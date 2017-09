Les résultats du projet « Appui à la relance du sous-secteur semencier » sont publics

Source Jose Flecher | Le Nouvelliste

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Dévelopement rural et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont restitué ce jeudi les résultats du projet « Appui à la relance du sous-secteur semencier en Haïti». Cette activité s’est tenue lors d’un atelier organisé à l’hôtel Marriott en présence de plusieurs hauts dignitaires des deux institutions susmentionnées.

Ce projet, selon les autorités, a contribué au renforcement des capacités du personnel du Service national semencier (SNS) sur les techniques de contrôle de qualité et de certification des semences ainsi que l’homologation des variétés. Tout ce qui a trait à la production de semences de qualité a été pris en compte. Réalisé dans le cadre du Programme de transfert de technologies aux agriculteurs dans le grand Nord, l’objectif global de ce projet est de s’assurer que le secteur agricole réalise son potentiel dans le souci de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays.

À travers ce projet, les autorités de Damien comptent œuvrer dans l’optique d’augmenter les revenus de la population rurale. Le directeur général du ministère de l’Agriculture, Branly Eugène, croit que, pour y arriver, les semences de bonne qualité revêtent une importance capitale. C’est pourquoi, soutient-il, Damien s’efforce, d’un commun accord avec ses partenaires techniques et financiers, à entreprendre de telles démarches. « Les semences de bonne qualité constituent l’un des facteurs clés dans le processus d’amélioration de la productivité et de la production agricole », formule-t-on dans le document final.

Selon Branly Eugène, l'ensemble des activités entreprises dans le cadre de ce projet sont de nature à appuyer le Service national semencier (SNS). Dans ce cas, le travail confié au partenaire technique était de formuler