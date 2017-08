Clôture de la treizième édition du Festival des Arts de la Caraïbe (Carifesta)

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La treizième édition du Festival des Arts de la Caraïbe (Carifesta) est arrivée à son terme, dimanche 27 août 2017.

26 pays ont pris part à cette importante manifestation culturelle interrégionale, notamment Haïti, après avoir été pays hôte de l’édition précédente en 2015. Encore une fois, le pays s’est montré à la hauteur de la programmation artistique et culturelle de l’évènement.

Selon des informations publiées par le ministère de la culture, les performances haïtiennes ont marqué les esprits dès le début, avec les costumes de la styliste Arnelle Laguerre et les chorégraphies du Bureau National d’Ethnologie (BNE) et du Théâtre National d’Haïti (TNd’H).

D’abord, l’un des premiers rendez-vous musicaux de l’événement a été offert par le groupe haïtien Boukman Eksperyans au Oistins Fish Fry en présence du Premier Ministre Barbadien, Freundel Stuart et du Secrétaire Général de la CARICOM, Irwin Laroque. Lòlò et Manzè n’ont rien perdu de leur énergie de 20 ans. Ils ont lancé la réputation des soirées haïtiennes à Bridgetown.

La Trilogie « Emergent » composée des jeunes artistes Jean François Mandela, Fermilus Mackenson Lenor Fils et Clints Pavélus n’ont fait eux, qu’aplanir les sentiers des stars Mikaben et Rustshelle au Bay Street Esplanade. « Don’t go !», est rapidement devenue l’une des plus belles marques d’appréciation par laquelle le public caribéen répondait à certaines démonstrations haïtiennes.

Il n’y a pas eu que les « podiums » de concerts comme seuls lieux scéniques de Carifesta 13. Les salles de spectacle du Franck Colymore Hall et du Comebermere School ont été également témoin des belles soirées haïtiennes. Dans cette catégorie, Haïti s’est illustrée d’abord avec le fameux spectacle 21 Nanchon qui ne cesse de conquérir la Caraïbe. La Nation News (Quotidien Barbadien) en a fait sa Une le lendemain de la représentation. Ensuite, il faut souligner ce « Standing ovation » dédié à la chorégraphie de la troupe de Danse folklorique du Théâtre National d’Haïti par les spectateurs du Combermere School.

Les membres de la délégation haïtienne sont intervenus dans presque toutes les composantes du Festival. Alors qu’un Kiosque du Ministère du Tourisme faisait la promotion de la destination au Grand……………………..lire la suite sur metropolehaiti.com