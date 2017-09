Astrologie du jour

BELIER

Amour

Tenez-vous plutôt prêt à savourer les moments privilégiés qui vous seront offerts en cadeau par les astres. Ceux-ci vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire et, du même coup, de vous rassurer sur l’attachement que vous porte l’autre. Célibataire, vous ne risquez pas de souffrir de la solitude et mènerez une joyeuse vie de célibataire. Mais une rencontre importante pourrait vous faire rentrer dans le rang et prôner la fidélité !

Argent

Ne dédaignez pas les petits profits qui passeront à votre portée aujourd’hui. Celui qui ne se baisse pas pour ramasser une épingle n’est pas digne de trouver une livre. Apprenez les habitudes d’économie.

Santé

Assumer un emploi du temps chargé même si vous vous sentez un peu patraque, évidemment, c’est tirer sur vos réserves d’énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil, et aérez-vous dès que vous en aurez l’occasion.

Travail

Le climat astral sera nettement dominé par les influx plutoniens. Résultat : grande efficacité dans le travail durant cette journée. Vous marquerez des points importants dans votre carrière, et ceux qui comptaient vous mettre des bâtons dans les roues en auront pour leurs frais.

Citation

Peut-on blâmer un homme d’aimer sa mère ? (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous attachez une importance primordiale à vos proches, et vous allez le prouver une fois de plus cette fois. Vous vous préoccuperez du bien-être de vos parents et suivrez de près l’évolution de vos enfants. Vous n’aurez d’ailleurs guère de souci à vous faire : tout le monde ira bien, et votre tendresse suffira à atténuer les petites difficultés des uns et des autres.

Vie sociale

Il ne fera pas bon vous prendre à rebrousse-poil ! Vous serez hypersensible, surtout avec ceux qui vous sont les plus proches. Gare aux disputes, qui risquent de laisser des marques qu’il serait très difficile d’effacer par la suite.

Nombre chance

228

Clin d’oeil

Ne mettez pas en péril vos avantages acquis par de l’entêtement.

TAUREAU

Amour

De loin plus extraverti et plus chaleureux que dernièrement, vous renforcerez vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire, et vous saurez créer un climat tonique dans votre vie de couple. Célibataire, il y aura des choix fondamentaux à faire dans votre vie amoureuse. Si vous décidez de vous offrir une grande passion, vous passerez des moments sublimes, mais le feu risque de se consumer très vite.

Argent

Avec cet aspect du Soleil, vous serez d’humeur plus dépensière que d’habitude et risquez par ailleurs d’avoir à faire face à des dépenses imprévues. Ais tout ira bien sur le plan financier si vous restez très prudent et évitez les dépenses inutiles.

Santé

Vénus vous conseillera de veiller davantage sur votre santé. Certes, vous avez beaucoup à faire, mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière ? Pour vous motiver, autant que pour tenir sur la durée, entraînez un ami dans vos efforts, ou inscrivez-vous dans des cours collectifs.

Travail

Mars pourra provoquer des retards agaçants. Pluton pourra lui aussi vous obliger à ronger votre frein. Mais avec Jupiter qui vous deviendra favorable, ces difficultés devraient trouver des solutions.

Citation

Qui pardonne aisément invite à l’offenser (Corneille).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches, tant les enfants que les parents, seront sans histoire. Il vous faudra simplement veiller à ce que vos sautes d’humeur, dues à l’action de Pluton, ne déstabilisent pas ceux qui vous entourent. Méfiez-vous en particulier des réactions de vos enfants, surtout s’ils sont encore petits : ils pourraient ne pas comprendre certaines de vos attitudes.

Vie sociale

De nombreux contacts amicaux et beaucoup de nouvelles idées stimuleront votre esprit et votre énergie. N’hésitez pas à briser la routine, à écarter les vieux clichés, à innover dans tous les domaines.

Nombre chance

267

Clin d’oeil

Si vous traversez un passage à vide, où le moindre petit souci vous paraît insurmontable, évitez de vous replier sur vous-même.

GEMEAUX

Amour

Les conjoints s’entendront bien, sous l’impulsion de la Lune. Ils se montreront mutuellement tolérants, et ce sera tant mieux pour vous, qui n’êtes pas toujours d’une fidélité à toute épreuve. Célibataire, vos affaires de coeur prospéreront, à condition que vous teniez compte des désirs de vos partenaires. C’est bien beau de séduire, d’ensorceler, mais il faut aussi savoir donner. D’ailleurs, « L’amour consiste à sentir que l’on a cédé à l’autre malgré soi ce qui n’était que pour soi » (Paul Valéry).

Argent

Vous devrez subir l’influence pesante de la Lune. Tâchez de bien gérer vos dépenses, d’autant qu’il y aura un risque de mauvaises surprises financières. Une somme sur laquelle vous comptiez pourrait être moins importante que prévue ou tarder à vous parvenir. Si vous envisagiez de faire un voyage, vous serez contraint de le remettre. Mais pour éviter d’aggraver votre situation, ce sera la seule solution !

Santé

Vénus en bel aspect vous incitera à vous lancer dans une grande opération de séduction. N’oubliez pas qu’un joli sourire sera une arme imparable. Pour avoir un sourire d’une éclatante blancheur, supprimez les cigarettes, diminuez le café et plus encore le thé, surtout le thé de Chine, dont le tanin, extrêmement foncé, se dépose sur les dents. Brossez-vous les dents trois par jour, de préférence avec une brosse électrique. Mâchez un chewing-gum de temps en temps.

Travail

Suivez votre inspiration, retroussez vos manches et mettez-vous au travail sans hésiter. Même si les résultats ne sont pas immédiats, vos efforts établiront d’excellentes bases pour le proche avenir.

Citation

La grande affaire et la seule qu’on doit avoir, c’est de vivre heureux (Voltaire).

Famille/foyer

Vous tiendrez fermement les rênes de votre foyer. Pas question que votre partenaire se mêle de vous voler votre autorité ! Avec vos jeunes enfants, évitez la sévérité excessive, et ne laissez pas la crainte faire place à la tendresse.

Vie sociale

Les aspects astraux affineront votre sens des contacts. Vous aurez moins peur des autres et, pour un temps, vous réussirez à dominer votre timidité latente. Vous saurez prouver à vos employeurs que vous êtes indispensable, ce qui vous permettra de dicter vos conditions. Mais il ne faudra en aucun cas faire preuve de manque de diplomatie.

Nombre chance

690

Clin d’oeil

Vous distraire en agréable compagnie sera nécessaire à votre équilibre.

CANCER

Amour

Aiguillonné par la planète Mars, vous voudrez affirmer vos valeurs conjugales. Vous ferez comprendre à votre partenaire que vous l’aimez très fort, mais que vous êtes trop sauvage pour accepter de vivre emprisonné même dans les bras de quelqu’un. La réaction de l’autre pourra être positive ou négative ; cela dépendra beaucoup de votre façon de vous exprimer. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs, jusqu’à ce qu’une personne follement séduisante kidnappe le vôtre ! Vous ne vous relèverez probablement pas de ce coup de foudre, mais vous ne vous en plaindrez pas !

Argent

Les influx cosmiques porteront votre acuité mentale à son apogée. Cela vous permettra de flairer et de saisir les nombreuses opportunités financières qui passeront à votre côté. Vous pourriez faire fortune.

Santé

Les planètes vous perfuseront d’une vitalité qui vous rendra plein d’allant. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Les planètes vous insuffleront aussi une humeur très sensuelle. Et, vous le savez bien, l’amour constitue la meilleure des vitamines !

Travail

Dans votre métier, la vigilance sera de rigueur. Vous n’aurez pas toujours les idées très claires, et vous serez tenté de vous lancer dans des aventures hasardeuses, de faire de mauvais choix, ou encore de vous associer à des personnes peu fiables. Et toutes ces décisions pourraient bien avoir des conséquences néfastes. Aussi, soyez particulièrement sur vos gardes.

Citation

La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps (J. Addison).

Famille/foyer

Jupiter vous incitera à rechercher l’harmonie en famille, à éviter au maximum les sujets épineux ou les comportements provocateurs, susceptibles de mettre le feu aux poudres. Si vous devez régler une affaire litigieuse, la chance sera de votre côté.

Vie sociale

Avec cette ambiance astrale, vous ne serez pas toujours sur la même longueur d’onde que vos amis, et de petits accrochages peuvent se produire. Mettez votre sens de critique en sourdine, cela vaudra mieux.

Nombre chance

175

Clin d’oeil

Ne compromettez pas vos chances à venir par simple étourderie.

LION

Amour

Votre vie conjugale n’aura rien d’un long fleuve tranquille ! Les heurts et les frictions risquent de se multiplier avec votre conjoint ou partenaire. Cependant, après l’orage, le calme reviendra, et la réconciliation sera particulièrement tendre. Célibataire, vos amours seront un peu compliquées. Les rencontres sentimentales se suivront et ne se ressembleront pas. Vous finirez par ne plus très bien savoir où vous en êtes, ni ce que vous voulez vraiment. Et vous vous laisserez probablement guider par vos instincts et vos pulsions.

Argent

Excellente journée pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Grâce aux influx favorables de Pluton, vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative.

Santé

Voici le message que Jupiter en aspect harmonieux vous destine cette fois : osez vous exprimer, prendre des risques, bref vous mettre en avant et montrer que vous existez. Une nouvelle façon d’être qui vous apportera la santé, la réussite et un bel épanouissement.

Travail

Cet environnement astral va réveiller votre envie de réussir dans votre métier. Pour obtenir les succès dont vous rêvez, il vous faudra trouver le juste milieu entre originalité et conformisme, entre prudence et témérité. Cela vous demandera sans doute des efforts d’adaptation.

Citation

Le hasard donne les pensées et le hasard les ôte (Pascal).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents ainsi qu’avec vos frères et soeurs seront aujourd’hui sans histoire. Cependant, avec Mars mal aspecté, il est possible que vos enfants soient nerveux ou agressifs, et que vous ayez du mal à instaurer la discipline à laquelle vous tenez. Il n’y aura pourtant rien de grave, rassurez-vous !

Vie sociale

Cet aspect de Jupiter constitue toujours un excellent atout pour grimper socialement sans avoir le vertige. Faites attention pour ne pas vous laisser griser par la situation et commettre de regrettables erreurs de jugement sur les gens et les choses.

Nombre chance

960

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déborder par un emploi du temps trop chargé sous prétexte que les autres comptent sur vous.

VIERGE

Amour

Vous aurez du mal à résister aux plaisirs du papillonnage, quoi qu’on puisse vous dire. Retenez-vous, sinon votre couple risque de passer de durs moments. « Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : adieu prudence ! » (La Fontaine). Célibataire, Vénus va influencer favorablement votre secteur d’amour ; vous serez donc aux premières loges pour profiter de ses faveurs. Une rencontre excitante est dans l’air, qui pourrait bien donner naissance à un amour tout neuf.

Argent

Il faudra vous montrer modéré et circonspect dans vos dépenses. Réglez vos créanciers si vous ne voulez pas avoir de sérieux ennuis.

Santé

Les secteurs de santé de votre thème ne sont influencés en ce moment par aucune planète, ce qui veut dire que vous n’aurez rien de grave à redouter dans ce domaine. C’est vrai, Saturne pourra vous valoir des moments de fatigue. Mais le plus souvent, la lassitude que vous ressentirez sera d’origine psychique plutôt que physique. Si vous vous sentez à plat, faites le point : vous vous rendrez compte que c’est un sentiment diffus de mécontentement ou d’insatisfaction qui vous donne envie de vous faire dorloter, plutôt qu’un réel épuisement.

Travail

Vous allez entrer aujourd’hui dans une excellente période en ce qui concerne votre avenir professionnel. Ne laissez échapper une seule des bonnes occasions qui ne manqueront pas de se présenter, et sachez apprécier les offres d’appuis qui vous seront faites le moment venu. Mais ne faites pas une confiance aveugle à tous vos collègues, car certains ne le méritent pas.

Citation

C’est l’affection qui fait la parenté (Phèdre).

Famille/foyer

Cette configuration de Pluton pourra faire régner une certaine nervosité dans vos relations avec vos proches. Ce sera surtout le cas des natifs du premier décan. Mieux vaudra éviter d’aborder les sujets qui fâchent, et ne pas réveiller de vielles rancunes ou jalousies. Vous vous diriez des choses désagréables que vous regretteriez aussitôt !

Vie sociale

Incité par Mars, vous vous sentirez l’âme d’un tyran ou d’un despote. Vous ne mâcherez pas vos mots ; vous lancerez brutalement les flèches de la vérité, même si des susceptibilités sont blessées !

Nombre chance

712

Clin d’oeil

Soyez attentif aux moindres réactions de vos interlocuteurs.

BALANCE

Amour

Un climat de mésentente dans votre couple est probable, du fait de votre jalousie provoquée par le comportement plutôt volage de votre partenaire. Mais si vous ne réagissiez pas de façon impulsive, la situation ne devrait pas déboucher sur une crise grave. Vous êtes célibataire ou fraîchement divorcé ? Le Ciel ne vous promet pas la rencontre avec l’âme soeur, mais plutôt une histoire légère, sans prise de tête, qui vous fera beaucoup de bien.

Argent

Vous serez en mesure de réaliser des transactions financières fructueuses. Cette journée sera un moment particulièrement favorable pour procéder à l’achat ou à la vente d’un terrain ou d’une maison de campagne.

Santé

Cette ambiance astrale pourrait exposer les plus imprudents d’entre vous à de petits accidents. Prudence donc si vous prenez le volant ou si vous vous lancez dans des travaux de bricolage. Cela dit, vous jouirez d’une bonne vitalité, à condition de ne pas aller au-delà de vos limites, comme vous êtes souvent tenté de le faire. Mangez de façon équilibrée, et couchez-vous plus tôt.

Travail

Difficultés possibles dans votre travail. Vous supporterez très mal ces contretemps, qui entravent vos plus chères ambitions. Pourtant, seules la patience et la ténacité vous permettront de réaliser vos objectifs, car la chance ne sera probablement pas au rendez-vous.

Citation

Un bienfait à des gens nobles engendre du bien. Un bienfait à des gens vils engendre du mal. C’est comme la pluie : quand c’est l’huître qui en boit, il en sort une perle ; quand ce sont les vipères qui en boivent, il en sort du poison (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le comportement de vos proches vous décevra quelque peu. Vous aurez l’impression d’être le seul à faire des efforts pour maintenir l’harmonie en famille. En fait, votre entourage sera moins ingrat que vous ne l’imaginez.

Vie sociale

L’aisance avec laquelle vous évoluerez en société et le bonheur que vous découvrez dans vos nouvelles relations amicales feront de vous un être comblé. Ne soyez pas trop méfiant, et pensez que l’amitié peut bien un jour devenir de l’amour, pour votre plus grande joie.

Nombre chance

552

Clin d’oeil

Attention aux excès de toutes sortes, alimentaires et sexuels notamment.

SCORPION

Amour

Jupiter va vous apporter le soutien de la chance dans votre vie conjugale. Cet impact vous permettra de retrouver une solide complicité avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, inutile de vous attrister : avec les astres Mars et Mercure alliant leurs forces, vous n’éviterez pas une rencontre capitale. Vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les plans : esprit, coeur et sexe. Laissez-vous aller à cette passion, qui naît sous d’excellents auspices.

Argent

Avec le courant de chance qui vous protège en ce moment, vous ne devriez avoir aucun souci financier cette fois. Si vous avez des projets d’envergure concernant un achat ou un investissement, vos démarches vous permettront de poser des jalons importants.

Santé

Plus dynamique et tonique que jamais, vous ne tiendrez pas en place. La perspective de vous livrer aux joies du farniente ne vous excitera guère. Au contraire, plus vous multiplierez les activités, plus vous serez content. Comme le Soleil et Mars seront en position inconfortable, redoublez de prudence si vous pratiquez un sport à risque et ne vous imposez pas d’efforts excessifs.

Travail

Les astres ne vous feront pas de cadeaux aujourd’hui. Faites donc attention, dans votre travail, à ne pas miser sur des projets qui n’offrent pas assez de garanties ou sur des combinaisons plutôt douteuses, dans le but de rétablir votre situation. La réalité risque de s’avérer bien différente de ce que vous espériez. Soyez prudent et utilisez toute votre subtilité pour déjouer les pièges.

Citation

Le charmeur de serpents n’est pas à l’abri de leurs crocs (proverbe arabe).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera mise en valeur. L’ambiance sous votre toit sera chaleureuse. Si vous êtes père (ou mère) de famille, prêtez attention à ce que vos enfants vous diront. Ils passeront en effet par une phase de très grande intuition. Leurs rêves, les histoires qu’ils inventent s’ils sont petits, s’avéreront passionnants et instructifs.

Vie sociale

Soyez toujours correct mais pas toujours gentil et conciliant envers les autres, surtout envers ceux qui ne veulent pas entendre la raison. La fermeté est quelquefois payante. « Il est dans la nature de l’homme d’opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent » (Thucydide).

Nombre chance

870

Clin d’oeil

Fuyez les oiseaux de mauvais augure, d’où qu’ils viennent.

SAGITTAIRE

Amour

L’environnement astral de la journée provoquera une certaine tension dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Ce ne sera pas nécessairement un mal. Vous pourrez mettre à profit cette situation pour procéder à une salutaire remise en question de votre couple. Célibataire, sous les beaux auspices de Vénus, l’amour sera sans doute le point fort cette journée, qui s’annonce pétillante et chaleureuse. Votre charme et votre magnétisme seront à leur comble, vous rendant plus séduisant que jamais. Vous ferez des ravages sans façon !

Argent

Soyez à l’affût des bonnes affaires et des placements intéressants. Il s’en présentera beaucoup cette fois. Mais il faudra redoubler de vigilance afin de ne pas risquer de dilapider vos économies.

Santé

Premier point : les secteurs de santé de votre thème ne sont influencés par aucune planète, ce qui indique que votre résistance de base ne sera pas attaquée. Second point : la plupart des astres d’énergie et de tonus sont en ce moment bien aspectés, ce qui vous promet un dynamisme en hausse.

Travail

Cet aspect de Mars devrait vous aider à améliorer votre situation professionnelle. Mais attention à ne pas vous laisser déstabiliser par le mauvais aspect de Neptune. Votre situation est solide, ne la gâchez pas en prenant des risques inconsidérés ou en faisant confiance à n’importe qui.

Citation

Le chasseur amène toujours le tigre à quitter son abri dans la montagne (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les relations des natifs du signe avec leurs parents seront parfois un peu tendues. Chez les jeunes enfants, cela pourrait être dû à un excès d’indépendance et une certaine forme de refus de l’autorité parentale. Chez les jeunes adultes, il faudra parler de différences de conception ou de point de vue.

Vie sociale

Des discussions oiseuses entre amis vous feront perdre votre temps et entameront dangereusement votre capital patience. Essayez de garder votre calme malgré tout puisqu’il vous est impossible de vous dérober à cette nuisance. « Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser » (Shakespeare).

Nombre chance

949

Clin d’oeil

Montrez-vous moins capricieux pour ne pas vous compliquer inutilement la vie.

CAPRICORNE

Amour

Vos sentiments seront profonds ; mais, au grand désespoir de votre conjoint ou partenaire, vous ne serez pas enclin à les extérioriser. Une petite tendance au repli sur vous-même inquiétera l’autre, qui cherchera peut-être à vous faire réagir en suscitant votre jalousie. Célibataire, les mariages conclus durant cette journée seront très bénéfiques et durables. Ce sera donc le moment de convoler en justes noces si vous pensez avoir trouvé le partenaire idéal.

Argent

Journée tout indiquée pour mettre de l’ordre dans votre budget. Bon moment aussi pour avancer vers la solution d’un épineux problème financier. Mettez-vous en règle avec l’administration fiscale.

Santé

Cette ambiance planétaire va se traduire par un tel bien-être physique et psychique que vous n’aurez aucune envie de vous plaindre ! Prenez simplement le temps de vivre, de bien dormir, d’avancer à votre rythme, et vous resterez en bonne forme.

Travail

Le développement de vos affaires ira à grands pas, car vous serez plein d’idées constructives et saurez prendre les contacts utiles à l’épanouissement de votre carrière. De nombreuses occasions se présenteront : soyez prêt à les saisir et à en tirer bon parti. Mais vous risquez de tout gâcher si vous vous laissez aller à de brusques mouvements d’humeur ou si vous dépassez les limites de vos forces.

Citation

Passé l’ennui, mieux vaut l’oublier (proverbe anglais).

Famille/foyer

Jupiter sera en mauvaise position dans votre Ciel. Si vous n’êtes pas disposé à faire quelques concessions pour améliorer l’entente familiale, de sérieux problèmes surgiront sans tarder.

Vie sociale

Vous aurez toutes les raisons du monde de vous féliciter des contacts et des rencontres que vous allez faire au cours de cette journée. Savourez à fond ce que la vie et les astres vous offrent au lieu de bouder le plaisir que vous ne trouvez pas parfait. « Si l’on te donne de la canne à sucre, ne demande pas à être payé pour la manger » (proverbe indien).

Nombre chance

289

Clin d’oeil

Prenez l’initiative d’améliorer vos relations avec votre entourage.

VERSEAU

Amour

Les joies du coeur seront à la portée de tous les natifs vivant en couple. Même les plus mal lunés n’auront pas à se plaindre sur ce chapitre. Pour certains, l’amour prendra des ailes et leur fera vivre des moments délicieux, hors des réalités quotidiennes. Célibataire, préparez-vous à de grands chambardements – très positifs ! Vous veillerez à entretenir dans votre vie amoureuse un climat de gaieté bien agréable.

Argent

Votre situation matérielle devrait être florissante. Surtout si vous savez tirer pleinement parti des superbes opportunités qui se présenteront cette fois. Jouez à un jeu de hasard, mais avec une mise très modique : il semble que vous alliez bien gagner quelque chose !

Santé

Vous aurez très envie de vous occuper de votre petite personne. Si vous êtes une femme, une cure de remise en forme dans un centre de soins esthétiques sera la bienvenue. Et si vous êtes un homme, vous consentirez à vous donner un peu de mal en écumant les salles de gym pour être encore plus séduisant et pouvoir faire admirer vos abdominaux.

Travail

Si vous êtes tenté de changer d’orientation professionnelle, n’en faites rien pour le moment : vu la configuration astrale actuelle, vous vous laisseriez entraîner dans une situation que vous ne pourriez plus guère contrôler.

Citation

On doit se consoler de ses fautes quand on a la force de les avouer (La Rochefoucauld)).

Famille/foyer

La vie au foyer pourra être un peu perturbée par les soucis d’ordre professionnel. Vous vous conduirez en rabat-joie, malgré votre désir profond de faire plaisir à tout le monde. Vous devriez davantage faire la part des choses et maintenir votre famille en dehors de vos préoccupations de travail ; les rapports en seraient facilités.

Vie sociale

Tout laisse penser que vous ferez votre chemin dans la vie sociale grâce à votre faculté accrue de ne faire qu’un avec les situations et les gens, de vous adapter, de créer un climat de confiance et de quiétude autour de vous. Mais si vous êtes du deuxième décan, un certain déséquilibre, une certaine anarchie pourront nuire à votre vie sociale.

Nombre chance

599

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les circonstances extérieures à votre volonté peuvent parfois réaliser des miracles.

POISSONS

Amour

Vos relations conjugales ne seront pas très favorisées, compte tenu de cette configuration de Neptune. Vous devrez impérativement mettre une sourdine à vos critiques acerbes, sous peine de rompre l’harmonie que vous voulez d’ailleurs préserver coûte que coûte. Célibataire, bénéficiant d’influx astraux magnifiques, vous aurez un fort pouvoir de séduction et vous n’aurez aucun mal à faire des conquêtes. Mais vous serez peut-être trop enclin à ne voir que l’aspect sexuel de vos relations, ce qui risque d’amener certains de vos partenaires à s’offusquer d’être considérés comme des objets !

Argent

Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières ou régler des problèmes litigieux, vous serez favorisé par Pluton. Mais ce ne sera pas une raison pour commettre des imprudences. D’autre part, attention, vous pourriez être victime d’une escroquerie et perdre pas mal d’argent dans une affaire apparemment banale ! Ne signez rien sans garantie.

Santé

Les nombreux impacts célestes positifs du moment auront entre autres pour conséquence de consolider votre résistance physique et votre équilibre psychique. C’est vrai, Mars pourra par moments vous valoir un peu de nervosité ou d’apathie ; mais tout de suite après le maître de l’énergie reprendra sa marche directe et sera bien aspecté. Résultat : un dynamisme à couper le souffle !

Travail

Sombres perspectives dans le travail ! Vous devrez affronter au bureau ou sur le chantier une personne qui vous est franchement hostile. Des heurts violents pourraient se produire si vous ne saviez pas rester maître de vos nerfs.

Citation

Il n’appartient qu’aux grands hommes d’avoir de grands défauts (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Les influx planétaires de la journée vous aideront à apaiser les querelles dans le cercle de votre famille et à rendre le climat environnant plus serein, plus chaleureux malgré l’agressivité de certains membres.

Vie sociale

Le climat astral de cette journée risque de vous entraîner dans vos actes et vos paroles au-delà de limites admissibles. Vous voudrez gagner partout et avoir raison tout le temps. Mais à la longue votre entourage pourra finir par vous trouver arbitraire, intolérant ou outrancier.

Nombre chance

730

Clin d’oeil

Continuez à lutter avec acharnement, jusqu’à la victoire finale.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com