BONJOUR SANTE

Le soja

Les produits dérivés du soja, y compris le tofu et le lait de soja, permettent d’ajouter des protéines à votre régime alimentaire sans pour autant y ajouter les graisses malsaines et le cholestérol. Les produits dérivés du soja contiennent des niveaux élevés d’acides gras polyinsaturés (bons pour votre santé), des fibres, des vitamines et des minéraux. Qui plus est, le soja peut réduire la pression artérielle chez les personnes qui ont une alimentation riche en glucides raffinés. Enfin, comparé au lait ou d’autres protéines, la protéine de soja peut effectivement diminuer le LDL ou « mauvais » cholestérol.

Source / prevention.com