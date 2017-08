Astrologie du jour

BELIER 20 Mars – 19 Avril

FAMILLE

Si vous devez revoir certaines questions touchant votre famille, vous serez bien inspiré aujourd’hui. Quant aux finances du ménage, vous les gérerez avec beaucoup d’intelligence et de doigté.

AMOUR

Dans les relations de couple, les tensions commenceront à s’estomper. Vous vous rapprocherez de votre conjoint ou partenaire, et vos sentiments seront plus solides. Vous serez parfaitement maître de vos émotions, plus lucide aussi, ce qui vous permettra de régler vos problèmes de couple en dehors de toute passion aveugle. Célibataire, ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan amoureux. Une rencontre importante pourrait bien vous surprendre !

SANTE

Seule planète à jouer en ce moment sur votre santé : le Soleil, symbole de rayonnement et de vitalité. C’est dire que vous pouvez être rassuré : vous déborderez d’énergie. Mais attention, il faudra bien canaliser cette énergie pour qu’elle ne se retourne pas contre vous.

ARGENT

Malgré tous vos espoirs, vos difficultés pécuniaires actuelles ne disparaîtront pas comme par un coup de baguette magique. La contrainte astrale restera encore sensible. Patientez, les choses s’arrangeront progressivement.

NOMBRE CHANCE

235

CLIN D’OEIL :

Soyez assez astucieux pour ne rien considérer comme acquis d’avance. « C’est viande mal prête que lièvre en buisson » (proverbe français).

TAUREAU 20 Avril – 21 Mai

FAMILLE

Avec Saturne, astre de la responsabilité influençant le secteur de votre Ciel lié aux enfants, l’envie de devenir parent sera plus nette que d’habitude. Cette fois, vous serez vraiment décidé à sauter le pas. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà des enfants, la journée sera stable. Vous assumerez vos responsabilités parentales avec bonne volonté et efficacité.

AMOUR

De la jalousie dans le Ciel amoureux ! Sachez que « la jalousie est le plus grand de tous les maux et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui le causent » (La Rochefoucauld). Soyez vigilant si vous tenez beaucoup à l’être cher ; entourez-le de prévenances. Célibataire, votre vie amoureuse sera empreinte de fougue et d’une passion ravageuse. Vous éprouverez des sentiments enflammés mais quelque peu éphémères pour une charmante personne rencontrée depuis peu. Vous serez enthousiaste et optimiste à souhait.

SANTE

Ambiance astrale tonifiante. Excellente résistance physique et morale, malgré un possible surcroît de travail. Aujourd’hui, vous viendrez facilement à bout de tous vos petits malaises habituels, migraines ou douleurs. Un peu d’exercice et de sagesse alimentaire, et vous aurez une forme idéale.

ARGENT

Avec cet aspect de Saturne, il faudra se préparer à des retournements soudains de situation au moment même où vous devrez faire face à une échéance financière. N’attendez donc pas le dernier moment pour vous organiser. Et surtout, ménagez-vous une large marge de manœuvre en prévoyant le pire, par exemple les défaillances possibles de vos débiteurs ou un retard du courrier à cause d’une grève de la Poste.

NOMBRE CHANCE

727

CLIN D’OEIL

Ne cédez pas à l’impulsion de parler pour ne rien dire de valable.

GEMEAUX 21 Mai – 21 Juin

FAMILLE

Si vous avez un problème familial important à régler, attaquez-vous-y tout de suite. Toute procrastination sera hautement néfaste, car l’influence favorable de Pluton sera très fugace.

AMOUR

En raison d’une ambiance planétaire embrouillée, cette journée peut se révéler difficile et parfois même dangereuse pour l’harmonie des couples et la paix des ménages. Mais si le climat n’est pas propice à la conciliation, personne ne sera obligé de jeter de l’huile sur le feu ! Célibataire, vous serez très attiré par les associations ayant un idéal ou un but commun. Et c’est au sein d’un de ces groupes que vous aurez la chance de trouver l’être qui vous convient.

ARGENT

Il pourra se passer aujourd’hui bien des choses sur le front financier. Au positif, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Mais attention, comme il y aura des configurations négatives, vous devrez vous méfier de votre impulsivité. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vous vous en sortirez sans dommage si vous prenez le temps de planifier à long terme.

SANTE

Les influx astraux seront extrêmement puissants sur le plan de la santé. Vous repousserez sans difficulté microbes et virus de tout bord et serez capable de fournir des efforts titanesques. Profitez de votre vitalité apparemment inépuisable en ce moment pour terminer tous les travaux et projets en souffrance ; ne la gaspillez pas en vous livrant à des activités futiles.

NOMBRE CHANCE

890

CLIN D’OEIL

Montrez-vous ouvert et tolérant, même si cela vous coûte un peu.

CANCER 21 Juin – 22 Juillet

FAMILLE

Le climat familial risque d’être orageux. Evitez autant que possible de prendre parti dans les querelles qui secoueront votre petit monde. Même si vous êtes partie prenante, essayez de ne rien dire et de ne rien faire qui puisse mettre le feu aux poudres. La meilleure tactique sera de vous retirer dans un coin en attendant que l’atmosphère se clarifie.

AMOUR

Vous vivez en couple ? Alors votre partenaire en arrivera à regretter que vous possédiez un tel magnétisme sexuel. En effet, l’intérêt passionné que vous susciterez l’inquiétera. D’autant plus que vous ne vous gênerez pas pour en rajouter et attiser sa jalousie ! Si vous êtes un coeur solitaire, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets.

SANTE

Placée sous la juridiction de Jupiter, voilà une journée qui se présente sous les meilleurs auspices. Vous aurez du tonus à revendre. Vous pourrez multiplier les activités sans pour autant vous fatiguer et perdre de vue votre objectif principal.

ARGENT

Attention ! Votre optimisme actuel, qui frise allégrement la griserie, pourrait vous incliner à faire des emprunts au remboursement desquels vous ne pourriez faire face plus tard. Evitez comme la peste les dépenses de prestige.

NOMBRE CHANCE

595

CLIN D’OEIL

Arrangez-vous pour ne pas mettre dangereusement le feu aux poudres.

LION 22 Juillet – 22 Aout

FAMILLE

En famille, de la prudence avant toute chose ! Des quiproquos risquent de perturber sérieusement la vie au foyer. Tâchez de reprendre le contrôle de la situation et de dissiper les malentendus ; vous en serez capable.

AMOUR

La vie de couple sera assez bien influencée ; mais l’entente pourrait être beaucoup meilleure si vous y mettiez davantage du vôtre, par exemple en vous montrant moins possessif. Il faudra vous méfier de vos réactions qui ne semblent logiques qu’à vos yeux mais qui dérouteront votre conjoint ou partenaire. Les célibataires collectionneront les flirts, les amours passagères, et cela leur conviendra parfaitement car ils ne seront pas enclins en ce moment à se lier pour longtemps.

SANTE

Votre vitalité et votre dynamisme seront intacts grâce à la protection d’Uranus. Seul petit problème possible : une certaine nervosité, due à la fois à l’impact de Pluton et à l’influence de Mars, qui pourront vous survolter. Quelques natifs auront du mal à s’endormir.

ARGENT

Les influences planétaires vous seront particulièrement favorables en cette journée. A vous de savoir profiter de cette aubaine et de vous tenir à l’affût des bonnes affaires. Les circonstances vous permettront de réaliser des transactions financières très lucratives.

NOMBRE CHANCE

417

CLIN D’OEIL

Mettez-vous à jour dans vos travaux pour éviter d’être débordé.

VIERGE 23 Aout – 22 septembre

FAMILLE

Sous l’effet de Mars mal aspecté, vous vous imaginerez que ceux que vous aimez vous négligent. Rassurez-vous : il s’agira simplement d’une impression que ne corroborent nullement les faits réels.

AMOUR

Les astres conserveront aujourd’hui une certaine neutralité vis-à-vis de vos amours. Il est probable que votre énergie s’investira ailleurs que dans le domaine affectif. Toutefois, le climat à prédominance vénusienne pourrait tirer les célibataires de leur cocon pour les entraîner vers de nouveaux horizons et favoriser les rencontres. Quelques couples déjà liés procéderont à des remises en question salutaires.

SANTE

Grâce au bel aspect d’Uranus, bonne énergie et vitalité solide en perspective. Vous allez bénéficier d’un tonus sans faille, et vous n’aurez aucun sérieux problème de santé à craindre. Sur le plan psychique, en revanche, vous serez vulnérable aux idées noires. Tâchez de ne voir que le bon côté des choses. « Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté » (Alain).

ARGENT

Une échéance oubliée ou une dépense supplémentaire inattendue vous surprendront. Et vous voilà agacé, irritable. Pourquoi ne pas demander un autre délai ou des facilités de paiement ? Essayez, et vous verrez.

NOMBRE CHANCE

411

CLIN D’OEIL

Il faut laisser le passé dans l’oubli ; ne remuez pas ses cendres.

BALANCE 23 Septembre – 22 Octobre

FAMILLE

En famille, vous pourrez savourer une paix délicieuse, conquise à la pointe de votre gentillesse. Vous aurez peut-être des nouvelles d’un parent qui vit au loin ; ces nouvelles seront réjouissantes.

AMOUR

La journée s’annonce très prometteuse pour les natifs vivant en couple. La planète Vénus bien aspectée vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous êtes un coeur à prendre, voici venir le temps de la construction amoureuse active. Sous l’impulsion de Vénus, vous ne vous contenterez plus des émois partagés, des dîners aux chandelles et des promenades romantiques à deux.

SANTE

Vous avez souvent du bon sens en ce qui concerne votre forme physique, ce qui vous aide bien évidemment à la conserver. Vous aimez sortir et vous savez en profiter sagement car vous éviterez de faire des folies excessives. Faites seulement attention si vous devez courir sur une chaussée glissante.

ARGENT

Les aspects de Saturne vous donneront envie d’améliorer votre intérieur. Ne résistez pas à cette influence. Un cadre de vie agréable sera un facteur d’équilibre pour vous et un soutien pour votre moral.

NOMBRE CHANCE

287

CLIN D’OEIL

Si vous êtes confronté à un problème qui vous semble insoluble, sortir temporairement de vos habitudes ancrées pourrait être la solution.

SCORPION 22 Octobre – 23 Novembre

FAMILLE

Conseil de Saturne : examinez honnêtement votre attitude envers vos enfants, car il est possible que vous ayez été trop sévère ou trop idéaliste. Rappelez-vous que « rien n’est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient » (Madame de Maintenon).

AMOUR

Incité par Mercure et Pluton en tandem, vous aurez à coeur de réussir votre vie conjugale, et vous saurez vous en donner les moyens. Vos efforts pour établir une bonne complicité avec votre partenaire seront couronnés de succès. Le courant passera merveilleusement bien entre votre douce moitié et vous. Célibataire, vos amours connaîtront une certaine animation. Le moment sera extrêmement favorable au flirt. Charmeur et facilement charmé, vous risquez de tomber carrément très amoureux sous l’influence d’Uranus, la planète du changement.

SANTE

Votre résistance physique sera à son plus haut niveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est la planète la plus bénéfique, Jupiter, qui influence en ce moment votre secteur santé. Cette protection va vous doter d’une solide vitalité et, surtout, de très bonnes capacités de récupération. Une petite difficulté à noter, toutefois : Jupiter ainsi placé pourra accentuer la gourmandise. Attention, donc, aux kilos en trop.

ARGENT

Il vous sera recommandé la prudence dans la gestion de vos avoirs personnels. N’apportez de modifications dans vos placements qu’à coup sûr, et ne vous fiez pas à l’avis du premier venu. L’investissement immobilier vous sera temporairement déconseillé.

NOMBRE CHANCE

102

CLIN D’OEIL

Veillez à galvaniser les énergies de ceux qui collaborent avec vous.

SAGITTAIRE 23 Novembre – 21 Décembre

FAMILLE

Dans vos relations avec vos enfants, vous serez protégé par Jupiter, la planète de la chance et du bien-être. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, un désaccord pourra surgir entre eux et un de leurs enfants, ou un problème de discipline si ceux-ci sont encore petits. Essayez de ne pas vous énerver, cela ne réglerait rien ; la patience et le dialogue seront plus efficaces.

AMOUR

Des conflits, dus principalement à votre nervosité, pourront perturber votre couple. Les natives du signe seront plus sujettes à cette nervosité que leurs homologues masculins ; elles seront anxieuses, surtout si elles exercent une profession extérieure. Célibataire, « Amour tranquille et écologique ? Non, merci ! » C’est ce que vous diriez aujourd’hui. Sous l’impulsion des puissants influx astraux, vous vous jetterez probablement dans une grande opération de séduction, avec une ardeur qui parfois ne semblera plus de mise pour votre âge.

ARGENT

Profitez de cet aspect de Mercure pour mettre de l’ordre dans vos comptes, rencontrer votre banquier, réorganiser vos placements ou regrouper vos emprunts : des solutions rentables seront à portée de votre main.

SANTE :

Grâce à Mars, planète du dynamisme et de l’énergie, en aspect harmonique, votre résistance physique et nerveuse sera en hausse, et vous aurez besoin de bouger pour vous sentir bien dans votre peau. Ce sera le moment idéal pour vous mettre à ces cours de gym que vous envisagiez vaguement de suivre, ou pour vous remettre au tennis ou au football. La pratique d’un sport vous fera du bien physiquement, mais aussi psychologiquement, car c’est un excellent antistress.

NOMBRE CHANCE

629

CLIN D’OEIL

Pour obtenir du rose, ne passez pas votre temps à broyer du noir.

CAPRICORNE 22 Décembre – 19 Janvier

FAMILLE

Tout ira très bien chez vous, et vous n’aurez aucun souci à vous faire concernant vos proches. Vos enfants se porteront comme des charmes ; ils ramèneront de bons résultats scolaires, sportifs ou artistiques, et vos parents vaqueront à des activités qui les intéressent.

AMOUR

C’est sûrement avec votre conjoint ou partenaire que vous trouverez le bonheur. Dans ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront votre amour. Laissez-vous aller à vos pulsions : quelles que soient les idées qui vous passeront par la tête, vous ne risquez nullement de verser dans la perversité ! Les célibataires connaîtront une journée favorable côté coeur. Le moment sera idéal s’ils souhaitent entreprendre des démarches auprès des membres de l’autre sexe, car ils auront plus d’audace, plus d’aplomb que d’habitude.

SANTE

Vous serez obligé d’être raisonnable en matière d’hygiène de vie. Faites-le de bon gré, vous vous sentirez moins nerveux et contrôlerez mieux votre impatience. Commencez une cure de vitamines, qui augmentera votre résistance et vous évitera de prendre froid ou d’être vulnérable aux épidémies.

ARGENT

Avec la configuration astrale de ce jour, ce sera le moment idéal pour consolider votre situation matérielle, réaliser des transactions immobilières profitables, préparer votre retraite ou assurer l’avenir des vôtres. Vous voyez, « il n’y a pas que des épines sur les rosiers, il y a aussi des roses » (Thai Hoa).

NOMBRE CHANCE

127

CLIN D’OEIL

Ne précipitez pas votre décision si elle n’est pas urgente.

VERSEAU 20 Janvier – 19 février

FAMILLE

Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d’infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d’une autorité rigide.

AMOUR

Rien n’est plus pernicieux pour un couple que le silence qui s’insinue lentement dans ses rapports mutuels et décourage sournoisement le dialogue. Réagissez ! Discutez avec votre conjoint ou partenaire, abordez tous les sujets, même les plus tabous, même si vous avez du mal à garder votre sang-froid. Ce sera le meilleur moyen de retrouver une belle complicité. Célibataire, pour beaucoup d’entre vous, les relations amoureuses commencées ce jour seront plus intellectuelles que sensuelles, et il en résultera une entente profonde et durable.

SANTE

Actif, dynamique, vous mènerez de front plusieurs activités, et vous vous en porterez fort bien. On dirait que vous avez mangé du tigre ! La fatigue ne vous touchera pas. Toutefois, il serait plus sage de cibler votre énergie et de concentrer votre attention sur les questions professionnelles.

ARGENT

La situation financière devrait se stabiliser. Tous ceux d’entre vous, et notamment ceux du premier décan, qui ont dû affronter dernièrement une situation pécuniaire difficile vont pouvoir rééquilibrer leur budget.

NOMBRE CHANCE

772

CLIN D’OEIL

Ne cachez pas votre sensibilité sous une froideur apparente, vous risquez de passer pour ce que vous n’êtes pas.

POISSONS 20 Février – 20 Mars

FAMILLE

Attention à Pluton, qui influencera le secteur de votre thème lié à vos relations avec vos enfants. Il faudra veiller à ce que votre belle autorité ne se transforme pas en autoritarisme abusif. D’autant que vos enfants ne seront pas d’humeur à se laisser faire ! Heureusement, ces petites difficultés ne dureront pas, et l’ambiance chez vous redeviendra rapidement conviviale et agréable.

AMOUR

Vous aurez droit à des moments de bonheur éthéré, quelle que soit votre situation conjugale actuelle, car Vénus distillera des influences très positives et très puissantes. Profitez pleinement de l’aubaine ! Célibataire, côté coeur, ce sont surtout les natives du signe qui seront cette fois les plus favorisées, en raison des influx spéciaux de Vénus. Tout à coup, un inconnu leur offrira des fleurs ; ou l’homme de leurs rêves leur déclarera sa flamme à l’improviste. Les hommes seront moins bien lotis que leurs homologues féminins, mais ils n’auront vraiment pas à se plaindre sur ce plan.

SANTE

Tout ce qui touche à l’eau vous sera plus bénéfique que jamais, justement parce que l’élément Eau sera en vedette aujourd’hui. Si vous souffrez d’une affection quelconque, pensez en premier lieu à la thalassothérapie, qui pourrait faire des miracles pour vous. Que vous soyez bien portant ou souffrant en ce moment, buvez beaucoup d’eau en dehors des repas, mais très peu à table.

ARGENT

Une grande prudence sera requise dans le placement des capitaux et des économies. Méfiez-vous d’offres trop alléchantes, qui peuvent cacher une escroquerie susceptible de vous mener au désastre. Rappelez-vous que la naïveté et la crédulité figurent bien parmi les traits essentiels de votre caractère, que vous en soyez conscient ou pas.

NOMBRE CHANCE

535

CLIN D’OEIL

Montrez-vous capable de reconnaître vos propres erreurs si vous voulez paraître crédible.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com