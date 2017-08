Corruption dans le dossier des kits scolaires, affaire diaspora : les précisions de la Présidence

Source Worlgenson Noël | Le Nouvelliste

Depuis peu de temps, des rumeurs font état des cas de corruption dans lesquels sont impliqués des membres du gouvernement en place dans le dossier de distribution de kits scolaires destinés généralement aux familles de petites bourses, en prélude à la rentrée scolaire. Mais afin que nul n’en ignore, la présidence ne compte pas rester les bras croisés, à en croire l’équipe de communication du Palais national qui a présenté une conférence de presse ce lundi. Des mesures sont annoncées.

Officiellement, le chef de l’Etat a déjà donné les instructions pour que les autorités puissent conduire une enquête devant apporter des éclairages nécessaires et fixer les responsabilités, d’après Lucien Jura, porte-parole de la présidence. Un rapport en sera élaboré. Et les dispositions seront prises en conséquence. « Peu importe l’individu mis en cause, il se retrouvera seul devant la loi », rassure le porte-parole, rappelant, pour mettre en confiance la population, qu’il revient aux autorités compétentes de statuer sur ces cas. Ce comportement de la présidence, laisse-t-il croire, rejoint la vision du président Jovenel Moïse de mener une lutte sans merci contre la corruption, dans toutes ses facettes, au sein de l’administration publique. « Zéro corruption, tel est le mode qui anime l’équipe en place », enchaîne-t-il.

Parallèlement, le porte-parole de la présidence en a profité pour faire le point, une bonne fois pour toutes, sur la dernière décision adoptée par le gouvernement, dans le projet du budget pour l'exercice fiscal 2017-2018, concernant les membres de la diaspora qui devront payer la somme de 10 000 gourdes avant d'obtenir leurs déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Il y a eu désinformation sur ce dossier.