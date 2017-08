Astrologie du jour

BELIER 21 Mars – 19 Avril

FAMILLE

En famille, attention à la jalousie, qui est toujours mauvaise conseillère, et surtout restez maître de vos paroles et de vos actes. Avec une telle ambiance astrale, il suffirait de peu pour mettre le feu aux poudres !

AMOUR

Le Ciel va gâter royalement les natifs vivant à deux ! La majorité des couples en profiteront pour renouer des liens solides. Célibataire, à la faveur de cet aspect de Pluton, vous comprendrez maintenant que vos sentiments sont sincères et partagés. Evitez toutefois de prendre une décision définitive aujourd’hui car les influx planétaires dans leur ensemble n’y semblent pas tout à fait favorables. Laissez les choses se décanter ; la réalisation de vos désirs n’en sera que plus belle.

SANTE

Vous serez en bonne forme grâce à l’influence de Mars dans votre signe. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

ARGENT

Vous êtes de ceux qui ont su s’adapter au monde moderne, et vous en recevez les fruits depuis quelque temps. Uranus a dynamisé votre gestion financière, et cette évolution bénéfique se poursuivra encore longtemps. Hormis cette influence majeure, votre Ciel sera assez neutre en matière d’argent.

NOMBRE CHANCE

939

CLIN D’OEIL

Ne prenez pas de décision grave sous le coup d’un enthousiasme béat.

TAUREAU 20 Avril – 21 Mai

FAMILLE

Vous éprouverez des difficultés à faire régner autour de vous une atmosphère sereine et heureuse. La vie familiale risque d’être soumise à quelques tensions. Vous pourriez notamment entrer en conflit avec vos parents, ou connaître des problèmes de communication avec vos enfants. Dans tous les cas, ne laissez personne s’immiscer dans les affaires de votre famille ; méfiez-vous surtout de certains voisins ou amis un peu trop envahissants.

AMOUR

Si vous êtes marié, ne prenez pas de décision impulsive : ce n’est pas parce que vous êtes momentanément attiré par quelqu’un d’autre que vous devez vous lancer illico dans un divorce ! Célibataire, les flirts et les aventures seront assez satisfaisants. Mais la discrétion sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre réputation dans le travail en pâtisse. Le mieux serait de faire ce safari amoureux dans un milieu où vous pourrez opérer incognito.

SANTE

En principe, la journée devra vous voir en condition physique satisfaisante. Vous conserverez cet état de grâce tant que vous ne commettrez pas d’excès. Mais il serait problématique d’arriver à vous convaincre de modérer votre boulimie de pâtisseries et de bonnes choses aujourd’hui. Et alors votre ligne n’y résisterait pas, et vous risqueriez de prendre facilement quelques kilos en quelques jours, kilos que vous aurez le plus grand mal du monde à perdre par la suite. Tout cela, sans parler des misères de votre foie !

ARGENT

Les bons aspects de Mercure vous brancheront sur un courant de chance. Vous aurez de l’intuition pour dénicher de bonnes affaires, vous ferez une rencontre profitable, ou vous bénéficierez probablement d’un dégrèvement d’impôt.

NOMBRE CHANCE

635

CLIN D’OEIL

Mettez de l’eau dans votre vin, arrondissez les angles.

GÉMEAUX 21 Mai – 21 Juin

FAMILLE

Veillez à vous montrer un peu plus diplomate avec votre entourage familial, à composer. Ce sera le seul moyen d’éviter des heurts permanents. Il serait suicidaire de toujours vouloir avoir le dernier mot.

AMOUR

De nombreuses influences planétaires se presseront dans votre secteur amour, ce qui devrait vous valoir une vie amoureuse animée. Ceux qui se désespèrent de ne pas rencontrer l’âme soeur vont enfin changer de refrain. Cerné par des mouvements planétaires propices au grand amour, vous aurez bien du mal à échapper aux flèches de Cupidon. Les couples déjà formés passeront une journée très sensuelle.

SANTE

Avec le Soleil influençant votre signe, appuyé par Saturne, votre volonté se renforcera. Celle-ci sera très précieuse pour vous débarrasser d’habitudes néfastes à votre santé ou à votre ligne. Grignotages, café, chocolat, cigarettes… stop !

ARGENT

Vous pourriez vous féliciter de pouvoir toujours arrondir vos fins de mois, alors que bien des gens ont du mal à joindre les deux bouts. Si vous êtes assez sage, vous devriez savoir apprécier ce privilège et le considérer comme une compensation pour certains de vos désavantages sur d’autres fronts. Ne soyez pas trop gourmand : on ne peut pas tout avoir dans la vie, et il faut bien laisser quelques parts du gâteau aux autres !

NOMBRE CHANCE

529

CLIN D’OEIL

Quel que soit le secteur visé, contournez les obstacles si vous ne vous sentez pas de taille à les affronter.

CANCER 21 Juin – 22 Juillet

FAMILLE

Avec cet aspect de Saturne, vous vous entendrez exceptionnellement bien avec vos parents âgés, et ils ne vous donneront aucun sujet de souci. En plus, vous profiterez bien de l’expérience et de la philosophie qu’ils ont pu acquérir au cours de leur longue existence.

AMOUR

Mars fera sentir son action, côté sentiments : si vous êtes marié, c’est votre conjoint qui aura droit à toutes vos attentions. Les infidélités, très peu pour vous, en ce moment !… Célibataire, une importante décision, prise aujourd’hui sous l’impulsion de la planète Jupiter, devrait vous permettre de vous libérer d’une situation amoureuse très contraignante. Mais, heureusement, la Lune sera tout bénéfice pour vous, et vous aurez assez de force pour tenir le coup.

SANTE

Grâce aux influences astrales très favorables, vous pourrez, à partir de ce jour, venir à bout de quelques-uns de vos menus problèmes de santé. Mais des problèmes nutritionnels sont à craindre pour les personnes particulièrement fragiles. Il conviendra surtout de surveiller l’alimentation des nourrissons.

ARGENT

Vous devrez vous montrer vigilant en matière financière. Heureusement, vous avez les pieds sur terre et faites preuve d’instinct d’une solide prudence quand vos finances sont concernées. Cette qualité innée vous évitera certainement des difficultés dans lesquelles bien d’autres signes se seraient jetés. En tout cas, évitez à tout prix les opérations risquées.

NOMBRE CHANCE

480

CLIN D’OEIL

Pour avoir l’âme en paix, attachez-vous à régler à l’amiable les litiges qui traînent.

LION 22 Juillet – 22 Aout

FAMILLE

Mercure vous conseillera de ne pas passer tous les caprices de vos enfants ou de votre conjoint. Vous acceptez jusqu’ici de faire trop de concessions qui vous fourrent dans des situations embrouillées dont vous ne savez comment sortir.

AMOUR

Vénus en cette position dans le Ciel des célibataires leur vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez très entouré, vous ferez de nouvelles rencontres ; et votre charme, votre sens du dialogue et de la répartie vous attireront bien des sympathies. Votre vie de couple risque d’être pour vous une source de complications si, sous l’impulsion perverse de la planète Pluton, vous cherchez à traiter par-dessous la jambe vos obligations envers votre conjoint. Conduisez-vous donc avec franchise et loyauté. Vos efforts seront récompensés.

SANTE

Ne laissez pas la morosité et l’abattement s’installer en vous. Réagissez immédiatement avant que ces idées noires ne dégénèrent en problème plus grave. Si vous en avez la possibilité, faites une sieste au cours de la journée : ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées ! Manger suffisamment et, surtout, évitez de sauter des repas.

ARGENT

Dernièrement, vous avez misé sur la prudence et le long terme ; mais cette fois, vous serez plutôt enclin à réaliser des opérations financières à court terme. Pourquoi pas, après tout ? L’important est de bien cibler vos objectifs et de redoubler de prudence. Méfiez-vous des transactions hasardeuses ou mal préparées.

NOMBRE CHANCE

271

CLIN D’OEIL

Soyez diplomate, ou vous verrez les bonnes occasions partir en fumée.

VIERGE 23 Aout – 22 Septembre

FAMILLE

Votre vie familiale ne sera affectée par aucun impact planétaire notable. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, mais tout simplement que vos relations avec vos proches se dérouleront dans un climat paisible et sans histoire.

AMOUR

Mercure en splendide configuration dans votre Ciel vous aidera à établir un dialogue fécond avec votre conjoint ou partenaire, vous soufflant d’excellentes stratégies de séduction ou d’entente. Votre vie conjugale se déroulera sous d’excellents auspices. Célibataire, avec cet aspect de Vénus, il va y avoir de l’animation dans votre vie amoureuse. De nombreux solitaires vont en effet croiser cette fois quelqu’un qui ne les laissera pas indifférents. Pour certains, il s’agira même d’une rencontre très importante, qui risque de bouleverser leur vie et de se solder par un mariage.

SANTE

Ce qui va vous peser, ce sera l’influence de Neptune mal aspecté. Vous aurez probablement quelques vagues douleurs. Heureusement, Pluton exercera son influence bénéfique et vous protégera d’une certaine façon, en renforçant vos défenses immunitaires et en vous donnant une bonne résistance physique.

ARGENT

Vous aurez intérêt à prendre toutes les décisions nécessaires concernant votre situation financière au cours de cette journée, où de nombreuses planètes vous protégeront. Vous y verrez clair, et vos choix seront particulièrement judicieux.

NOMBRE CHANCE

970

CLIN D’OEIL

N’hésitez pas à forcer le cours des choses, mais sachez le faire avec diplomatie et circonspection.

BALANCE 23 Septembre – 22 Octobre

FAMILLE

Dans votre vie familiale, des remous pourraient se produire. Vous direz nettement ce que vous avez sur le coeur, ce qui pourra blesser, mais aura au moins l’avantage appréciable de clarifier la situation.

AMOUR

En l’absence de planètes dans le secteur couple, votre vie conjugale s’annonce tranquille, et peut-être même un peu trop à votre goût. Pour pimenter une monotonie qui peut sembler bien terne, rien ne vaut un petit conflit bien calculé. Mercure bien aspecté vous soufflera quelques sujets de discorde et de querelle… Pour les célibataires, l’influence actuelle d’Uranus se prête davantage à l’aventure qu’à un engagement sérieux. Mieux vaut le savoir, car cette planète a souvent tendance à provoquer des coups de foudre ou des attirances physiques, pas forcément vouées à durer.

SANTE

Vous vous sentirez en excellente forme et capable de déplacer des montagnes. Ne surestimez pas pour autant vos capacités physiques. Soyez raisonnable et évitez de jouer au yo-yo avec votre organisme. Si vous suivez un régime minceur, vos efforts et sacrifices seront récompensés, et cela vous encouragera à poursuivre dans cette voie.

ARGENT

Vous envisagez de changer de résidence ? Une affaire immobilière intéressante devrait se présenter aujourd’hui. Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

NOMBRE CHANCE

457

CLIN D’OEIL

Faites le point de vos finances ; si des mesures sont à prendre, faites-le immédiatement.

SCORPION 23 Octobre – 22 Novembre

FAMILLE

Saturne vous poussera à renforcer le pouvoir que vous exercez sur vos proches. Avec vos enfants, toutefois, évitez de vous montrer trop possessif ; favorisez plutôt les rapports de complicité avec eux.

AMOUR

Vénus et Mars, les planètes de l’amour, vous seront favorables, de même que Jupiter, planète de la joie de vivre. Avec ces trois alliés, vous n’aurez aucun mal à améliorer la qualité de votre vie à deux. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe de l’harmonie et de la complicité. Célibataire, vous éprouverez en ce moment un délicieux sentiment d’insouciance et aurez envie de savourer l’instant présent. Vos aventures seront nombreuses. Le mariage, ce sera pour plus tard !

SANTE

Cet environnement astral doit inciter les natifs les plus fragiles à s’occuper davantage de leur santé. Pour autant, vous n’avez aucune raison de vous affoler. Mais avec Mars et Neptune mal positionnés, le moral peut être quelque peu fluctuant.

ARGENT

Une seule planète aura un impact sur votre situation pécuniaire aujourd’hui : il s’agit de Vénus. C’est un astre positif, qui apporte chance et protection dans tous les domaines. Vous devriez donc avoir droit à une journée facile sur le plan financier. Mais attention, ne rêvez tout de même pas trop ! Vous ne devez pas compter sur Vénus pour vous faire gagner un pactole au Loto ou pour vous sortir d’embarras si vous cédez à vos coûteuses envies !

NOMBRE CHANCE

591

CLIN D’OEIL

Vous avez certainement des défauts. Accepter des remarques critiques serait le meilleur moyen de les corriger.

SAGITTAIRE 23 Novembre – 21 Décembre

FAMILLE

Vous aurez besoin de vous sentir très proche de vos enfants, et vous vous emploierez à tisser avec eux des liens privilégiés. Avec le soutien de Neptune, vos efforts porteront bientôt les fruits escomptés.

AMOUR

La présence de Mars, planète du désir, va réveiller votre libido et celle de votre conjoint. La journée sera donc torride ! Dans quelques rares cas, cette planète pourrait aussi réactiver une certaine agressivité latente au sein de votre couple. Si des désaccords vous opposent, n’en faites pas une montagne. Célibataire, la journée sera excellente, tant pour amorcer une liaison que pour conclure un mariage. Certains d’entre vous pourraient débuter une relation amoureuse sortant de l’ordinaire et vivre des rapports passionnels intenses.

SANTE

Aiguillonné par les influx de Vénus, vous serez décidé à vous lancer dans une grande opération de séduction. N’oubliez pas qu’un beau sourire sera une arme imparable. Pour avoir un sourire d’une éclatante blancheur, supprimez les cigarettes, diminuez le café et plus encore le thé, surtout le thé de Chine, dont le tanin, extrêmement foncé, se dépose sur les dents. Soignez aussi votre haleine, qui doit être fraîche et sans odeur.

ARGENT

Votre sens de l’opportunité, bien aiguisé par l’action de Jupiter, vous permettra de compter sur une certaine chance financière aujourd’hui. Mais prenez garde à ne pas sortir de la légalité, et sachez refuser les offres douteuses sur ce plan.

NOMBRE CHANCE

862

CLIN D’OEIL

Prenez votre courage à deux mains et repartez à l’attaque.

CAPRICORNE 22 Décembre – 19 Janvier

FAMILLE

Vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liées à la famille sont en effet bénéfiques dans l’ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses.

AMOUR

Vous n’aurez aucune envie de vous priver d’aventures agréables, s’il s’en présente. Mais votre partenaire, lui, refusera de fermer les yeux sur vos incartades que vous ne prendrez même pas la peine d’essayer de dissimuler. Gare alors à une scène de jalousie !

SANTE

Un dynamisme à toute épreuve et un moral d’acier grâce aux bons influx de Mars ! Tels seront vos plus précieux atouts. En outre, les risques de troubles respiratoires, auxquels vous êtes prédisposé, seront en sensible diminution. En revanche, évitez les efforts excessifs ou trop prolongés, surtout si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

ARGENT

Plusieurs planètes bénéfiques feront passer votre situation matérielle au premier plan. Vous pourrez équilibrer votre budget et même accroître votre pouvoir d’achat.

NOMBRE CHANCE

624

CLIN D’OEIL

Dites-vous bien que rien n’est jamais tout à fait perdu.

VERSEAU 20 Janvier – 19 Février

FAMILLE

En ce qui concerne les relations avec vos enfants, le Soleil vous vaudra une progéniture dynamique et joyeuse. Si l’un de vos enfants a envie de se lancer dans une activité artistique ou sportive, ne bloquez pas son enthousiasme.

AMOUR

Vos relations avec votre conjoint seront placées sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les résoudre dans les plus brefs délais. Célibataire, vous n’aurez aucun mal à faire des rencontres. Charmeur et entreprenant, vous serez prêt à tout pour faire succomber la personne qui vous plaît, même si vous avez vite tendance à l’oublier.

SANTE

Tonus et vitalité en hausse aujourd’hui. Il serait même étonnant qu’il s’agisse du contraire. Jupiter en cet aspect vous donnera des ailes et vous rendra prêt à vous lancer dans de nouvelles activités sportives.

ARGENT

Sur le plan financier, vous ne devrez pas faire preuve d’impulsivité et de superficialité. Ces défauts seront intensifiés cette fois à l’intérieur des possibilités envisagées. Il serait bon de régler d’abord les affaires les plus importantes. Ensuite, montrez-vous prudent, surtout s’il s’agit de vous engager à long terme.

NOMBRE CHANCE

272

CLIN D’OEIL

Ne cherchez pas à éblouir vos amis.

POISSONS 20 Février – 20 Mars

FAMILLE

Vie familiale harmonieuse et sans histoire. Vos relations avec vos proches ne poseront en principe aucun problème. Cela tombera bien, car en ce moment vous aurez davantage tendance à vous occuper de vos projets personnels que de votre entourage. Cela ne tirera pas à conséquence, et vous pourrez vous offrir une petite crise d’égoïsme en toute impunité !

AMOUR

Si vous êtes déjà lié, gare à Saturne, qui influence en ce moment votre vie de couple. Cette planète pourra provoquer un moment de manque de communication ou une rupture – vous vous en accommoderez ! – ou, au contraire, un grand besoin de stabilité, venant de vous ou de votre partenaire. Célibataire, le présent aspect de Jupiter augmentera votre assurance, votre énergie et votre impact sur les autres. Profitez donc de cette faveur astrale pour prendre votre vie amoureuse en main. Vous saurez donner et inspirer de l’amour et consolider vos sentiments.

SANTE

Les troubles respiratoires seront en nette diminution. De plus, pour ceux d’entre vous qui ont connu ces mois derniers des moments de déprime, l’avenir se présentera sous un jour beaucoup plus positif.

ARGENT

Sur le plan financier, votre côté plutôt rêveur et insouciant pourra vous faire rater d’excellentes occasions que vous offrira Saturne. Aussi serait-il utile, en cette journée, de vous adjoindre l’aide d’une personne plus réaliste et plus compétente.

NOMBRE CHANCE

382

CLIN D’OEIL

N’utilisez pas n’importe quel moyen pour arriver à vos fins.

