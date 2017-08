BONJOUR SANTE

Les agrumes

Les femmes qui consomment de grandes quantités de flavonoïdes tels qu’on en trouve dans les oranges et dans les pamplemousses, présentent un risque inférieur de 19% d’être victime d’un AVC ischémique (causé par un caillot). Les agrumes sont également riches en vitamine C, qui a été associée à un risque moins élevé de maladies cardiaques. Méfiez-vous des jus d’agrumes qui contiennent du sucre ajouté. De plus, sachez que les produits contenant du pamplemousse peuvent interférer avec l’action des médicaments destinés à réduire le cholestérol.

Source : prevention.com