Haïti – Météo: IRMA repasse en catégorie 3

Source SL/ HaïtiLibre

Ce dimanche matin l’ouragan majeur IRMA, était situé à 18.0N 47.5W, soit 1,490 km à l’Est de l’arc Antillais et à 2,190km au Sud-Est de l’île d’hispaniola.

IRMA se déplace actuellement vers l’Ouest-Sud-Ouest à la vitesse de 24 km/h et une vitesse légèrement plus lente est attendu pour ce soir. Selon la « National Oceanic and Atmospheric Administration » (NOAA), IRMA est susceptible de continuer à progresser sur cette trajectoire pour les prochaines 24/36 heures, après quoi selon la modélisation, il devrait progressivement tourner vers l’Ouest (probablement lundi), puis remonter sur une trajectoire Ouest-Nord-Ouest

IRMA après avoir rétrogradé en catégorie 2 et de nouveau passé en catégorie 3 sur l’Échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson. Les vents maximums soutenus ont augmenté à près de 185 km/h avec des rafales au dessus de 200 km/h.

Un renforcement supplémentaire d’IRMA est possible jusqu’à…………………………lire la suite sur haitilibre.com