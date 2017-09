Astrologie du jour

BÉLIER

21 Mars – 19 Avril

FAMILLE

Cette journée devrait être faste sur le plan familial.

AMOUR

Grande stabilité ! Les couples ne subiront aucune influence planétaire notable ; leur vie se déroulera donc sans accroc, même si c’est un peu, aussi, sans grande passion. Pour les célibataires, cette journée apportera une surprise. Uranus pourra en effet vous valoir un coup de cœur mémorable.

SANTE

La zone de votre thème liée à la santé sera bien influencée par le Soleil, Mercure et Mars. Dans l’ensemble, ce mélange astral de vitalité et de dynamisme devrait vous valoir une bonne résistance.

ARGENT

Veillez à éviter les initiatives hasardeuses et les transactions trop risquées.

NOMBRE CHANCE 357

357

CLIN D’OEIL

Construisez diligemment le bonheur auquel vous aspirez.

TAUREAU

20 Avril – 21 Mai

FAMILLE

Calme plat côté famille, et vous n’irez sans doute pas vous en plaindre : entre vos projets personnels, vos activités professionnelles et vos amours, vous n’aurez en effet guère le temps de vous soucier de vos proches.

AMOUR

Vénus vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récompensés. Célibataire, l’amour planera dans les sphères éthérées. Avec ses sentiments épurés et ses élans discrets, il vous fera rêver d’un élu parfait. Redescendez plutôt sur terre, et vous rencontrerez ce jour la personne qui fera votre bonheur.

SANTE

Votre énergie risque d’être en légère baisse en raison des mauvais influx de Neptune.

ARGENT

Votre goût du risque sera décuplé par cette ambiance astrale et vous poussera à effectuer des opérations financières audacieuses. Vous aurez envie de tenter le tout pour le tout et de forcer les choses.

NOMBRE CHANCE 492

CLIN D’OEIL

Surveillez votre santé, sans pour autant devenir hypocondriaque.

GÉMEAUX

21 Mai – 21 Juin

FAMILLE

Si vous avez des enfants adultes, n’intervenez pas dans leurs affaires de coeur ; permettez-leur de prendre leurs responsabilités ; donnez-leur éventuellement un conseil et ensuite laissez-les agir à leur guise.

AMOUR

Repartez du bon pied. Si vous avez connu dernièrement quelques déboires amoureux, il sera temps maintenant de reprendre courage. La planète Uranus en bonne position vous permettra de réparer les pots cassés ou tout du moins de vous faire une raison. Car, ne l’oubliez pas, un échec amoureux bien négocié peut très bien être le gage d’une vie affective mieux réussie à l’avenir. Ne restez pas à bouder dans un coin. Vous pouvez vous attendre à une rencontre séduisante aujourd’hui et trouver de nouvelles voies pour épanouir votre affectivité.

SANTE

La planète Mars sera un facteur de vitalité et d’énergie. Elle renforcera votre volonté d’agir, votre sens de l’initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle.

ARGENT

Peut-être serez-vous sur le point de renoncer à des avantages matériels ou financiers pour vous épanouir dans la voie que vous avez choisie ?

NOMBRE CHANCE 861

CLIN D’OEIL

Veillez à ne pas vous laisser prendre au piège des solutions passe-partout.

CANCER

21 Juin – 22 Juillet

FAMILLE

Vos rapports avec vos proches se révéleront agréables. Cependant, méfiez-vous de votre franchise un peu brutale : elle risque de blesser ceux que vous aimez.

AMOUR

Vénus vous mettra dans un climat conjugal de plus en plus passionnel. Des sentiments ardents vous animeront. Seront-ils sagesse ou folie ? À vous d’en décider ! Vous voudrez jouir à fond des plaisirs de la vie en compagnie de votre conjoint. Célibataire, une affaire de coeur à l’apparence banale pourra prendre une tournure très favorable et plus durable, si vous modérez vos goûts d’indépendance et de liberté. Cette relation pourrait alors vous apporter beaucoup de bonheur.

SANTE

Bonne résistance de base. Saturne vous inclinera à consolider votre forme.

ARGENT

Neptune va vous valoir une certaine chance.

NOMBRE CHANCE

127

CLIN D’OEIL

Il serait inutile de vous obstiner dans des discussions sans fin.

LION

22 Juillet – 22 Aout

FAMILLE

Votre vie de famille ne sera directement influencée par aucune planète notable.

AMOUR

Tout s’arrange ! Vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. C’est vrai, Pluton influence toujours dans le secteur de la vie à deux, mais beaucoup moins qu’avant, et le climat un peu tendu de ces derniers temps va laisser la place à la tendresse. Célibataires, les meilleures planètes de la chance et des joies du cœur se trouveront réunies dans votre Ciel natal. Conséquences : les rencontres se multiplieront à une cadence accélérée, l’atmosphère se teintera d’un grand érotisme, et les petits déplacements favoriseront les grands coups de foudre.

ARGENT

La présente configuration astrale n’aura pas d’effet sur vos finances si vous gérez correctement votre budget.

SANTE

Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent.

NOMBRE CHANCE

751

CLIN D’OEIL

N’espérez pas transformer le comportement de vos êtres chers.

VIERGE

23 Aout – 22 Septembre

FAMILLE

Vous vous montrerez à la hauteur de ce que vos enfants attendent de vous.

AMOUR

La Lune est avec vous ! Mais ce n’est pas forcément une bonne chose. Regain de passion pour les couples sans histoires. En revanche, les couples mal assortis auront à affronter quelques problèmes, qu’ils parviendront à résoudre assez facilement. Célibataire, quatre astres formeront ce jour des configurations rares et favorables. Voilà qui promet à nombre d’entre vous une vie sentimentale intense, avec une sérieuse probabilité de rencontre.

SANTE

Mars en superbe configuration vous dotera d’un dynamisme du tonnerre. Les obstacles, d’où qu’ils viennent, ne vous feront pas peur, et vous prendrez un plaisir fou à les démolir.

ARGENT

Vos chances de réaliser d’excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues.

NOMBRE CHANCE

487

CLIN D’OEIL

Faites l’effort d’écouter les autres et de prendre en considération leurs points de vue.

BALANCE

23 Septembre – 22 Octobre

FAMILLE

La Lune va pousser vos enfants à s’affirmer, quitte à se rebeller contre votre autorité.

AMOUR

Uranus sème la zizanie chez les couples. Chaque partenaire en viendra à soupçonner l’autre de cacher quelque chose. Les célibataires, de leur côté, garderont difficilement le rythme ; trop lents à réagir, ils risquent de laisser passer de bonnes occasions de nouer une relation durable. Essayez quand même de vivre au mieux cette journée.

ARGENT

Essayez d’augmenter vos ressources matérielles en recherchant une promotion professionnelle.

SANTE

Saturne vous donnera la volonté de manger juste.

NOMBRE CHANCE 537

CLIN D’OEIL

Montrez de quel bois vous vous chauffez, de quoi vous êtes capable.

SCORPION

23 Octobre – 22 Novembre

FAMILLE

Des soucis familiaux pourraient vous perturber. Vous aurez du mal à dialoguer avec vos enfants.

AMOUR

Le Ciel vous gâte. Il vous offre la vie de couple dont nous rêvons tous : assez de fantaisie pour vous préserver de l’ennui, même si vous vivez ensemble depuis longtemps, et des sentiments en béton pour vous garantir la sécurité dont vous avez tant besoin ! Célibataire, tomber amoureux, vous en rêvez ; mais vous craignez tellement de souffrir ou de vous embarquer dans une histoire sans issue que, bien souvent, vous restez sur la défensive. Comment vous faire changer d’avis ? En envoyant dans le secteur amours Vénus, qui vous proposera un véritable avenir.

SANTE

Vous aurez tendance à commettre quelques excès sur le plan alimentaire.

ARGENT

Au cours de cette journée un peu chancelante, gardez-vous de toute spéculation ; laissez ce genre de risque aux aventuriers professionnels.

NOMBRE CHANCE

763

CLIN D’OEIL

Ne cherchez pas à dissimuler vos sentiments, même par pudeur. « Ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur amour » (Shakespeare).

SAGITTAIRE

23 Novembre – 21 Décembre

FAMILLE

Pluton mettra l’accent sur certains problèmes avec vos enfants. Ne laissez surtout pas traîner les choses, ou ils auront l’impression que vous vous désintéressez vraiment d’eux.

AMOUR

Un grand froid pourrait s’abattre sur vos relations. Faites tous les efforts nécessaires pour maintenir ces relations privilégiées avec votre partenaire. Célibataire, préparez-vous à faire une rencontre très importante.

SANTE

Vous jouirez d’une bonne résistance physique.

ARGENT

Attention aux dépenses excessives auxquelles vous aurez beaucoup de mal aujourd’hui à résister !

NOMBRE CHANCE

543

CLIN D’OEIL

Un peu de lucidité vous permettra de franchir un palier évolutif important.

CAPRICORNE

22 Décembre – 19 Janvier

FAMILLE

Vous souhaitez que chaque membre de votre famille sache prendre sa part de responsabilités dans l’existence commune. Mais ne les en dissuadez-vous pas par vos sempiternelles critiques ? Rectifiez le tir.

AMOUR

Coup de foudre possible ! Quelqu’un dans votre entourage en pince pour vous bien qu’il s’en défende derrière les masques de l’amitié. Aidez le tendre aveu : vous en avez les moyens. Sauf si cela ne vous intéresse pas, auquel cas cherchez à éviter le tête-à-tête toujours délicat et embarrassant.

SANTE

Saturne veillera sur votre santé. Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent.

ARGENT

Quand allez-vous vous résigner à ne plus croire au Père Noël ?

NOMBRE CHANCE

626

CLIN D’OEIL

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, n’ayez pas peur de recommencer une tâche. Vingt fois sur le métier…

VERSEAU

20 Janvier – 19 Février

FAMILLE

Dans votre vie familiale, vous aurez un rôle ingrat, celui de faire des remarques pas toujours agréables, pour le bien de vos enfants ou de votre conjoint. N’ayez crainte, vos proches vous en seront reconnaissants.

AMOUR

Belle journée pour les couples. Les astres offrent de sages et paisibles relations conjugales, centrées principalement sur le quotidien de l’existence, la sécurité amoureuse et le bien-être. Si vous êtes célibataire, gardez la tête froide, et faites un effort de lucidité ; sans quoi vous risquez d’avoir une grosse peine de cœur parce que vous vous serez, tout simplement, trompé d’histoire d’amour.

SANTE

Ambiance astrale énervante. Si vous avez du mal à vous endormir, comme cela semble probable aujourd’hui, essayez de vous détendre le plus possible.

ARGENT

Neptune en cette position pourrait vous souffler des idées totalement inadaptées ou de vous mettre face à des personnes indélicates.

NOMBRE CHANCE

836

CLIN D’OEIL

La meilleure attitude pour optimiser vos chances ? Vous concentrer à fond sur le présent, sans vous attarder sur des regrets ou vous inquiéter pour votre avenir.

POISSONS

20 Février – 20 Mars

FAMILLE

Les présentes configurations astrales tendues pourront affecter la vie de famille.

AMOUR

Ne soyez pas si difficile. Sous l’influence de Saturne, vous vous montrerez très exigeant envers votre conjoint. Vous aurez du mal à l’accepter tel qu’il est. Bien sûr, vous pouvez chercher à améliorer les choses, mais faites preuve d’un tact extrême et d’un bon sens des réalités. Célibataire, Mars pourrait créer la surprise. Cet astre de la passion et de la sensualité pourrait vous rendre très attractif et vous valoir du même coup une aventure bien agréable, même si elle n’est pas vouée à durer très longtemps.

ARGENT

Les choses se calmeront sur le front financier. Mars, qui provoquait des contretemps, cessera de vous importuner.

SANTE

Drivé par toute une équipe planétaire, vous aurez droit à une vitalité bondissante, mais aussi à quelques déséquilibres nerveux.

NOMBRE CHANCE

533

CLIN D’OEIL

Veillez à ne pas laisser votre cœur diriger votre tête.

TRAVAIL

Et si vous décidiez enfin de changer de métier ? Les astres ne vous seront pas défavorables.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

