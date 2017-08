Haïti-Éducation : La rentrée des classes du 4 septembre et ses trains de mesures

Source Alix Laroche | hpnhaiti.com

La rentrée scolaire est toujours programmée pour le lundi 4 septembre prochain. Le directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Dr Meniol Jeune l’a reconfirmée, ce lundi 28 août 2017, lors de la treizième édition de « Les Lundis de la presse » du ministère de la Communication qui consacre une semaine spéciale de conférences de presse dans le cadre de cette rentrée.

Le Dr Meniol Jeune en a profité pour communiquer des chiffres. Il a cité, entre autres, la réhabilitation de 90 écoles, la distribution de plus de 41 mille uniformes, la subvention de plus d’un million manuels, sans oublier 450 mille autres qui seront mis à la disposition des écoliers et des écolières sous forme de dotation.

Faisant le point sur les dispositions prises pour cette rentrée scolaire qui s’annonce déjà très difficile pour de nombreux parents, M. Jeune a fait savoir que le calendrier scolaire a déjà été distribué dans les dix départements scolaires. Il a aussi informé de la sortie d’une circulaire fixant les frais scolaires à 1000 gourdes pour le troisième cycle fondamental et le secondaire dans toutes les écoles publiques.

Par ailleurs, ajoute le numéro 2 du MENFP, en vue d’assurer une bonne harmonisation de la distribution des kits scolaires, des dispositions ont été prises avec les partenaires concernés pour y parvenir de façon………………………….lire la suite sur hpnhaiti.com