Progression de 11% des exportations d’Haïti au 3ème trimestre de l’exercice 2016-2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Les exportations d’Haïti, deuxième principale source de revenu de l’économie haïtienne, derrière les transferts privés de la diaspora, continuent de progresser sur une base trimestrielle, si l’on veut croire les dernières données rendues par la Banque centrale dans sa rubrique »Aide mémoire sur les indicateurs relatifs à la politique monétaire ».

En effet, les exportations de biens et de services d’Haïti vers l’étranger ont atteint environ 260 millions de dollars américains pour le 3ème trimestre de l’exercice fiscal en cours (Avril-Juin 2017), soit une nette progression d’environ 11% par rapport au deuxième trimestre au cours duquel ces exportations étaient estimées à environ 233 millions de dollars.

Cette progression de 11% des exportations au 3ème trimestre de l’exercice a été plus importante que celle observée au deuxième trimestre, une période au cours de laquelle les exportations de biens et de services avait augmenté de seulement 3.7%.

Ces 260 millions de dollars de revenus d’exportations captés par l’économie haïtienne d’Avril à Juin 2017, ajoutés au montant des transferts privés reçus de la diaspora au cours de cette période et les interventions de la BRH, entre autres, sur le marché des changes, soit près de 60 millions de dollars (Avril-Juin), ont été favorable à une augmentation de l’offre de devises sur le marché avec des répercussions positives sur la stabilité du taux de change.

En parlant d’exportation, on espère que des mesures de politiques publiques seront prises en vue de parvenir à une certaine diversification de nos exportations en Haïti comme le fait la République Dominicaine et tant d’autres pays en développement, car il n’est pas normal que plus de 80% de nos exportations reposent sur le secteur textile. Le jour où ce secteur serait en crise, ce que nous ne souhaitons jamais, ce sera plusieurs centaines de millions de dollars de rentrées de devises qui seront en jeux au détriment de la recherche d’un équilibre entre l’offre et la demande de devises sur le marché.