Coupe de la présidence : Edition 2017. Rien que des derbies en huitième de finale

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Baltimore vs Tempête de Saint-Marc, FICA vs ASC, Juventus vs America des Cayes, Real Hope vs AS Trou du Nord, la Coupe de la présidence n’offre que des derbies, soit de ville ou régionaux pour le compte des 1/8e de finale dont les matchs allers se joueront mercredi et jeudi. Quatre clubs de D2 seront de la partie.

Le Racing Club Haïtien chute d’entrée

4 clubs de D1, dont le Racing Club Haïtien, n’ont pas survécu aux 1/16e de finale de la coupe de la présidence 2017. Il s’agit de l’Eclair des Gonaïves, du FC Ouanaminthe, du FC PG et du Racing Club Haïtien. Le « vieux lion » a été le dernier à chuter ce lundi après le nul 0-0 concédé face au club de D2 PNH qui leur ravit ainsi le billet qualificatif pour le 3e tour de la compétition.

Vendredi, les hommes de Wilfrid Montilas chutaient 0-1 sur la pelouse de PNH à Frères et nourrissaient l’espoir de faire la différence lundi sur la pelouse du stade Sylvio Cator. Mais non seulement le Racing Club Haïtien reprend à peine ses préparations pour la série clôture du championnat haïtien de football dit professionnel, ils ont souffert de l’absence d’Alexandre Bourcicaut ainsi que plusieurs autres cadres de l’équipe. Résultat, ils n’ont rien inscrit au stade Sylvio Cator et quittent la tête basse cette première édition de la Coupe de la Présidence réservée aux clubs.

Les autres représentants de l’élite à avoir quitté la compétition sont : l’Eclair des Gonaïves, éliminé par la formation de l’Association Sportive de Saint-Louis du Nord, le Football Club de Petit-Goâve éliminée par l’AS Grand-Goâve et le FC Ouanaminthe, sortie par l’AS Trou du Nord.

Par contre, l'AS Capoise a réussi un authentique exploit en venant