Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Petit-Goâve : Reprise des assises criminelles :

Samedi 26 août, le Directeur des affaires judiciaires du Ministère de la Justice, Me Kébreau, le Doyen du Tribunal de Première Instance (TPI) de Petit-Goâve, Me Emmanuel Tataille et le Chef du Parquet de la ville ont réalisé une séance de travail sur la poursuite des assises criminelles interrompues à Petit-Goâve à cause de l’interminable grève des greffiers. Après plusieurs heures de discussions, les 3 hommes se sont mis d »accord pour que les audiences reprennent dès lundi 28 aout 2017 suite à la levée de la grève des greffiers. Selon le Doyen Tataille, près de 20 cas seront entendus. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)

10e Congrès annuel des éducateurs haïtiens :

La Confédération Nationale des Éducateurs Haïtiens (CNEH) organisera les 30 et 31 août 2017, son 10e Congrès annuel, autour du thème : « Une éducation pour la République, la démocratie et la citoyenneté ».

Nominations au Conseil Électoral de l’UEH :

Lors du dernier Conseil de l’Université d’État d’Haïti (UEH), Elie Méus, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE) et Junior Altidor, Représentant des étudiants de la Faculté d’Odontologie (FO) ont été choisi pour compléter la Commission électorale de cette entité. En ce qui a trait à L’Institut d’Études et de Recherches Africaines (IERAH) Renauld Govain, et Fritz Gérald Richelieu, respectivement Doyen de la Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) et représentant des étudiants de la Faculté Des Sciences (FDS) sont désignés pour faire partie de la commission électorale de cette faculté.

Vers la vaccination de tous les enfants :

