. En 1841, il fonde une association à Newburyport, au Massachussets, où il acquiert la réputation de construire des bateaux rapides. En 1845, McKay ouvre son propre chantier naval dans l’Est de Boston, où il construit de grands clippers (le Flying Cloud, le Great Republic, le Sovereign of the Seas) qui établissent des records de rapidité longtemps inégalés et qui lui ont valu une renommée internationale.

4 septembre 1826 : décès de René Laennec, inventeur du stéthoscope, (né le 17 février 1781 à Quimper)

4 septembre 1918 : naissance de Frédérick Sanger, biochimiste, prix Nobel de chimie en 1958 et 1980. 4 septembre 1929 Le comte Zeppelin a fait le tour du monde en vingt jours et quatre heures

4 septembre 1944 Un accord de cessez-le-feu entre en vigueur entre la Finlande et l’Union soviétique

4 septembre 1949 Invention de la recette de la saucisse au curry par Herta Heuwers

4 septembre 1953 Dans les îles grecques des tremblements avec un raz de marée font plus de 1000 morts

4 septembre 1962 Enregistrement du premier disque des Beatles : « Love me do »

Du 4 au 11 septembre, les Beatles entrent en studio. Ils enregistreront six titres, dont « Love Me Do » et « P.S. I Love You ». Ils devront reprendre. « Love Me Do » pas moins de 16 fois.

4 septembre 1962 Honda fabrique ses premières petites voitures avec les S360 et le petit camion TN360

4 septembre 1964 Les USA procèdent à un nouvel essai nucléaire

Son nom de code est Guanay. L’essai a lieu au site d’essais du Nevada. C’est un essai de type Souterrain

4 septembre 1969 Le boxeur Robert Cléroux annonce sa retraite du ring (49 victoires, 6 défaites)

4 septembre 1870 Naissance de la IIIème République

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870, les Parisiens apprennent que Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. Dès l’annonce de la défaite, les députés renoncent à confier la régence à l’impératrice Eugénie, confinée au palais des Tuileries, et commencent à préparer la déchéance de Napoléon. Le corps législatif se réunit à 1h du matin. La foule, qui a manifesté toute la nuit, envahit le Palais Bourbon : il est 14h30. Gambetta et Jules Favre parviennent à entraîner les manifestants à l’Hôtel de Ville où siègent déjà les révolutionnaires, bien décidés à former un gouvernement. Mais la tentative est déjouée, Favre et Gambetta font plébisciter la nomination du Général Trochu comme gouverneur de Paris et forment un gouvernement modéré de Défense nationale. Les ministres sont immédiatement nommés : Gambetta (Intérieur), Favre (Affaires étrangères)… Etienne Arago est nommé maire de Paris, chargé de désigner les maires des arrondissements : Carnot dans le 8ème, Clemenceau dans le 18ème. La République est proclamée aux Tuileries.

4 septembre 1970 Salvador Allende est élu président de la République chilienne

Salvador Allende obtient 36,30 % des voix à l’élection présidentielle.

Après son élection, Salvador Allende entreprend de mettre en application son programme socialiste au Chili. Ce programme consiste en la nationalisation à grande échelle de certaines industries (notamment le cuivre, principale exportation du Chili), la réforme du système de santé, le blocage des prix, l’augmentation des salaires de 40 à 60 % la poursuite des réformes du système d’éducation entreprises par son prédécesseur Eduardo Montalva Frei, un programme de lait gratuit pour des enfants (à raison d’un demi litre de lait par jour et par bébé), et d’une tentative de réforme agraire. Ces décisions irritent une partie de la classe moyenne et la majorité des classes supérieures, et le gouvernement américain. La détérioration de la situation économique et l’hostilité de la haute classe et des forces armées soutenues par la CIA déboucheront, trois ans plus tard, sur le coup d’état mené par le général Pinochet. Il se suicide ou a été assassiné le 11 septembre 1973.

4 septembre 1971 Faina Melnik porte le record du monde du lancé de disque à 64,88 m.

4 septembre 1971 Ilona Gusenbauer porte le record du monde fémin de saut en hauteur à 1 m 92.

4 septembre 1971 Un avion Boeing d’Alaska Airlines heurte une montage, en Alaska, tuant ses 104 passagers et 7 membres d’équipage.

4 septembre 1972 Bob Barker anime la première de The Price Is Right sur la chaîne CBS

Il sera à la barre du populaire quiz télévisé jusqu’en juin 2007.

4 septembre 1972 Soichro Honda décide de prendre sa retraite.

4 septembre 1972 Naissance de Françoise Yip

Françoise Yip est née le 4 septembre 1972 au Canada d’une mère française et d’un père chinois. Elle a fait ses études à Vancouver. En 1994, Françoise fut choisie pour jouer auprès de la grande star asiatique Jackie Chan dans Jackie Chan dans le Bronx. Ce film est suivi par BLACK MASK avec cette fois-ci une autre star de Hong Kong : Jet Li. On l’a revue avec Jet Li dans ROMEO DOIT MOURIR.

4 septembre 1974 Les États-Unis établissent des relations diplomatiques avec la République démocratique allemande

4 septembre 1975 L’Égypte et Israël signent à Genève un nouvel accord de paix intérimaire

4 septembre 1975 Lancement de la Civic sur le territoire américain avec le CVCC 1500cc (deux portes avec hayon et quatre portes). Dix mille Civic sont vendues par mois. C’est une voiture facile à conduire et solide.

4 septembre 1977 Décès de Jean Rostand, à l’âge de 82 ans

Jean Rostand était un écrivain, biologiste et historien des sciences français. On lui doit plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et philosophique. Il était le fils de l’écrivain Edmond Rostand. Il a composé plus de 90 livres à caractères scientifiques.

4 septembre 1981 Naissance de Beyoncé Knowles, chanteuse

Beyoncé Knowles est une compositrice, productrice et actrice américaine. Elle est fondatrice et leader des Destiny’s Child: Le groupe féminin qu’elle mène avec son amie, Kelly Rowland. Elle perce sur la scène internationale en 1997 avec le single No, No, No, extrait de l’album du même nom. Son père, Matthew, est son manager. Sa mère, Tina, est sa styliste. Une petite sœur, Solange, est aussi chanteuse.

4 septembre 1984 Élection de Brian Mulroney (Conservateur)

Dirigé par Brian Mulroney, le parti conservateur remporte une victoire éclatante.

Conservateurs: 211 sièges des 282 sièges Libéraux: 40; NPD: 30; autres: 1. Plus grand nombre de sièges jamais obtenu dans l’histoire du pays. Jean Charest, âgé de 26 ans et inconnu de l’électorat au printemps, l’emporte avec une majorité de plus de 7 500 voix sur le député sortant.

4 septembre 1985 1ère voiture Accord sortie de la chaîne de l’usine américaine.

Les Accord restent plusieurs années numéro un des ventes aux Etats-Unis. Voiture solide et économique. Le 4 septembre 1991 Soichiro Honda décède.

4 septembre 1989 Première diffusion de la série « La Famille Addams » en France

4 septembre 1991 Décès de Soichiro Honda

Soichiro Honda, ingénieur et industriel japonais, est le fondateur de la Honda Motor Company en 1948.

En 1928, il ouvre son propre garage à Hamamatsu. Il consacre son temps libre à la construction de voitures de course. En 1936, une de ses voitures participe au Rallye de vitesse japonais. Elle bat le record de vitesse moyenne. Durant la Seconde Guerre mondiale, son usine est très touchée par les bombardements. Malheureusement c’est un tremblement de terre qui finira de la détruire en 1945.

En 1946, quand Honda Motors arrive sur le marché, on compte plus de 200 constructeurs de motocyclettes. En 1955, Honda est le premier constructeur de motocyclettes japonaises.

4 septembre 1991 Décès de Dottie West, 58 ans

Dottie West, chanteuse country américaine, succombe aux blessures qu’elle a subies cinq jours plus tôt dans un accident de voiture. Elle a connu une soixantaine de succès sur disques et a été la première interprète country féminine à mériter un prix Grammy.

4 septembre 1992 Création du groupe France Télévisions (Antenne 2 devient France 2 et FR3, France 3)

4 septembre 1997 Production de la dernière voiture de modèle Thunderbird

La voiture Ford Thunderbird était assemblée aux usines Ford à Lorain, en Ohio.

La Ford Thunderbird est à l’origine (1955) un modèle sport à deux places. Dès 1958, elle devient une lourde voiture à quatre places. Le nom Thunderbird fait référence à la mythologie indienne : il s’agit de l’oiseau-tonnerre censé apporter pluie et fertilité.

4 septembre 1998 Jean Kambanda reconnu coupable

Le Tribunal pénal international sur les crimes au Rwanda (TPR) condamne à la prison à vie pour génocide l’ancien Premier ministre rwandais, Jean Kambanda, reconnu coupable d’avoir fait tuer plus de 500 000 Rwandais en 1994.

4 septembre 1998 Fondation de Google à Menlo Park par Larry Page et Sergey Brin

4 septembre 1998 Le Tribunal pénal international sur les crimes au Rwanda (TPR) condamne à la prison à vie pour génocide l’ancien Premier ministre rwandais, Jean Kambanda, reconnu coupable d’avoir fait tuer plus de 500 000 Rwandais en 1994

4 septembre 1998 Matthieu Chedid sort son premier album Le Baptême qui marque la naissance de son personnage « M »

4 septembre 1998 Décès de Nino Ferrer, chanteur (né le 15 août 1934 à Gènes « Italie »)

Le chanteur Nino Ferrer se suicide dans sa propriété du Lot, chanteur des années 60 et 70 comme « Z’avez pas vue Mirza » – « Les cornichons »….

4 septembre 1999 Signature d’un accord entre Yasser Arafat et Ehud Barak

Le premier ministre israélien et le président palestinien Yasser Arafat signent à Charm el-Cheikh, en Égypte, un accord qui ouvre la voie à des négociations sur un règlement de paix final israélo-palestinien.

4 septembre 2000 Au Cap, Afrique du Sud, un schizophrène qui se fait appeler « le fils de Dieu » attaque cinq personnes au couteau avant d’être maîtrisé (par sept balles de révolver) par la police

4 septembre 2001 Ouverture d’un second parc Disney au Japon. Le DisneySea de Tokyo est voué à la mer

4 septembre 2008 Décès de Henri Cartan mathématicien français médaille d’or en 1976 du Centre scientifique (CNRS) – (né le 8 juillet 1904).

4 septembre 2009 Décès de Lester Williams Polfuss à New York plus connu sous le nom de Les Paul, musicien guitariste virtuose et inventeur de la guitare électriques à corps plein (solidbody) qui porte son nom selon la firme Gibson et dont les innovations en matière d’enregistrement ont révolutionné la musique rock. (Né le 9 juin 1915) à Waukesha (Wisconsin) USA.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

