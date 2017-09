Coupe de la présidence /Édition 2017: Le Baltimore et le FICA s’imposent le Real Hope menacé

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Le Baltimore a réussi l’exploit de dominer le Tempête de Saint-Marc 3-1 alors qu’il évoluait sur la pelouse de la formation « Bel Kolonn ». Du coup, les « orange et noir » et l’Aigle Noir (vainqueur de PNH 2-0) sont les seuls à réussir le coup d’éclat des matchs allers comptant pour ces 1/8e de finales. Le nul 1-1 concédé par le Real Hope sur sa pelouse face à Trou du Nord laisse croire que Trou du Nord pourrait épingler un autre club de D1.

Le suspense sera presque total lors des matchs retours des 1/8e de finale de la Coupe de la présidence prévus samedi et dimanche. A l’issue des matchs allers disputés mercredi et jeudi, l’issue d’aucun face à face n’était décidé à l’exception du derby saint-marcois dont la cause semble être entendue en faveur du Baltimore. Jeudi soir, le Baltimore n’a pas fait de détail pour s’imposer 3-1 sur la pelouse du Tempête de Saint-Marc. 3-1 qui place le Baltimore sur la voie royale pour se hisser en ¼ de finale, sauf catastrophe dimanche.

Le Real Hope menacé

Dimanche, le Real Hope effectuera un déplacement risqué sur la pelouse de Trou du Nord après le nul 1-1 concédé mercredi sur sa pelouse du parc Résigné à Milot. Ce petit but encaissé sur sa pelouse pourrait jouer de sales tours au champion national en titre si d’aventure il continuerait à prendre de haut cette petite formation de D2 qui a déjà joué un mauvais tour au FC Ouanaminthe en 1/16e de finale.

Le FICA prend un maigre avance

En s’imposant 1-0 sur sa pelouse dans le derby capois face à l’AS Capoise, le FICA a fait l’essentiel avant le match retour qui se joue samedi au parc Résigné. L’AS Capoise cherchera quant à lui à redresser une situation compliquée en essayant une nouvelle remontada après celle réussie contre Pont Sondé en 1/16e.

L’Aigle Noir en avance dans le duel de D2

L’Aigle Noir est allé battre le club de la PNH 2-0 jeudi sur le terrain de l’Académie à Frères dans le seul choc entre clubs de D2 de ces 1/8e de finale. Du coup, les Bélairiens se retrouvent ………………………..…lire la suite sur lenouvelliste.com