Éphéméride du jour ….., 30 Août 1865 // Décès d’Alexis Beaubrun Ardouin, Historien, journaliste, homme Politique haïtien

30 Août 1865 Décès d’Alexis Beaubrun Ardouin, Historien, journaliste, homme Politique haïtien

ÉDUCATION

Autodidacte

CARRIÈRE

Fondateur en 1842 du journal Le Temps où il publia ses articles sur les questions politiques.

Commissaire du gouvernement près le Tribunal civil de Port-au-Prince.

Sénateur de la République.

Ministre de la justice, de l’instruction publique et des cultes sous le gouvernement du général Jean-Louis Pierrot (1845-1846).

Ministre plénipotentiaire à Paris (1846-1949). Il démissionna de ce poste quand la nouvelle de la mort de son frère Céligny, exécuté le 7 aout 1849, lui est parvenue.

Il accepta de retourner à ce poste en 1859, après le départ de Faustin Soulouque.

Aujourd’hui, 30 Août 2017

243ème jour de l’année, 34ème semaine de l’année

122jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Kazakhstan : Journée de la Constitution

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale des victimes de disparition forcée

L’ONU s’inquiète de l’augmentation des cas de disparition forcée et le groupe de travail sur les disparitions involontaires de la commission des droits de l’homme des Nations Unies exprime son inquiétude sur le nombre croissant de cas de disparitions forcées dans le monde.

« Les victimes de disparition forcée, dont on ignore où elles se trouvent et quel est leur sort, ne devraient pas être rappelées à notre souvenir seulement une fois par an. Chaque jour devrait être une Journée des personnes disparues », a déclaré le groupe de travail.

De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge basé à Genève déplore le manque de volonté politique de s’attaquer à ce problème.

Une tragédie oubliée

Dans un rapport intitulé: Personnes portées disparues – une tragédie oubliée, l’organisation attire l’attention sur le drame trop souvent ignoré que vivent des dizaines de milliers de familles, de la Bosnie au Népal, de la Géorgie au Sri Lanka.

« Il est impératif de faire face à cette tragédie et d’aider les familles de disparus à faire la lumière sur ce qu’il est advenu de leurs proches. Ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque une angoisse indicible, de la colère et un profond sentiment d’injustice, et empêche les proches de faire le deuil et de tourner la page », constate Pierre Krähenbühl, directeur du CICR

Un site à visiter : www.un.org

http://www.journee-mondiale.com/161/journee-internationale-des-personnes-disparues.htm

UN FAIT A RETENIR

1983 A bord de la navette Challenger, Guion Bluford devient le premier noir dans l’espace

HAITI

30 Août

1915 Charlemagne Péralte refusa d’obéir aux Américains

Charlemagne Péralte rencontra « pour la première fois les Marines … à Léogâne, ou, en sa qualité de commandant de l’arrondissement militaire, il [refusa] obstinément d’amener le drapeau haïtien et de rendre les armes sans un ordre formel venant du président Dartiguenave lui-même. »

Un groupe de mercenaires cubains se retrouvèrent sur le sol d’Haïti avec l’intention de provoquer la chute du gouvernement

Cette tentative d’invasion fut écrasée après seulement cinq jours. Un des envahisseurs avait, paraît-il, des liens de parenté avec l’ancien candidat à la présidence, Louis Déjoie.

La Pensée du Jour

«La vie, c’est un combat sans trêve. »

Théophile Gautier ; Quand on voyage

PRENOM DU JOUR

Saint Fiacre mais aussi Fantin…

Patron des jardiniers, naquit en Irlande et mourut vers 670 à Saint-Fiacre en Brie

Ni qualités, ni couleur, ni chiffre

Aujourd’hui

Mardi 30 Août 2016 Dernier Quartier

Jeudi 01 Septembre 2016 Nouvelle Lune

L’Ere des Vierge, comprise entre le 23 aout et le 22 septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical / Rylax« San Wont»

Pour découvrir ou re découvrir la musique de Rylax« San Wont» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Un morceau agreable et tendre pour parler d’amour ce matin et revenir sur le tapis avec le groupe Rylax qui se fait rare.

Crée il y a trois ans environ 3 ans, il est évolue à Miami mais ayant ses racines en Haïti. Rylax est un full Band constitué de musiciens tels que Jean W. Dadaille, bassiste ; John B. Blanc, keyboardiste ; Kervens Fils-Aimé, gongiste ; Richardson Prudent, premier guitariste ; Réginald, deuxième guitariste ; Jeremy, percussionniste (batterie) ; Lovensky, tambour ; Jeff Andy Raymond et Charlin Bateau, chanteurs

Le groupe a déjà publié deux chansons, « San wont » et « Won’t stop », pour annoncer son premier album sur lequel il travaille en collaboration avec Ti Régi de Djakout #1 et Sanders Solon de Harmonik. Parlant très peu en Haïti, ilsy avaient pourtant effectué une tournée.

Le Culturel chez Nous

————————————————————–Du Vendredi 7 juillet au mercredi 30 août 2017, Expositions

Dernière ligne droite pour l’Exposition des œuvres des 11 artistes haïtiens à la Martinique, autour du thème « les non- dits – les silences sur les faits d’hier et d’aujourd’hui, des évènements que la mémoire a oubliés ou choisi d’oublier », une initiative de la fondation Clément – Martinique.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

————————————————–SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

Deux artistes Gilberson Cyprien (Bel-Air) et Jean-Robert Alexis (Grand-Rue) travaillent assidûment à leurs ateliers pour préparer le vernissage de l’exposition pour le 2 septembre prochain – en duo, au local de Bel Art, en face du Complexe du Bel-Air, sous le patronnage du mouvement « Nou pran lari-a ».

Deux moments ont marqué l’orientation de la vie artistique de Jean-Robert Alexis, l’artiste-peintre venu de l’Artibonite : sa rencontre avec l’artiste récupérateur Céleur Jean Hérard…]

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».

Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d'inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

Lundi 4 au Jeudi 14 septembre 2017 Lol Fest, le premier festival international du rire en Haïti

Après avoir organisé diverses soirées humoristiques en Haïti, Dream Promo se lance dans une aventure encore plus ambitieuse : Lol fest, le premier festival international du rire, en Haïti prévu du 4 au 14 septembre 2017. Tandis que les organisateurs mettent les bouchées doubles pour assurer à ceux qui feront le déplacement un maximum de plaisir, les artistes du line-up sont déjà dévoilés.

Ce premier festival international du rire en Haïti se déroulera à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Après les ateliers d’apprentissage à l’Institut français d’Haïti entre le 4 et le 6 septembre, Port-au-Prince recevra ses spectacles humoristiques, soirées étudiantes et animation pour familles et enfants du 8 au 14 septembre 2017, tandis qu’au Royal Decameron, le rendez-vous est fixé du 8 au 10 septembre.

Avec Rachid Badouri comme invité d’honneur et un spectacle en hommage à Languichatte Débordus, Lol Fest amène sur nos scènes des humoristes et comédiens tant haïtiens qu’étrangers. Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Mike Ward, et Garihanna Jean-Louis arriveront du Canada. Paul Taylor, Donel Jacksman, Bun Hay Mean, de la France. Cocoa Brown, des États-Unis et Mark Viera, de Porto Rico. Afistol, Ashley, Cynthia Jean-Louis, Jesifra, Piti, Manmi Pwella, Atys Panch, Sejoe, Shishie, Sucess Junior, sont les artistes du terroir en lice pour cet événement. À noter qu’au cours de ce festival, une soirée unique rendra hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit Languichatte Débordus. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien. Il faut aussi souligner que le chanteur T-Jo Zenny est aussi l’un des invités de Lol fest qui rassemble à Port-au-Prince 37 artistes pour 24 spectacles, dont 3 seulement sont payants.

Source / Le Nouvelliste

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

07 ]« `4Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to Facebook MessengerShare to EmailShare to TelegramShare to More

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

Lancement de la 4e édition du prix de poésie créole Dominique Batraville

Les éditions Pulùcia viennent de lancer la quatrième édition du prix de poésie créole Dominique Batraville pour l’année 2017. La cérémonie s’est déroulée, le jeudi 17 août 2017, en présence des partenaires officiels du concours à l’Alliance française de Jacmel.

Pour la quatrième année consécutive, les éditions Pulùcia invitent les écrivains à postuler pour le Prix poésie créole Dominique Batraville. Cette année, le prix a rallié trois principaux partenaires tels que la mairie de Jacmel, l’Académie créole haïtienne et l’Alliance française. Organisé en hommage à Dominique Batraville, le prix est conçu dans l’idée de promouvoir la langue créole haïtienne à travers la poésie et encourager du même coup les poètes qui écrivent en créole.

« Par ce prix, nous comptons valoriser l’art et la culture haïtienne », a déclaré Perronneau Molière, responsable des affaires économiques au sein des éditions Pulùcia. Le maire Loudie César, représentante de la mairie de Jacmel qui fait partie des membres du comité qui gère le prix se dit très satisfait de cette initiative qui vise à encourager les poètes de continuer à produire en créole. Elle voit dans ce concours l’opportunité de valoriser la langue créole et dorer son esthétique.

« La mairie de Jacmel est très fière de supporter ce prix. Nous sommes là pour encourager tous les gens qui contribuent positivement à l’évolution de la société »

Cependant, si beaucoup trouve naturel que la mairie de Jacmel et l’Académie créole haïtien, soient de la partie, d’autres se questionnent de la présence de l’Alliance française sur ce panel. À cette interrogation, Nadège Slagmulder, directrice sortante de l’Alliance française de Jacmel précise que : « L’Alliance française est avant tout une école de langue, elle est non seulement pour la promotion de la langue française, mais aussi pour la diffusion des cultures francophones et locales. Donc nous sommes ravis et trouvons ça normal de soutenir le prix Dominique Batraville ».

Selon Perronneau Molière, les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 3 septembre 2017. Cependant le comité a trouvé nécessaire d’apporter quelques améliorations cette année comme par exemple la démocratisation des inscriptions et l’anonymat des membres du jury. Dorénavant les inscriptions en ligne sont possibles pour les personnes vivant à l’étranger. Le prix poésie créole Dominique Batraville rentre dans le cadre de la rentrée littéraire organisée chaque année par les éditions Pulùcia. Les résultats seront publiés avec la clôture du mois créole le 29 octobre, mais la remise du prix se fera en janvier 2018.

« Pour marquer le prix cette année, d’autres activités sont prévues en parallèle. Des ateliers de SLAM sont prévus et un colloque sera organisé sur l’importance de la langue créole dans l’économie haïtienne », indique M. Perronneau Molière.

Depuis ses quatre années de réalisation, les éditions Pulùcia ont procédé au couronnement de plusieurs lauréats tels que Jacques Adler Jean Pierre, lauréat de la première édition, Coutchève Lavoie Opont, André Fouad, entre autres.

Le prix de la poésie créole Dominique Batraville est la deuxième initiative à portée littéraire entreprise par les éditions Pulùcia pour cette année. L’on se rappelle du lancement de la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle lancée au mois de juillet dernier. Celui-ci est consacré à la langue française et rentrera dans une tradition annuelle comme le prix de la poésie créole. En attendant que les résultats soient publiés, les éditions Pulùcia appellent au support financier des institutions intéressées. « Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires pour les deux prix. Les institutions peuvent supporter soit le prix Gary Victor de la nouvelle soit celui de la poésie ou les deux si elles le souhaitent » a invité Ancion Pierre Paul, directeur général des éditions Pulùcia.

Les éditions Pulùcia évoluent dans le milieu littéraire à Jacmel depuis dix ans et s’investissent dans la promotion de la littérature et de l’écriture. Pour cette année ils ont déjà accordé trois résidences de création parmi eux la résidence d’amitié bénéficiée par Coutechève Lavoie Opont, premier lauréat de la précédente édition et les récentes résidences d’André Fouad et de l’écrivain poète Dominique Batraville à qui le prix est dédié et qui a duré trois mois. Cette résidence a été réalisée de concert avec la mairie de Jacmel, le centre Culturel Charles Moravia et FoukiMage production.

L’actualité du monde, dans le passé



30 Août 1464 Début du pontificat de Paul II

D’abord éduqué comme futur homme d’affaires, il entre dans la prêtrise lorsque son oncle maternel devient pape sous le nom d’Eugène IV. En 1440, âgé de 23 ans, il reçoit la barrette de cardinal des mains de son oncle. En 1469, il accorde une dispense pour permettre le mariage entre Charles de France, fils de Charles VII de France et frère de Louis XI, et Marie de Bourgogne en raison de leur lien de parenté. Il décrète également l’année sainte de 1475. Il est mort le 26 juillet 1471.

30 Août 1748 Naissance de Jacques-Louis David, peintre français

Jacques-Louis David, né le 30 août 1748 à Paris et mort le 29 décembre 1825 à Bruxelles, fut un peintre français. David vota la mort du roi Louis XVI, puis se fit le chantre de Napoléon. Il dénonça le libertinage du XVIIIe siècle mais ses peintures inspirées de l’Antiquité sont souvent osées. Plein de contradictions, il fit preuve de continuité dans le génie. Il est considéré comme le chef de file de l’École néoclassique

30 Août 1797 Naissance de Mary Shelley

Mary Shelley, née Mary Wollstonecraft Godwin le 30 août 1797 à Somers Town, un faubourg de Londres (aujourd’hui dans le district de Camden), et morte le 1er février 1851 à Belgravia (Londres), est une femme de lettres anglaise, romancière, nouvelliste, dramaturge, essayiste, biographe et auteure de récits de voyage. Elle est surtout connue pour son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne.

30 Août 1811 Naissance de Théophile Gautier, poète, romancier et critique d’art français.

Il s’intéresse très jeune à la poésie.

En 1829 il rencontre Victor Hugo qu’il reconnaît pour son maître et participe activement au mouvement romantique.

Il publie en 1831-1832 ses premières poésies qui passent inaperçues.

Il écrit aussi ses premières nouvelles comme La Cafetière (1831), dans une veine fantastique qu’il approfondira dans d’autres œuvres (Le Roman de la momie, 1858).

En 1836, à la demande de Balzac, il donne des nouvelles et des critiques d’art au journal La Chronique de Paris. Il collabore ensuite intensément à d’autres journaux, en particulier La Presse d’Émile de Girardin : certains de ces textes seront regroupés plus tard en volumes (Les Grotesques, Souvenirs littéraires…). Il publie aussi des poèmes (La Comédie de la Mort, 1838) et s’essaie au théâtre (Une larme du diable, 1839). D’autres voyages en Algérie, en Italie, en Grèce, en Égypte, nourriront aussi diverses publications.

En 1852, paraît Émaux et Camées, recueil de vers qu’il enrichit jusqu’en 1872.

Il continue à publier des articles ou des poèmes mais aussi une biographie d’Honoré de Balzac ou des œuvres de fiction comme son roman de cape et d’épée Le Capitaine Fracasse (1863). Il meurt en 1872 laissant l’image d’un témoin de la vie littéraire et artistique de son temps dont les conceptions artistiques ont compté et dont l’œuvre diverse est toujours reconnue.

30 Août 1856 Décès de John Ross

Sir John Ross, né le 24 juin 1777 à Balsarroch, Écosse, était un contre-amiral d’origine écossaise dans la marine de guerre britannique et un explorateur des régions arctiques.

En 1818, lors de son premier voyage arctique à la recherche du passage du Nord-Ouest, il visite la côte nord-ouest du Groenland. Ensuite, en tentant de s’enfoncer plus vers l’Ouest, il conclut à plusieurs reprises que les plans d’eau qu’il suit sont des baies. Ces conclusions, d’abord contestées par ses officiers, se révéleront fausses : il s’agissait en fait de détroits qui auraient éventuellement donné accès à un passage vers l’Ouest. Résultat de ce voyage qui se termine dans la controverse : bien qu’il soit promu au grade de capitaine de vaisseau, Ross se voit refuser le commandement d’un autre navire.

En 1829, Ross retourne enfin dans l’Arctique aux commandes d’une expédition financée par le distillateur du gin Felix Booth. Il n’en reviendra que quatre ans plus tard, lui et son équipage ayant été incapables de se libérer de la glace pendant trois hivers de suite. Après avoir délaissé leur propre navire, ils emprunteront les chaloupes d’un autre navire abandonné dans la glace lui aussi.

Après son retour triomphal, la controverse est semée de nouveau, cette fois au sujet de la découverte du pôle Nord magnétique, entre autres. Ross revendique cette découverte pour lui-même, tandis que son neveu, James Clark Ross, également du voyage, estime en être le responsable.

30 Août 1871 Naissance d’Ernest Rutherford, physicien et chimiste néo-zélandais

Ernest Rutherford est considéré comme le père de la physique nucléaire. Pendant qu’il enseignait à l’université McGill à Montréal de 1898 à 1907, il a découvert les rayonnements alpha et bêta, et que la radioactivité s’accompagnait d’une désintégration des éléments, ce qui lui valut le prix Nobel de Chimie en 1908. C’est aussi lui qui a mis en évidence l’existence d’un noyau atomique, dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l’atome, et qui a réussi la toute première transmutation artificielle.

Si pendant la première partie de sa vie il se consacra exclusivement à sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à Cambridge, où fut découvert le neutron, et où vinrent se former Niels Bohr ou Oppenheimer. Son influence dans ce domaine de la physique qu’il a découvert fut donc particulièrement importante. Il est mort le 19 octobre 1937.

30 Août 1873 Fondation de la Police montée

George Arthur French constitue le premier détachement de la Police montée du Nord-Ouest avec 150 recrues.

http://www.rcmp-grc.gc.ca/history/marchwest_f.htm

Il organise la force et leur donne un caractère militaire.

30 Août 1902 Nuées ardentes à la Montagne Pelée

http://www.pdc.org/images/pelee5.gif

Le 8 mai 1902, la montagne Pelée est entrée en éruption causant la mort de milliers de personnes.

« Le 30 août trois nuées successives se déversent non seulement vers Saint-Pierre, mais aussi vers le sud-est, accroissant la zone de dévastation. Plus d’un millier de personnes qui venaient de réintégrer la région du Morne Rouge sont tuées, portant le nombre total des victimes à 29 000. »

30 Août 1908 Naissance de Leonor Fini

www.lamalcontenta.com

Leonor Fini, née à Buenos Aires, Argentine, et morte à Paris le 18 janvier 1996, est une artiste peintre surréaliste, décoratrice de théâtre et écrivaine, d’origine italienne.

Leonor Fini adorait les chats, elle a peint de nombreux tableaux et dessiné plusieurs esquisses et aquarelles en hommage aux chats. En 1977, elle consacra même un livre entièrement dédié à sa passion pour les félidés, Miroir des chats.

www.sos-siamois.com

30 Août 1918 Attentat contre Vladimir Lenine

À Moscou, Lénine est blessé par un coup de feu tiré par Fanya Kaplan.

Fanny Kaplan, membre du Parti socialiste-révolutionnaire, approche Lénine alors que celui-ci regagne sa voiture à l’issue d’un meeting. Elle l’appelle, il se retourne, elle lui tire dessus trois fois. Deux balles l’atteignent : l’une à l’épaule, l’autre au poumon. Lénine est emmené à son appartement privé au Kremlin et refuse de s’aventurer à l’hôpital, craignant que d’autres assassins ne l’y attendent. Les médecins jugent trop dangereux d’extraire les balles. Lénine survit et reprend son activité, mais sa santé s’en ressentit.

30 Août 1919 Naissance de Kitty Wells, chanteuse

Kitty Wells fut surnommée la ‘Reine de la musique country’. 81 titres au palmarès country de 1952 à 1979. Prix Grammy en 1992 pour l’ensemble de sa carrière

30 Août 1929 Naissance de Jacques Létourneau

Les comédiens Jacques Létourneau et Andrée Lachapelle dans la pièce «Bilan» de Marcel Dubé, présentée au TNM

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/photos/5368.html

Jacques Létourneau est un acteur et scénariste québécois. Il est le frère d’Yves Létourneau et l’époux de Monique Lepage. Il a fait ses débuts en 1947 à Québec. Il a été annonceur à la radio CHRC de Québec. On a pu le voir à la télé dans « Le Voyage de M. Perrichon, 14 Rue de Galais, Le Pendu Dépendu et sans oublier dans « La Boîte à Surprise » dans le rôle du Pirate Maboule. Jacques a aussi fait beaucoup de théâtre (Virage Dangereux, Roméo et Juliette, Le Chant des Cigales, Le Malade Imaginaire, etc.)

30 Août 1931 Naissance de Gilles Groulx

http://www3.onf.ca/webextension/collection-memoire/cineastes.php?bid=83&exp=Gilles%20Groulx&vw=bio

Gilles Groulx est un monteur, réalisateur, scénariste et acteur québécois né le 30 août 1931 à Saint-Henri (Montréal, Canada), décédé le 22 août 1994. Groulx est un des cinéastes ayant le plus inspiré Pierre Falardeau.

Cinéaste exigeant, profondément engagé socialement, il est très critique de la société québécoise, tant des conditions de vie des milieux populaires, des médias, que des intellectuels hésitants.

Les Raquetteurs

Normetal

Le Chat dans le sac

24 heures ou plus

Où êtes-vous donc ?

30 Août 1931 Naissance de John Swigert

John Swigert est un astronaute américain né à Denver au Colorado. Il fit partie de la mission Apollo 13 lancée le 11 avril 1970, un vol spatial en route vers la Lune qui allait mettre en danger la vie des trois astronautes à son bord.

La capsule sera de retour le 17 avril 1970 avec tout son équipage sain et sauf.

Il est décédé d’un cancer le 27 décembre 1982 à l’âge de 51 ans.

30 Août 1933 Création de la compagnie aérienne Air France

Création de la compagnie aérienne Air France issue de la fusion de quatre compagnies privées.

30 Août 1935 Naissance de John Phillips

Chanteur américain

« The Mamas and the Papas »

Il est décédé le 18 mars 2001

30 Août 1937 Naissance de Bruce McLaren

Bruce McLaren, né le 30 août 1937 à Auckland en Nouvelle-Zélande, était un pilote automobile néo-zélandais, qui courut en championnat du monde de Formule 1, disputant 98 Grands Prix de 1958 à 1970.

Bruce McLaren sur une monoplace de sa conception, en 1969 au Nürburgring. En 1963, s’inspirant de l’exemple de son ami Jack Brabham, Bruce McLaren décide de monter sa propre structure: Bruce McLaren Motor Racing Ltd. C’est d’ailleurs en essayant l’un de ses prototypes CanAm que Bruce McLaren trouve la mort sur le circuit de Goodwood le 2 juin 1970. Déséquilibré par la perte de son capot moteur, la McLaren de Bruce s’écrase contre un poste de commissaire, tuant instantanément son pilote.

30 Août 1940 Décès de Joseph John Thomson, physicien britannique

En 1881, il découvrit l’électron, il détermina le quotient « e/m » de la charge par la masse de l’électron en 1887, puis la valeur de cette charge.

Il mesura le quotient de la charge de l’électron par sa masse en 1897.

Il inventa le spectrographe de masse en 1913.

Spectrographe de masse : appareil servant à séparer les atomes d’un ou de plusieurs corps selon leur masse.

1944 Maurice Duplessis au pouvoir

Suite aux élections du 8 août, Maurice Duplessis est assermenté comme Premier ministre et procureur général. Il conserva le pouvoir sans opposition sérieuse pour les 15 prochaines années, jusqu’à sa mort. On l’appelait simplement « le Chef ». Il fut élu pour cinq mandats au total, les quatre derniers étant consécutifs.

30 Août 1952 Présentation du dôme géodésique

De 30 août 1952 à 30 décembre 1952 – L’inventeur américain Buckminster Fuller présente une structure robuste mais légère appelée «dôme géodésique».

Le dôme sera énormément utilisé en architecture.

La construction des coupoles géodésiques a été particulièrement développée par l’architecte américain Richard Buckminster Fuller. L’une de ses géodes les plus remarquables est un dôme géodésique transparent de 80m de diamètre qui fut construit sur l’île Sainte-Hélène à Montréal en 1967 pour être le pavillon des États-Unis à l’Exposition universelle de Montréal et qui abrite aujourd’hui la Biosphère.

30 Août 1957 Paul Anka est numéro 1 en Angleterre, avec « Diana »

Il y reste neuf semaines.

La chanson a été enregistrée en mai 1957 au studio Don Costa à New York.

Elle a été inspirée par une amie de son école prénommée Diana Ayoub.

30 Août 1959 Cérémonie marquant la fin de l’utilisation des tramways à Montréal

« Après près d’un siècle d’utilisation, le tramway est retiré une fois pour toutes du réseau de transport montréalais. Cette dernière randonnée est marquée par une célébration à laquelle assistent plusieurs dignitaires, dont le maire Sarto Fournier. »

1962 Approbation du projet de nationalisation de l’électricité

Les libéraux du Québec adoptent le principe de la nationalisation de l’électricité proposé par René Lévesque

Ce sera l’enjeu des élections du 14 novembre.

1963 Mise en service du téléphone rouge (en réalité, un télex)

Le téléphone rouge (Hotline en anglais) désigne une ligne de communication directe établie le 30 août 1963 entre les États-Unis et l’Union soviétique après que la crise des missiles a mené le monde au bord de la guerre en 1962. La ligne est en fait une ligne de télex, sa supposée couleur rouge symbolisant simplement le fait qu’il s’agissait d’une ligne d’urgence. Ce moyen de communication reliant la

Maison-Blanche au Kremlin a permis, par la suite, de désamorcer des situations conflictuelles mettant aux prises le bloc de l’est et le monde occidental.

http://www.costadelsol-holidays.com/images/content/cartoons/

1967 Décès d’Arthur Maheux, 83 ans

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/photos/3207.html

Arthur Maheux est un prêtre, archiviste et historien québécois. Il a dirigé l’Institut d’histoire et de géographie de l’Université Laval de 1947 à 1954. Il est l’auteur notamment de Ton histoire est une épopée, Le Canada parle à la France, L’Université Laval et la culture française et Pourquoi sommes-nous divisés?

http://www.rockdetente.com/montreal/actualites/ephemerides/

1968 Les Beatles lancent l’étiquette d’albums «Apple»avec leur chanson «Hey Jude»

Apple Corps Ltd. est une maison de disques fondée en janvier 1968 par le groupe de rock britannique les Beatles.

Ils venaient en effet de dissoudre leur première société Beatles Ltd. pour former un conglomérat.

Lorsque les Beatles apprennent que leur « capital» peut être soit investi dans la création d’une entreprise soit dilapidé en impôts divers, ils choisissent la première solution, débouchant sur la naissance d’Apple Corps.

Le nom, comme le logo proviennent d’un célèbre tableau de René Magritte acquis par Paul McCartney. Apple est lancée en janvier 1968 avec ses divisions Apple Records (la seule qui sera rentable et qui survivra), Apple Electronics, Apple Publishing, Apple Films et Apple Retail. En plus de couvrir les finances et les activités des Beatles, la compagnie est censée apporter de l’aide à tout artiste dans le monde qui voudrait lancer un projet artistique de valeur.

1972 Premier autochtone, ministre d’un Cabinet

Frank Calder est nommé ministre en Colombie-Britannique.

Il est le premier autochtone à occuper ce poste au Canada.

1977 Grève et lock-out au journal Le Soleil

Les journalistes et les employés de soutien du Soleil déclarent une grève immédiatement après la direction du quotidien québécois décrète un lock-out et cesse toute production; quelque 700 employés sont touchés par l’arrêt de travail des 111 membres de la rédaction

Cette arrêt durera 10 mois.

Cette grève fera très mal au journal : perte de 30 % de sa clientèle pour un manque à gagner de 20 millions de dollars canadiens en publicité et un endettement de 6 millions de dollars pour Unimédia. Les grands gagnants seront les autres médias de Québec qui serviront d’alternative publicitaire : télévision, radio et, surtout, Le Journal de Québec de Péladeau.

1982 Naissance d’Andy Roddick, tennisman américain

Andy Roddick a débuté sa carrière professionnelle en 2000. Il est devenu le plus jeune joueur de l’année de l’ATP Tour dans le top 200.Roddick remporte son premier succès en grand chelem en 2003 à l’US Open en battant l’Espagnol Juan Carlos Ferrero. Cette même année, il devient numéro un du classement ATP et devint ainsi à 21 ans, le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire après Lleyton Hewitt. C’est également le premier américain à occuper cette place depuis Andre Agassi en 1999.

1983 Guion Bluford, premier noir dans l’espace

A bord de la navette Challenger, Guion Bluford devient le premier Noir à voyager en orbite.

1987 Ben Johnson l’homme le plus rapide au monde

Il court le 100 mètres en 9,83 secondes. En 1989 le record sera effacé puisque Johnson a été condamné pour usage de stéroïdes.

(Il n’est pas américain)

1987 Traversée des cinq Grands-Lacs

Vicki Keith, nageuse canadienne, traverse le lac Ontario à la nage pour ainsi compléter un marathon comprenant les cinq Grands-Lacs. Elle avait commencé son aventure le 1er juillet. Elle est la première personne à avoir traversé à la nage les cinq Grands-Lacs

Elle effectue cette traversée dans le but de recueillir des fonds pour des oeuvres de bienfaisance.

Pour la traversée du dernier lac (Ontario) la température est idéale:

eaux calmes, vents légers et température de l’eau se situant entre 17 et 19 degrés Celsius.

Vicki Keith a traversé à la nage le lac Ontario à quatre reprises dont un aller-retour en 56 heures en 1987.

1989 Première du film «Les noces de papier»

«Les noces de papier» est un film de fiction en couleur réalisé par Michel Brault et produit par Danièle Bussy et Aimée Danis.

Parmi les interprètes, on retrouve Geneviève Bujold , Manuel Aranguiz et Dorothée Berryman.

Une enseignante célibataire dans la quarantaine, Claire (Geneviève Bujold) se laisse convaincre par sa sœur avocate (Dorothée Berryman) de contracter un mariage de convenance.

1991 Dottie West est grièvement blessée

La chanteuse country Dottie West est grièvement blessée dans un accident de la route.

Elle succombera à ses blessures cinq jours plus tard (4 septembre).

1991 Indépendance de l’Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan, en forme longue la République d’Azerbaïdjan, en azéri Azərbaycan et Azərbaycan Respublikası, est un pays du Caucase situé sur la ligne de division entre l’Europe et l’Asie. Sa capitale est Bakou, sa langue officielle est l’azéri et sa monnaie le manat. Le pays n’appartient plus de fait à l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) depuis 1991.

Cette ancienne république soviétique a des frontières terrestres avec l’Arménie et la Turquie à l’ouest, la Géorgie au nord-ouest, la Russie au nord, et l’Iran au sud2. Bien que le pays n’ait pas accès à la mer ouverte (c’est-à-dire donnant sur l’océan mondial), il possède un littoral de 713 km sur la mer Caspienne à l’est, qui est une mer fermée2.

Ce pays est membre de plus de quarante organisations internationales, comme l’ONU, le Conseil turcique, la Communauté des États indépendants, l’Organisation de la coopération islamique, le Conseil de l’Europe, etc.

1992 Michael Schumacher remporte sa première victoire à Spa

Un an après ses débuts dans la Formule 1, l’Allemand Michael Schumacher gagne son premier Grand Prix. Profitant des erreurs tactiques de ses concurrents, et notamment de Senna, quant aux choix des pneumatiques, il hisse sa Benetton sur le haut du podium. S’il n’obtient qu’une victoire lors de la saison 1992, il cumule assez de points et de podiums pour terminer à la troisième place du championnat, derrière les deux Williams de Mansell et Patrese, mais devant la McLaren du Brésilien.

http://www.linternaute.com/histoire/jour/30/8/a/1/1/index.shtml

1999 Caroline Brunet, championne à Milan

Caroline Brunet s’amuse beaucoup à Milan, pour une deuxième fois en trois ans, elle s’est méritée l’or au 200, 500 et 1 000 mètres.

1999 Vote pour l’indépendance au Timor oriental

Par 78 % des voix, le Timor oriental vote pour l’indépendance, au référendum de l’ONU.

Le référendum d’autodétermination en août 1999 conduisit à la pleine indépendance du Timor oriental en 2002.

2002 Décès de J. Lee Thompson, 88 ans

Lee Thompson est réalisateur et scénariste d’origine britannique.

Il a réalisé « Les canons de Navarone » (The Guns of Navarone) avec Gregory Peck, David Niven et Anthony Quinn. Il a dirigé Charles Bronson dans plusieurs films

Quelques autres flms:

L’Or de Mackenna (Mackenna’s Gold)

La Conquête de la planète des singes (Conquest of the Planet of the Apes)

La Bataille de la planète des singes

2003 Décès de l’architecte québécois Guy Desbarats, 78 ans

http://www.125.umontreal.ca/Pionniers/Desbarats.htm

Guy Desbarats fut directeur fondateur de la faculté d’architecture de l’Université de Montréal.

Guy Desbarats fut l’un des architectes en charge des pavillons thématiques de l’Expo 67.

2003 Décès de Charles Bronson

Onzième des 15 enfants d’immigrants lituaniens, Charles Bronson, né le 3 novembre 1921, est mitrailleur de queue d’un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comme acteur, il est surtout connu pour ses rôles dans des westerns (Les Sept Mercenaires et Il était une fois dans l’Ouest) et des films de guerre (La Grande Évasion et Les Douze Salopards).

Charles Bronson a succombé à une pneumonie, alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

2004 Début de la Coupe du monde de hockey

La Coupe du monde de hockey 2004 est la seconde édition de la Coupe du monde de hockey. La compétition internationale, qui s’appellait jusqu’en 1991 Coupe Canada, a débuté en 1996. La Coupe du monde de hockey a eu lieu du 30 août au 14 septembre 2004.

Le Canada remporte la Coupe du monde de hockey en défaisant la Finlande 3 à 2 devant 19 370 spectateurs réunis au centre Air Canada de Toronto le 14 septembre 2004. Il s’agit de la deuxième édition de ce tournoi qui avait été remporté par les États-Unis en 1996.

2006 Décès de Glenn Ford

http://andthewinneris.blog.com/1011070/

Glenn Ford, né le 1er mai 1916 à Sainte-Christine-d’Auvergne, Portneuf (Québec, Canada), était un acteur américain d’origine québécoise.

Alors qu’il est âgé de huit ans, sa famille s’installe en Californie. La médecine l’attire, mais bientôt le théâtre va occuper tout son temps. Il participe à des tournées sur la côte ouest. C’est la Fox Film qui le fait débuter au cinéma en 1939, puis la Columbia Pictures. Dans l’emploi de jeune premier séduisant, il participe à des films de série B, des westerns et des films d’action. Peu après son retour, il joue dans des thrillers qui lui donnent l’occasion de se hisser au sommet du box-office.

Dans les années 70, il joue dans le feuilleton télé Sam Cade qui le rend encore plus populaire auprès du public.

2006 Décès de Naguib Mahfouz, 94 ans

Naguib Mahfouz , né le 11 décembre 1911, est un écrivain égyptien, devenu en 1988 le seul romancier de langue arabe à recevoir le prix Nobel de littérature. Il est l’auteur de plus de 50 romans qui en ont fait l’intellectuel le plus célèbre de son pays. Son œuvre majeure est sa ‘Trilogie du Caire’, publiée en 1956 et 1957: L’Impasse des deux palais, Le Palais du désir et Le Jardin du passé. En 1994, il avait été la cible d’une tentative d’assassinat par un extrémiste islamique.

http://www.rockdetente.com/montreal/actualites/ephemerides/

2008 Décès de Walter « Killer » Kowalski

Né à Windsor Ontario, le 13 octobre 1926, Walter « Killer » Kowalski a été lutteur professionnel pendant plus de 25 ans, ayant participé à quelque six mille combats. Le 14 janvier 1953, il était du premier combat de lutte télévisé au Canada, faisant face, cette journée-là à Yukon Éric à qui il arracha accidentellement une oreille un an plus tard.

Ses grands adversaires furent « Whipper » Billy Watson, « Nature Boy » Buddy Rogers et « Gorgeous » George, psychiatre de métier.

Quelques-uns de ses titres :

Champion de la NWA (Texas), 1950

Champion de la NWA (États centraux des USA), 1951

Sept fois champion international de Montréal, 1952-62

Six fois champion de l’IWA (Australie), 1964-67

Quatre fois champion par équipe de l’IWA, 1967-71

Champion de la Lutte Grand Prix (Montréal), 1972

Champion du Sud des USA (Floride), 1975

Champion par équipe de la WWF (avec John Studd), 1976

2008 Décès d’Eldon Rathburn, 92 ans

Eldon Rathburn, 92 ans, est un compositeur canadien. Compositeur attitré de l’ONF de 1947 à 1976, il a signé pour l’organisme les trames musicales de 185 documentaires et longs métrages. Il a été fait membre de l’Ordre du Canada en 1998.

http://www.rockdetente.com/montreal/actualites/ephemerides/

2008 L’ouragan Gustav frappe Cuba avec une force inégalée

LA HAVANE – L’ouragan Gustav, qui a déjà fait au moins 85 morts dans les Caraïbes, a atteint samedi une puissance inégalée depuis sa formation en frappant avec des vents de 230 km/h l’île cubaine de la Jeunesse, aux portes de la grande île de Cuba placée en état d’alerte maximal.

La vitesse des vents est passée au cours de la journée de samedi de 185 km/h à 230 km/h, une puissance jamais atteinte jusqu’ici pour Gustav qui est devenu un ouragan « extrêmement dangereux » de catégorie 4.

2009 Élection historique au Japon

Le premier ministre sortant Taro Aso (à gauche) devra céder son fauteuil à Yukio Hatoyama.

Le premier ministre japonais Taro Aso a reconnu la défaite de son Parti libéral démocrate (PLD, conservateurs) aux élections législatives.

«Ces résultats sont sévères», a déclaré Taro Aso lors d’une conférence de presse télévisée. «Il y a eu une grande insatisfaction vis-à-vis de notre parti». Le premier ministre a également affirmé qu’il devait «assumer la responsabilité» de la défaite, laissant entendre qu’il démissionnerait de la présidence du PLD.

Le Parti démocrate du Japon a très largement remporté les élections législatives, selon des sondages à la sortie des urnes de la chaîne de télévision publique NHK.

Si les résultats confirment les premières tendances, le premier ministre sortant Taro Aso (PLD), 68 ans, devra céder son fauteuil au chef du PDJ, Yukio Hatoyama, 62 ans.

2009 Carl Edwards remporte la course montréalaise de la série Nationwide

Carl Edwards a remporté une course qui a commencé sous un soleil radieux, mais s’est terminée sur piste détrempée, dimanche, devant des gradins bondés au circuit Gilles-Villeneuve. Edwards a dépassé Marcos Ambrose dans le dernier tour pour remporter l’épreuve à sa troisième présence en autant d’années à Montréal.

2009 Trois Québécois dans le top 10!

Dans la série Nationwide de Nascar, Andrew Ranger a fini troisième et est monté sur le podium (2ème fois de la journée). Jacques Villeneuve a fini quatrième. Jean-François Dumoulin a récolté une surprenante septième place.

http://lcn.canoe.ca/lcn/sports/nouvelles/archives/2009/08/20090830-190109.html

2010 Décès du caporal Brian Pinksen

Âgé de 21 ans, le caporal Brian Pinksen avait été blessé le 22 août lorsqu’une bombe avait explosé pendant une patrouille à laquelle il participait dans le district de Panjwaii, au sud-ouest de Kandahar. Transféré le 25 août au Centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne, il a succombé ce lundi.

Le militaire faisait partie du deuxième bataillon du Royal Newfoundland Regiment, basé à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le caporal Pinksen servait en Afghanistan au sein du groupement tactique du premier bataillon.

Ce décès porte à 152 le nombre de militaires canadiens qui ont perdu la vie depuis le début de la mission afghane en 2002.

2010 Décès de Pauline Lapointe

La comédienne québécoise Pauline Lapointe est décédée des suites d’un cancer du sein. Elle était âgée de 60 ans.

Née à Chicoutimi le 12 mai 1950, Pauline Lapointe et sa soeur jumelle, la comédienne Louise Portal, sont les aînées d’une famille de cinq enfants. Pauline Lapointe a d’abord touché à la chanson, travaillant avec des artistes comme Gilles Valiquette et Paul Piché.

Elle s’est également fait connaître au cinéma dans plusieurs films dont La Florida, Cruising Bar et C’t’à ton tour Laura Cadieux.

En 1998, les téléspectateurs ont pu la voir au petit écran, dans ce qu’elle a décrit à l’époque comme l’un des plus beaux rôles qu’elle ait eu à jouer: le personnage principal de la dramatique L’Obsession, de Janette Bertrand, qui traitait de l’obsession de la minceur.

Elle a ensuite incarné plusieurs rôles, entre autres dans Les Machos, Emma, Watatatow et La Promesse.

Elle avait d’ailleurs dû abandonner son rôle de Fabienne Giasson-Bastien, en 2006, peu avant le début du tournage de la deuxième saison de La promesse, rôle qui a alors été repris par Louison Danis. La porte-parole de TVA avait alors confirmé qu’elle avait été remplacée pour des raisons de santé.

2011 Première Journée internationale des victimes de disparition forcée

Le 21 décembre 2010, l’Assemblée générale, dans sa résolution s’est dite profondément préoccupée par la multiplication dans diverses régions du monde des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, lorsque ces actes s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés. Elle souligne également le nombre croissant d’informations faisant état de cas de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation des témoins de disparitions ou des familles de personnes disparues.

Dans la même résolution, l’Assemblée a décidé de proclamer le 30 août Journée internationale des victimes de disparition forcée, célébrée depuis 2011.

2012 Madonna au Centre Bell

www.lineamarco.com

Les 16 000 billets sont vendus en 25 minutes pour le spectacle de Madonna au Centre Bell.

2013 Découverte du Grand Canyon du Groenland

http://www.dziriya.net/forums/sujet-bienetre.php?p=649106&l=3&topic=planete-terre-coeur

Le Grand Canyon du Groenland est une gorge de très grandes dimensions située sous l’inlandsis du Groenland. Atteignant au moins 750 km de long, 10 km de large et 800 m de profondeur par endroits.

Il a été découvert grâce à des données radar provenant d’observations par avion et par satellite collectées principalement par la NASA1. Selon les scientifiques qui ont annoncé sa découverte le 30 août 2013, il s’étend depuis la partie centrale du Groenland pour finir à son extrémité Nord par un fjord profond dans l’océan Arctique.

Photos : http://www.dziriya.net/forums/sujet-bienetre.php?p=649106&l=3&topic=planete-terre-coeur

2015 La Ville de Québec offre des visites guidées en guise de festivités pour l’ouverture de l’amphithéâtre multifonctionnel

Des visites guidées gratuites d’une durée de deux heures et demie seront organisées, au cours desquelles les caractéristiques architecturales et techniques du bâtiment seront mises de l’avant. Les curieux pourront s’asseoir dans les 18 259 sièges à leur disposition et profiter d’une projection à grand déploiement.

Avec des groupes de 4000 personnes à la fois, l’administration municipale estime pouvoir accommoder environ 175 000 visiteurs. Les gens de partout sont les bienvenus. Construit avec des fonds publics, l’amphithéâtre a été payé à parts égales par la Ville de Québec et le gouvernement provincial.

Les intéressés devront se procurer des billets au mois d’août et devront se présenter au jour et à l’heure choisis pour la visite. La billetterie sera accessible en ligne et par téléphone.

2015 Championnats du monde d’athlétisme

Derek Drouin gagne la médaille d’or au saut en hauteur. Derek Drouin a enlevé la médaille d’or en saut en hauteur aux Championnats du monde d’athlétisme à Pékin, en Chine. L’Ontarien de 25 ans a été le seul athlète à réussir un saut de 2,34 mètres.

Le sauteur ontarien Derek Drouin a décroché la huitième médaille canadienne des Championnats du monde d’athlétisme, et non la moindre.

Drouin a été le seul à franchir la barre de 2,34 m et a du coup remporté l’épreuve du saut en hauteur.

Le Chinois Guowei Zhang et l’Ukrainien Bohdan Bondarenko se sont partagé le 2e échelon.

Une prolongation a été nécessaire afin de déterminer la place de chacun des trois hommes sur le podium. Ayant tous réalisé leur saut au-dessus de 2,33 m, les officiels ont haussé la barre à 2,36 m.

2015 Belle récolte pour les Canadiens aux Mondiaux d’athlétisme

Le relais canadien 4×100 mètres a décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme à la suite de la disqualification des États-Unis.

L’équipe formée d’Aaron Brown, Brendon Rodney, Andre De Grasse et Justyn Warner a grimpé sur la troisième marche du podium en vertu d’un chrono de 38,13 secondes.

1921 Naissance de Gisèle Schmidt

http://www.madame.ca/loisirs_culture/personnalites/hommage-a-gisele-schmidt-n234713p1.html

Gisèle Schmidt est une comédienne québécoise. Elle a notamment joué dans le téléroman « La petite patrie », écrit par Claude Jasmin, de 1974 à 1976.

Gisèle Schmidt a aussi joué dans de nombreuses pièces de théâtre.

Elle s’est particulièrement distinguée avec son dernier grand rôle à la télé, celui de Bérangère Blondeau dans le téléroman Montréal, P.Q. (1991-1994).

Filmographie sélective :

14, rue de Galais (série TV) : Margot Bédard

Rue de l’anse (série TV) : Ange-Aimée Joli (1963-1965)

Le Paradis terrestre (série TV) : Irène Damphousse

La Petite Patrie (série TV) : Gertrude Germain

Bonheur d’occasion : Grand-mère

Montréal P.Q. (série TV) : Bérangère Blondeau

Elle est décédée le 30 janvier 2005 à Montréal (Canada).