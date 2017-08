Haïti – Éducation: Lauréats et performances des écoles par département (Bac 2016/2017)

Source HL/ HaïtiLibre

Le Ministère de l’Éducation Nationale vient de rendre disponible la liste des premiers lauréats au niveau national et les lauréats pour chaque département ainsi que les performances par écoles pour la Session Ordinaire du Baccalauréat 2016/2017.

Le bac 2016/2017 en quelques chiffres :

Le Sud est le seul département à voir un taux de réussite supérieur à 50% (69,23%) et la Grand-Anse détient le taux de réussite le plus bas avec seulement 23,92%

Au niveau National :

Nombre de candidats : 111,491

Admis : 33,050

Ajournés : 42,867

Éliminés : 35,574

Absent : 27,011

Taus de réussite : 29.64%

Un bien faible taux de réussite au niveau National, qui avait fait dire aux intervenants et participants d’un atelier organisé par le Gouvernement via le Ministère de l’Éducation début août : que l’école haïtienne était en crise et produisait des individus inadaptés avec une formation au rabais. http://www.haitilibre.com/article-21868-haiti-education-debut-des-epreuves-du-bac-permanent-et-session-extraordinaire.html

BACCALAURÉAT – 2016/2017

10 Premiers Lauréats 2017 :

VALMIR Jhony

Nord-Est – Lycée National Henry Christophe de Trou du Nord

Philo D

1408/1600 8.80

BELIZAIRE Jamsony

Sud – Collège Frère Odile Joseph

Philo C

1495/1700 8.79

BERNADIN Jean-Peeterly

Nord-Est – Lycée………………………lire la suite sur haitilibre.com