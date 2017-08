Éphéméride du jour ….., 29 Août 1926 // Naissance de René Dépestre, Militant politique, Romancier et poète

29 Août 1926 Naissance de René Dépestre, Militant politique, Romancier et poète.

Et le cinéaste Arnold Antonin a enregistré un documentaire autour de cet écrivain. Un cadeau pour ses 90 ans.

EDUCATION

Études secondaires au lycée Pétion Port-au-Prince.

Études en en sciences politiques à la Sorbonne (1946-1950) pendant son premier exil.

PARCOURS ET CARRIÈRE

.- Fonda en 1945 avec d’autres de cette époque (Théodore Baker, Jacques Stephen Alexis, Gérald Bloncourt, Gérard Chenet) l’hebdomadaire La Ruche.

L’un des chefs de file du mouvement de 1946 qui hâta la chute du président Élie Lescot.

Exilé d’Haïti en 1946, Il s’établit en France. Il profita de son séjour pour poursuivre des études à la Sorbonne.

Expulsé de la France pour ses prises de position en faveur de la colonisation, il résida temporairement dans plusieurs pays dont la Tchécoslovaquie (1952-1952), le Chili, l’Argentine et le Brésil.

Il revint en France en 1956 avant de retourner en Haïti en 1957.

Devant son refus de collaborer avec le nouveau régime, il fut assigné en résidence surveillée et gagna peu après Cuba en pleine effervescence. Il sympathisa avec les guérilleros vainqueurs et s’intégra à la vie cubaine.

Pendant son séjour, il visita plusieurs pays communistes dont la Russie, la Chine.

En 1968, il commença à prendre ses distances liens avec la Révolution cubaine. Il réussit à tromper la vigilance des autorités qui le surveillaient de prés et s’établit à nouveau à Paris. Il devint un employé de l’UNESCO.

Retraité en 1986. Il voyagea dans plusieurs.

En 1991, la France lui octroya la nationalité française.

OEUVRES

Romans, Essais et Nouvelles:

Alléluia pour une femme-jardin.

Pour la révolution, pour la poésie.

Le mât de Cocagne.

Bonjour et adieu à la négritude.

Hadriana dans tous mes rêves.

Éros dans un train chinois.

Ainsi parle le fleuve noir.

Le métier à métisser.

Encore une mer à traverser.

L’illet ensorcelé.

Poésie

Gerbe de sang.

Étincelles.

Végétations de clarté, préface d’Aimé Césaire.

Minerai noir.

Journal d’un animal marin.

Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien.

Cantate d’octobre à la vie et à la mort du commandant Ernesto Che Guevara.

En état de poésie

Un été indien de la parole, avec des estampes d’Yves Picquet.

Non-assistance à poètes en danger, préface de Michel Onfray.

Rage de vivre

Poète à Cuba

Psaume d’adieu au rock’n roll.

PRIX ET HONNEURS:

1982: Prix Goncourt de la Nouvelle pour son roman Alléluia pour une femme-jardin.

1988: Prix Théophraste Renaudot pour Hadriana dans tous mes rêves

1988: Prix du Roman de la Société des Gens de Lettres (Paris) pour Hadriana dans tous mes rêves.

1988: Prix Antigone de la Ville de Montpellier pour Hadriana dans tous mes rêves.

1988: Prix du Roman de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique (Bruxelles) pour Hadriana dans tous mes rêves.

1991: Prix Tchicaya UTamsi de la Poésie Africaine, pour l’ensemble de ses travaux (Asilah, Maroc).

1993 Prix Guillaume Apollinaire de poésie, pour Anthologie personnelle.

1995 Lauréat de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation.

1996 Premio Grizane Cavour, pour L’Albero della Cuccagna, traduction italienne du Mât de cocagne.

1998: Grand Prix de Poésie de l’Académie Française, pour l’ensemble de son œuvre.

1998 Prix Carbet de la Caraïbe, pour l’ensemble de ses travaux.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 29 Août 2017

242ème jour de l’année, 34ème semaine de l’année

123jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1825 Signature du traité de Rio de Janeiro qui reconnait l’indépendance du Brésil

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale contre les essais nucléaires

La première bombe atomique a été larguée le 6 août 1945 sur la ville d’Hiroshima au Japon, chacun s’en souvient, mais les premiers « essais nucléaires » sont un peu plus anciens puisque le premier a été tenté en juillet 1945. Depuis lors, plus de 2000 essais ont été réalisés, d’abord dans l’atmosphère, puis de façon sous-terraine ou sous-marine.

Une prise de conscience progressive

La prise de conscience des dégâts occasionnés pendant ces campagnes d’essais a été lente à venir mais, peu à peu, de plus en plus de pays ont décidé de renoncer aux essais nucléaires. On se souvient qu’en France cela avait fait partie des premières décisions prises par le Président Chirac en 1995.

Un traité sur l’interdiction totale des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996… Mais jamais mis en application faute, justement, de signataires en nombre suffisant !

Le polygone de Semipalatinsk

C’est en 2009 que les Nations Unies ont proclamé la création de la Journée internationale contre les essais nucléaires et choisi pour la célébrer la date du 29 août. Cette résolution (la 64/35) a été adoptée à l’unanimité.

On se souviendra qu’à l’origine de cette résolution se trouve la République du Kazakhstan, ancienne république membre de l’URSS et indépendante depuis 1991, qui souhaitait commémorer la fermeture du polygone d’essais nucléaires de Semipalatinsk, le 29 août 1991.

Le but final de la résolution de l’ONU est de sensibiliser à la nécessité d’interdire les essais d’armes nucléaires et travailler à l’édification d’un monde plus sûr.

Un site à visiter : www.un.org

http://www.journee-mondiale.com/352/journee-internationale-contre-les-essais-nucleaires.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

29 Août 1831 Michael Faraday découvre l’induction électromagnétique

Dans son travail sur le courant continu, Faraday a démontré que la charge se situe seulement à l’extérieur d’un conducteur chargé, et que celle-ci n’a aucun effet sur ce qui peut être situé à l’intérieur.

——————————————————————————————————————

HAITI

29 Août

1793 Proclamation de l’abolition de l’esclavage dans la partie Nord de Saint-Domingue par Sonthonax

Proclamation lue solennelle sur la Place du Champs de Mars et qui décréta que « Tous les Nègres, sang-mêlé actuellement dans l’esclavage sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français ». Un leurre, puisque Sonthonax, après cette proclamation instaura un régime de liberté conditionnelle ou surveillée et de travaux forcés. La Convention n’abolira l’esclavage que quelques cinq mois après, le 4 Février 1794. Le même jour, Toussaint, alors officier de l’armée espagnole, publia du camp Turel près des Gonaïves, une proclamation dans laquelle ils se présenta comme celui capable de garantir la liberté et l’égalité à Saint Domingue, invitant ainsi les esclaves à le suivre.

29 Août 1844 Adhésion d’Haïti aux traités sur la répression de la traite des noirs

Sollicitée par les gouvernements britannique et français, Haïti adhéra à ces traités signés notamment le 31 novembre 1831 et le 22 mars 1833 par les gouvernements susmentionnés, montrant par-là, qu’elle était très intéressée à la question anti-esclavagiste. Quelques années plus tard, sous le gouvernement de Fabre Geffrard, elle ira encore beaucoup plus loin encourageant l’immigration des noirs des Etats-Unis en Haïti.

——————————————————————-

La Pensée du Jour

«Une chaumière qu’on possède vaut mieux qu’un royaume qu’on attend.»

Proverbe anglais

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Sabine mais aussi Méril, Sabrina…

Subit le martyre au IIe siècle pour avoir donné la sépulture à sa servante, Sainte-Sérapie, martyre elle-même

Les Sabine ont de la dignité et du raffinement.

Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 5

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

L’Ere des Vierge, comprise entre le 23 août et le 22 septembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical / F Mack «Malgré Tou »

Pour découvrir la musique de F Mack «Malgré Tou » cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=CJLWcr6ZIYs

Dernière ligne droite pour parler du Festival CARIFESTA, qui a débuté le 17 Aout et a pris le 21 Aout dernier.

Le thème choisi « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves » : une sorte d’ « Olympiques » selon la Direction Artistique du Ministère de la Culture. Au programme : musique, danse, théâtre et Mode.

En ce qui concerne la musique : la génération émergente est présente : elle introduit les artistes Mandela Jean François, Fermilus Mackenson Fils-Lénor dit F-Mack et Clints Pavelus.

Nous avons l’occasion d’auditionner la prestation de F-Mack : à CARIFESTA.

DECOUVERTURE DE SA PERFORMANCE AU XIIIEME CARIFESTA SUR LE : https://www.youtube.com/watch?v=iC8vp6usZ9Q

——————————————————————————————————————————-

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

————————————————–SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

Deux artistes Gilberson Cyprien (Bel-Air) et Jean-Robert Alexis (Grand-Rue) travaillent assidûment à leurs ateliers pour préparer le vernissage de l’exposition pour le 2 septembre prochain – en duo, au local de Bel Art, en face du Complexe du Bel-Air, sous le patronnage du mouvement « Nou pran lari-a ».

Deux moments ont marqué l’orientation de la vie artistique de Jean-Robert Alexis, l’artiste-peintre venu de l’Artibonite : sa rencontre avec l’artiste récupérateur Céleur Jean Hérard…]

————————————————–

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».

Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

————————————————–

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

————————————————–

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

07 ]« `4Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to Facebook MessengerShare to EmailShare to TelegramShare to More

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

——————————————————————————————————-

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

————————————————————–

Lancement de la 4e édition du prix de poésie créole Dominique Batraville

Les éditions Pulùcia viennent de lancer la quatrième édition du prix de poésie créole Dominique Batraville pour l’année 2017. La cérémonie s’est déroulée, le jeudi 17 août 2017, en présence des partenaires officiels du concours à l’Alliance française de Jacmel.

Pour la quatrième année consécutive, les éditions Pulùcia invitent les écrivains à postuler pour le Prix poésie créole Dominique Batraville. Cette année, le prix a rallié trois principaux partenaires tels que la mairie de Jacmel, l’Académie créole haïtienne et l’Alliance française. Organisé en hommage à Dominique Batraville, le prix est conçu dans l’idée de promouvoir la langue créole haïtienne à travers la poésie et encourager du même coup les poètes qui écrivent en créole.

« Par ce prix, nous comptons valoriser l’art et la culture haïtienne », a déclaré Perronneau Molière, responsable des affaires économiques au sein des éditions Pulùcia. Le maire Loudie César, représentante de la mairie de Jacmel qui fait partie des membres du comité qui gère le prix se dit très satisfait de cette initiative qui vise à encourager les poètes de continuer à produire en créole. Elle voit dans ce concours l’opportunité de valoriser la langue créole et dorer son esthétique.

« La mairie de Jacmel est très fière de supporter ce prix. Nous sommes là pour encourager tous les gens qui contribuent positivement à l’évolution de la société »

Cependant, si beaucoup trouve naturel que la mairie de Jacmel et l’Académie créole haïtien, soient de la partie, d’autres se questionnent de la présence de l’Alliance française sur ce panel. À cette interrogation, Nadège Slagmulder, directrice sortante de l’Alliance française de Jacmel précise que : « L’Alliance française est avant tout une école de langue, elle est non seulement pour la promotion de la langue française, mais aussi pour la diffusion des cultures francophones et locales. Donc nous sommes ravis et trouvons ça normal de soutenir le prix Dominique Batraville ».

Selon Perronneau Molière, les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 3 septembre 2017. Cependant le comité a trouvé nécessaire d’apporter quelques améliorations cette année comme par exemple la démocratisation des inscriptions et l’anonymat des membres du jury. Dorénavant les inscriptions en ligne sont possibles pour les personnes vivant à l’étranger. Le prix poésie créole Dominique Batraville rentre dans le cadre de la rentrée littéraire organisée chaque année par les éditions Pulùcia. Les résultats seront publiés avec la clôture du mois créole le 29 octobre, mais la remise du prix se fera en janvier 2018.

« Pour marquer le prix cette année, d’autres activités sont prévues en parallèle. Des ateliers de SLAM sont prévus et un colloque sera organisé sur l’importance de la langue créole dans l’économie haïtienne », indique M. Perronneau Molière.

Depuis ses quatre années de réalisation, les éditions Pulùcia ont procédé au couronnement de plusieurs lauréats tels que Jacques Adler Jean Pierre, lauréat de la première édition, Coutchève Lavoie Opont, André Fouad, entre autres.

Le prix de la poésie créole Dominique Batraville est la deuxième initiative à portée littéraire entreprise par les éditions Pulùcia pour cette année. L’on se rappelle du lancement de la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle lancée au mois de juillet dernier. Celui-ci est consacré à la langue française et rentrera dans une tradition annuelle comme le prix de la poésie créole. En attendant que les résultats soient publiés, les éditions Pulùcia appellent au support financier des institutions intéressées. « Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires pour les deux prix. Les institutions peuvent supporter soit le prix Gary Victor de la nouvelle soit celui de la poésie ou les deux si elles le souhaitent » a invité Ancion Pierre Paul, directeur général des éditions Pulùcia.

Les éditions Pulùcia évoluent dans le milieu littéraire à Jacmel depuis dix ans et s’investissent dans la promotion de la littérature et de l’écriture. Pour cette année ils ont déjà accordé trois résidences de création parmi eux la résidence d’amitié bénéficiée par Coutechève Lavoie Opont, premier lauréat de la précédente édition et les récentes résidences d’André Fouad et de l’écrivain poète Dominique Batraville à qui le prix est dédié et qui a duré trois mois. Cette résidence a été réalisée de concert avec la mairie de Jacmel, le centre Culturel Charles Moravia et FoukiMage production.

Rosenie VOLCY

—————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

29 août 70 Jérusalem est prise par les Romains

Pour les chrétiens, dans les années 30 du Ier siècle, Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ y fut condamné à mort et exécuté sur une colline voisine de la ville, Golgotha. Suit la première révolte des Juifs de 66, racontée en détails par Flavius Josèphe dans la Guerre des Juifs. Cette révolte est réprimée et écrasée en 70 après J.-C., entraînant la destruction quasi complète de la ville par Titus.29 Août 1619 Naissance de Jean-Baptiste Colbert

Jean-Baptiste Colbert, né à Reims, mort le 6 septembre 1683 à Paris, est un des principaux ministres de Louis XIV. Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d’État de la maison du roi et secrétaire d’État de la Marine de 1669 à 1683.

Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d’une politique économique interventionniste et mercantiliste (ultérieurement désignée sous le vocable de colbertisme) il favorise le développement du commerce et de l’industrie en France par la création de fabriques étatiques. Il passe pour s’être inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller d’Henri IV1 ; Laffemas avait en particulier développé le commerce colonial et l’industrie textile, les deux secteurs auxquels Colbert s’est particulièrement consacré pour devenir à son tour l’éminence grise du royaume.

29 août 1619 Naissance de Jean-Baptiste Colbert

Jean-Baptiste Colbert, né à Reims, mort le 6 septembre 1683 à Paris, est un des principaux ministres de Louis XIV. Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d’État de la maison du roi et secrétaire d’État de la Marine de 1669 à 1683.

Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d’une politique économique interventionniste et mercantiliste (ultérieurement désignée sous le vocable de colbertisme) il favorise le développement du commerce et de l’industrie en France par la création de fabriques étatiques. Il passe pour s’être inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller d’Henri IV1 ; Laffemas avait en particulier développé le commerce colonial et l’industrie textile, les deux secteurs auxquels Colbert s’est particulièrement consacré pour devenir à son tour l’éminence grise du royaume.

29 Août 1825 Signature du traité de Rio de Janeiro qui reconnait l’indépendance du Brésil

La guerre contre le Portugal terminée, de longues négociations sont menées avec Lisbonne afin d’obtenir une reconnaissance officielle de l’indépendance de la part de l’ancienne métropole.

Après des mois de pourparlers, un traité est finalement conclu en ce sens à Rio de Janeiro le 29 août 1825

Victoire diplomatique, le document a toutefois des conséquences très lourdes pour le Brésil, qui doit supporter seul le poids de l’indépendance et du conflit.

Le gouvernement de Pierre Ier s’engage en effet à payer une forte indemnité à son ancienne métropole et à dédommager tous les citoyens portugais qui ont perdu des biens durant la guerre d’indépendance. Plus humiliantes sont les clauses du traité qui autorisent le roi Jean VI de Portugal à arborer le titre d’empereur du Brésil et qui présentent l’indépendance du pays comme une décision du monarque portugais plutôt que comme la conséquence d’un conflit de trois ans.

29 Août 1780 Naissance du peintre français Dominique Ingres

Jean Auguste Dominique Ingres est un peintre français néo-classique.

Ces années de travail seront les plus fécondes avec les nus, parmi lesquels la « Baigneuse », les paysages, les dessins, les portraits et les compositions historiques. Il est en pleine possession de son art. En France, cependant, ses toiles peintes en Italie ne plaisent pas. L’artiste décide alors de rester à Rome. À la chute de Napoléon Ier, des difficultés économiques et familiales l’entraînent dans une période assez misérable pendant laquelle il peint, avec acharnement, tout ce qu’on lui commande.

Il est décédé le 14 janvier 1867 à Paris.

29 Août 1790 Naissance de William Gooderham

William Gooderham, distillateur, homme d’affaires, banquier, est né à Scole, Angleterre. Émigré au Canada en 1832, il s’engage dans le secteur de la meunerie à Toronto avec son beau-frère James Worts, qui meurt en 1834. À partir d’une petite distillerie construite en 1837 pour disposer du surplus de grain de sa minoterie, Gooderham et son neveu James Gooderham Worts bâtissent la distillerie la plus importante de l’Ouest canadien en 1859. En 1875, celle-ci produit un tiers de tous les alcools types distillés au Canada et est une des distilleries les plus prospères au Canada.

Gooderham est aussi président de la Banque de Toronto de 1864 jusqu’à sa mort, et un des hommes d’affaires les plus éminents de Toronto. L’empire de Gooderham et Worts comprend non seulement la distillerie et les chemins de fer, des parcs à bestiaux, la vente au détail, des filatures de laine et la banque.

Tiré du texte de Duncan McDowall et Don Spencer

29 Août 1799 Décès de Pie VI

Giannangelo, comte Braschi, né à Césène, en Romagne, le 25 décembre 1717 fut pape sous le nom de Pie VI du 15 février 1775 à sa mort.

Le pape Pie VI est contraint par la république française de renoncer à son pouvoir temporel et de se contenter de son pouvoir spirituel.

Le 15 février la ‘République est proclamée à Rome. Il est en fait prisonnier. Octogénaire et très malade il demande la grâce de pouvoir mourir à Rome. Le général français a la délicatesse de lui répondre: «Mourir cela peut se faire partout». Pie VI quitte Rome dans la nuit du 19 au 20 février 1798.

Réfugié à Sienne puis à la chartreuse de Florence (en juin 1798), Pie VI est en quelque sorte rattrapé par les troupes françaises et fait prisonnier. Il est successivement emmené à Bologne, Parme, Turin, puis Grenoble, Briançon, et enfin Valence (France) où il mourut, épuisé. Son successeur fut Pie VII..

Mort du pape Pie VI à Valence (Drôme), où il avait été assigné à résidence par Bonaparte.

29 Août 1805 Première Grande Armée

Voulant envahir l’Angleterre suite à la rupture de la paix d’Amiens, Napoléon reconstitua l’Armée des côtes de l’Océan et l’installa au camp de Boulogne en 1804. La coalition formée par l’Angleterre, l’Autriche et la Russie changea les plans de ce débarquement et Napoléon décida que pour affronter cette troisième coalition, il fallait envoyer son armée de conscription vers l’Autriche. La première citation de l’appellation « Grande Armée » apparut dans une lettre de l’empereur au maréchal Berthier le 29 août 1805, jour où Napoléon leva le camp de Boulogne pour emmener ses hommes vers le Rhin.

29 Août 1825 Signature du traité de Rio de Janeiro qui reconnait l’indépendance du Brésil

La guerre contre le Portugal terminée, de longues négociations sont menées avec Lisbonne afin d’obtenir une reconnaissance officielle de l’indépendance de la part de l’ancienne métropole.

Après des mois de pourparlers, un traité est finalement conclu en ce sens à Rio de Janeiro le 29 août

29 Août 1825 Victoire diplomatique, le document a toutefois des conséquences très lourdes pour le Brésil, qui doit supporter seul le poids de l’indépendance et du conflit.

Le gouvernement de Pierre Ier s’engage en effet à payer une forte indemnité à son ancienne métropole et à dédommager tous les citoyens portugais qui ont perdu des biens durant la guerre d’indépendance. Plus humiliantes sont les clauses du traité qui autorisent le roi Jean VI de Portugal à arborer le titre d’empereur du Brésil et qui présentent l’indépendance du pays comme une décision du monarque portugais plutôt que comme la conséquence d’un conflit de trois ans.

29 Août 1831 Michael Faraday découvre l’induction électromagnétique

Dans son travail sur le courant continu, Faraday a démontré que la charge se situe seulement à l’extérieur d’un conducteur chargé, et que celle-ci n’a aucun effet sur ce qui peut être situé à l’intérieur.

29 Août 1876 Naissance de Charles Franklin Kettering, inventeur

Charles Franklin Kettering, né le 29 août 1876 à Loudonville et décédé le 25 novembre 1958 à Dayton dans l’Ohio, est un inventeur, ingénieur et homme d’affaires américain.

Charles Franklin Kettering a reçu plus de 300 brevets pour des inventions dans plusieurs domaines mais souvent reliées au secteur automobile (démarreur, générateur…)

29 Août 1883 Première démonstration du poêle électrique

En 1882, avec son associé W.Y. Soper, il monte une affaire dans le secteur de l’électricité. Cette dernière, qui procure à Ottawa de l’électricité ainsi que des tramways et des éclairages de rue, prend de l’expansion. Tout au long des années 1880 et 1890, Ahearn propose aux Canadiens de multiples appareils électriques.

En 1892, il prépare à l’hôtel Windsor, à Ottawa, le premier repas entièrement cuit à l’électricité. L’excellence de sa démonstration lui vaut la première médaille d’or décernée par la Central Canadian Exhibitions Association.

Le premier tramway chauffé à l’électricité est mis en circulation à Ottawa dans les années 1890.

1885 Gottlieb Daimler dépose un brevet sur la première moto

La première moto était construite en bois.

1893 Invention de la fermeture à glissière

Whitcomb L. Judson obtient un brevet pour la fermeture à glissière

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /