Haïti – Actualité : Zapping…

Ouragan majeur IRMA, trajectoire encore incertaine :

La tempête tropicale IRMA, devenue un ouragan de catégorie 3 depuis, se déplace sur l’Atlantique à 18 km/h avec des vents de 155 km/h et des points à 180 km/h, elle se trouvait jeudi à 17h00 à environ 2,850 km de l’arc antillais et pourrait encore s’intensifier. Selon l’unité hydro-météorologique d’Haiti, sa trajectoire précise reste encore incertaine et il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour en savoir plus. Restez informé sur HL pour en savoir plus sur l’évolution de la trajectoire d’IRMA.

Surfacturation de Kit scolaire, d’autres ministres impliqués ?

Selon le Sénateur de l’Ouest, Antonio Chéramy (VERITE), Président de la Commission sénatoriale « Affaires sociales » d’autres ministres que Roosevelt Bellevue récemment révoqué http://www.haitilibre.com/article-21953-haiti-flash-revocation-du-ministre-des-affaires-sociales.html pourraient être impliqués dans cette supposée affaires surfacturation de kit scolaires, citant sans preuve, les ministres de la Planification, de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur…

200 équipements lourds du CNE récupérés :

