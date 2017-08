Astrologie du jour

BÉLIER

Famille/foyer

Vous vous sentirez désorienté et impuissant devant l’attitude de vos enfants, qui vous répondent soit par des cris, soit par des silences, soit par un comportement franchement agressif. Ne réagissez pas par la violence, cela ne mènerait à rien. Attendez que les choses se calment.

Amour

Sur le plan amoureux, les choses n’iront pas selon votre cœur, surtout s’il y a dans votre vie quelqu’un dont vous sentez se réveiller les désirs d’indépendance. Et puis cette configuration de la Lune expose toujours à des remises en question plus ou moins douloureuses. Essayez de vous consoler en vous adonnant à un hobby passionnant. Faites confiance à la planète Vénus bien aspectée : votre situation s’éclaircira et s’améliorera très vite.

Santé

Grâce au soutien inconditionnel d’Uranus, vous retrouverez un meilleur équilibre physique et surtout psychique. Veillez tout de même à respecter une bonne hygiène de vie : cela permettra à votre santé de toujours rester à ce haut niveau.

Argent

Si vous n’avez pas empoché de gros gains dernièrement, ce sera maintenant le moment de vous rattraper. Cette fois, diversifiez vos investissements. Tentez votre chance tous azimuts : sports, courses de chevaux, casinos, grattages, etc. Un seul domaine à éviter, celui des jeux de cartes entre amis : vous êtes trop naïf et seriez rapidement plumé !

Vie sociale

Dynamisé conjointement par le Soleil et Jupiter, vous vivrez à 200 à l’heure. Si votre entourage ne suit pas, vous risquez de vous fâcher. Soyez indulgent avec ceux qui ne possèdent pas votre énergie.

Nombre chance

340

Clin d’œil

Combattez le pessimisme, qui ne peut que nuire à vos intérêts.

TAUREAU

Famille/foyer

L’influence de nombreuses planètes dans le secteur entourage ne sera pas sans incidence sur votre vie de famille. Les discussions iront bon train chez vous. Il se pourrait qu’un déménagement soit à l’ordre du jour et que vous ne soyez pas tous d’accord sur le lieu de votre résidence future.

Amour

Vous aurez la possibilité de savourer un bonheur tranquille et serein auprès de votre conjoint ou partenaire. Mais ce ne sera pas le fait du hasard ! Vous veillerez à renforcer vos liens de complicité avec l’autre en abordant sans fausse pudeur les sujets les plus tabous. Ainsi les risques d’incompréhension ou d’aggravation des problèmes seront très limités. Célibataire, vous vivrez au jour le jour et profiterez des plaisirs qui passeront à votre portée. Mais une rencontre décisive pourrait bien venir bouleverser le cours de votre existence.

Santé

Vous pourrez connaître des problèmes d’inflammation ou d’irritation de la gorge ou des reins. Cela est dû à la mauvaise position de Pluton dans votre Ciel. Veillez à boire suffisamment, et évitez les atmosphères enfumées ou polluées. Méfiez-vous aussi des produits domestiques irritants.

Argent

Si vous continuez à gérer sagement votre budget, vous parviendrez sans trop de peine à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez bientôt dépenser pour vous faire plaisir.

Nombre chance

525

Clin d’œil

Soyez attentif, pour ne pas laisser passer de bonnes occasions.

GÉMEAUX

Famille/foyer

Aucune planète ne viendra aujourd’hui affecter les secteurs de votre thème liés à vos proches. Il y aura donc toutes les chances pour que votre vie de famille suive son cours sans événement notable à signaler. Ceux qui ont des enfants devraient en profiter pour s’impliquer plus étroitement dans leurs activités, de manière à les aider si une difficulté se présente.

Amour

Subissant l’influence de Jupiter, la planète de la chance, vous aurez droit cette fois à une vie conjugale très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple. Célibataire, avec cet aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie amoureuse. Cette journée vous réservera sans doute une bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous aller à vos désirs et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l’avenir vous réserve.

Santé

C’est sans aucun doute à un Mars harmonique que vous devrez votre tonus exceptionnel. Au physique comme au moral, on peut dire que tout ira bien. Vous concilierez avec brio vie professionnelle et vie privée, et vous trouverez même de l’énergie pour entreprendre un sport. Un bémol toutefois : avec cet aspect d’Uranus, vous ne serez pas à l’abri d’une petite foulure.

Argent

Bonne chance en argent. Mais les aspects négatifs de la Lune accentueront votre tendance à dépenser. Résistez à vos envies d’achat. Ne contractez des dettes sous aucun prétexte. S’il vous arrivait de gagner au jeu, arrêtez-vous maintenant, de grâce ! Vous n’aurez pas une deuxième chance !

Nombre chance

873

Clin d’œil

Contrôlez votre nervosité, sinon c’est elle qui vous perdra.

CANCER

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, se dérouleront sans heurts. La vie chez vous ne posera aucun problème. Certes, ce sera peut-être un peu la routine, mais ne dit-on pas que les gens heureux n’ont pas d’histoires ?

Amour

Dans les relations de couple, les tensions s’estomperont brusquement, les motifs de discorde deviendront plus rares sous l’action de Vénus en excellents aspects. Vous vous rapprocherez de l’être cher, et vos sentiments seront plus solides. Célibataire, la planète Vénus, bien aspectée, vous donnera aujourd’hui de riches idées et aiguisera votre sensualité. Elle vous ménagera d’heureuses rencontres. Elle placera sur votre route la personne dont vous avez souvent rêvé, et vous n’en dormirez plus !

Santé

Vous ferez preuve d’un tonus fantastique. Si vous avez décidé de redécorer tout votre intérieur ou si vous souhaitez effectuer une démarche, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs.

Argent

Hâtez-vous de régler factures, contraventions éventuelles, impôts et dettes. Vous éviterez ainsi d’attirer des complications et des poursuites qui vous mettraient de très mauvaise humeur et vous coûteraient inutilement cher. Les astres ne vous feront pas de cadeau aujourd’hui !

Nombre chance

856

Clin d’œil

Changez radicalement votre manière habituelle de voir les choses.

LION

Famille/foyer

Saturne en cet aspect vous incitera à prendre vos responsabilités familiales très à cœur, mais qui pourra aussi vous incliner à vous montrer un peu trop sévère ou distant avec vos proches. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne soyez pas trop rigide envers vos enfants. Ils auront du mal à supporter une discipline trop stricte. Essayez de dialoguer avec eux plutôt que de les contraindre sans cesse.

Amour

Uranus régnera en maître sur vos amours. Sachez que cet astre porte en lui l’idée de progrès : l’amour que vous ressentirez vous rendra plus fort, et il fera de vous quelqu’un de meilleur en un rien de temps. Soyez donc attentif aux signaux émis par Uranus, et ouvrez-vous aux changements. Si vous êtes solitaire : une rencontre excitante sera dans l’air, qui pourrait bien donner naissance à un amour tout neuf.

Santé

Malgré tout le mal qu’on a pu dire de la viande, vous devez quand même accorder une grande importance aux protéines animales dont votre organisme a besoin pour accomplir les tâches que vous lui imposez. Cependant, vous n’êtes pas du tout obligé de consommer du bœuf ou de l’agneau, assez onéreux ; le veau et les volailles vous apportent autant de protéines mais moins de graisses.

Argent

Cet aspect de Mars aura du bon, mais aussi du mauvais. Son impact positif, c’est qu’il vous motivera et vous poussera à vous donner du mal pour améliorer vos revenus. Mais attention au côté néfaste de son influence : Mars rend en effet impulsif et imprudent. Vous risquez donc de vous retrouver propriétaire d’une superbe chaîne hi-fi et d’un compte en banque effondré, sous prétexte que vous avez oublié de réfléchir !

Nombre chance

746

Clin d’œil

Sachez faire les concessions nécessaires pour améliorer vos relations avec votre entourage familial.

VIERGE

Famille/foyer

En famille, les discussions risquent de tourner au vinaigre. Pensez à mettre du miel sur le bout de votre langue et gardez votre sang-froid. Il serait dangereux de vouloir à tout prix avoir le dernier mot.

Amour

Cet environnement astral pourrait vous compliquer la vie côté cœur. Ce sera le cas pour les couples dont l’entente laisse à désirer depuis un certain temps. Votre partenaire ne voudra plus faire de concessions ; il pourra même vous mettre au pied du mur. De son côté, la Lune jouera d’une manière assez néfaste pour certains célibataires. Sous son influence, vous risquez en effet de vous montrer tout à coup incroyablement exigeant. Attendre de croiser un demi-dieu ou une créature de rêve n’est certainement pas la meilleure solution pour sortir de la solitude !

Santé

Vous retrouverez votre allant si vous ouvrez un peu vos soupapes, car les influx astraux seront des plus favorables à un regain de vitalité. Une bonne séance de cinéma, une bonne partie de tennis ou un dîner en ville pourrait suffire à vous remettre sur les rails. Chassez énergiquement ces pensées morbides et défaitistes dans lesquelles vous vous complaisiez depuis quelque temps. Brisez le carcan de la routine ; cela pourra vous donner des idées géniales, qu’il serait dommage de ne pas mettre à exécution pour modifier avantageusement le cours des choses.

Argent

Evitez les opérations financières trop risquées. Vous manquerez d’objectivité et vous aurez tendance à vouloir brûler les étapes. Autant d’éléments jouant en votre défaveur et qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

Nombre chance

196

Clin d’œil

Ne gaspillez pas votre temps à ne rien faire ou à faire des riens.

BALANCE

Famille/foyer

N’attachez pas d’importance aux caprices de votre conjoint ou de vos enfants afin de préserver la paix et la concorde familiales. Il serait imprudent de jeter de l’huile sur le feu, aujourd’hui plus que tout autre jour.

Amour

Votre couple a sans doute été secoué ces derniers temps par le long siège des astres Neptune et Pluton. Mais cette fois-ci, réjouissez-vous ! La planète Vénus vous apportera un cadeau très appréciable : vous serez débarrassé de cette influence perturbatrice, et l’harmonie s’installera dans votre vie à deux pour de bon. Célibataire, vous aurez des chances de faire une rencontre marquante cette fois. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite, sous peine d’amères déceptions

Santé

Côté santé, les planètes vous ficheront une paix royale. Si vous êtes en bonne santé, vous irez votre chemin sans histoire. Si vous êtes victime d’une affection de longue durée, cette journée sera facile à vivre ; vous aurez peut-être l’occasion de découvrir un nouveau traitement qui vous soulagera nettement.

Argent

Bonjour les soucis d’argent ! Après une période faste, vous vous retrouverez à nouveau face à des problèmes pécuniaires. Cependant, en vous imposant des mesures d’économie draconiennes, vous limiterez les dégâts.

Nombre chance

277

Clin d’œil

Ne négligez pas ceux qui vous aiment et vous veulent du bien.

SCORPION

Famille/foyer

En famille, vous pourrez savourer une paix délicieuse, conquise à la pointe de votre gentillesse. Vous aurez peut-être des nouvelles d’un parent qui vit au loin ; ces nouvelles seront réjouissantes.

Amour

L’ambiance astrale étant plutôt mélancolique, vous vous ennuierez probablement un peu aujourd’hui, et vous aurez fort envie de mettre de l’originalité et une pointe d’humour dans votre vie conjugale. Célibataire, l’heure ne sera pas à la prudence ou à l’indifférence côté amour. Vous serez fortement enclin à foncer aveuglément, sans savoir où cela pourra mener. Ce sont les émotions et non pas les sentiments profonds qui domineront. Attention ! Vos coups de tête pourront avoir de lourdes conséquences sur une très longue durée.

Santé

Essayez de ne pas entrer dans le jeu de Mars maléficié en jouant sur l’agressivité et la provocation. Vous finiriez par vous épuiser, en ayant énervé pas mal de gens, ce qui n’irait évidemment pas dans le sens que vous recherchez.

Argent

Evitez de chercher à régler des affaires litigieuses aujourd’hui. Sinon, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation difficile en ayant, au bout du compte, reculé au lieu d’avoir avancé d’un pas.

Travail

Nombre chance

397

Clin d’œil

Lorsqu’on n’a pas d’argent, on croit qu’il peut aider à résoudre tous les problèmes. Mais lorsqu’on a de l’argent, on voit que souvent il crée plus de problèmes qu’il n’en résout.

SAGITTAIRE

Famille/foyer

Vous avez fait peser trop lourdement votre autorité sur votre famille. Vous vous apercevrez maintenant que c’était une erreur. Alors vous ferez une tentative pour améliorer vos relations avec vos proches ; vous tâcherez d’établir un vrai dialogue. Votre effort est des plus louables, mais ce ne sera pas un franc succès. Persévérez : les choses s’arrangeront avec le temps.

Amour

Durant cette journée Vénus ménagera une rencontre importante aux personnes seules. Beaucoup de natifs et natives trouveront la personne de leurs rêves, et leur cœur sera en fête. Mais il est possible que certains d’entre vous, après avoir souffert de la solitude pendant si longtemps, restent sceptiques ; qu’ils soient persuadés que leurs vœux seront exaucés cette fois-ci ! Les natifs vivant en ménage bénéficieront aussi des bienfaits de Vénus.

Santé

Toujours sur la brèche, vous ne serez pas facile à suivre. Ce tonus exceptionnel, vous le devrez à Jupiter bien aspecté. A condition d’éviter les abus, vous n’avez rien à craindre, si ce n’est un peu d’excitation qui pourrait vous valoir un sommeil agité.

Argent

Les astres vous donneront la lucidité et le sens des réalités nécessaires pour mener rondement vos diverses affaires. Vous effectuerez des opérations financières habiles ou des placements sûrs, vous donnant ainsi des chances d’améliorer votre situation matérielle.

Nombre chance

997

Clin d’œil

Soyez assez lucide pour éviter les dépenses inutiles.

CAPRICORNE

Famille/foyer

Cet environnement planétaire devrait vous valoir un climat familial relativement serein. Si vos occupations vous avaient éloigné de vos proches ces derniers temps, ce sera le moment de renouer le dialogue, et par là même de resserrer des liens familiaux un peu distendus.

Amour

Avec la bénédiction des astres, la vie de couple sera harmonieuse. Vous penserez à développer votre vie sociale ; cela vous permettra d’avoir du flair, d’obtenir des intuitions et d’entretenir des relations plus raffinées avec l’autre. Célibataire, une journée haute en couleur vous attend. La puissante protection que vous prodigueront le Soleil, Jupiter et Saturne bien installés dans votre Ciel, devrait vous valoir de grandes joies amoureuses. Vous rencontrerez l’âme sœur très bientôt.

Santé

Gardez-vous des excès de tout genre, notamment dans le domaine de la nourriture, de la boisson et de l’activité sexuelle : votre organisme sera aujourd’hui à la limite de sa résistance. Si vous souffrez d’insomnies ou de migraines, ne prenez pas de somnifères ou de calmants ; ménagez-vous plutôt un peu de repos dans la journée, et essayez de remédier à la situation en recourant à des moyens non médicamenteux : tisanes appropriées, marche en plein air, relaxation, etc.

Argent

Très bonne journée pour envisager de nouveaux modes de placements ou réfléchir au meilleur moyen de régler une affaire litigieuse. Vous réussirez à équilibrer votre budget ou à rétablir une situation précaire.

Nombre chance

576

Clin d’œil

Inutile de nager à contre-courant ; suivez le troupeau.

VERSEAU

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial auront la priorité. Vous vous efforcerez de créer autour de vous un climat chaleureux, détendu. Les ambiances de crise, les complications n’auront cette fois rien pour vous plaire.

Amour

Vous serez très dur avec votre conjoint ou partenaire, ne voyant plus en lui que des sujets de reproche. Attention à l’intolérance excessive. Cette attitude dressera entre vous et l’autre un mur qu’il sera difficile de démolir. Vous serez persuadé d’avoir raison, mais ce n’est pas cela qui sera important : « Pour faire un bon mariage, il faut que le mari soit sourd et la femme aveugle » Santé

Voilà la bonne planète Jupiter qui revient. Physiquement, vous vous porterez fort bien dans l’ensemble. Excellente résistance nerveuse, bon tonus général. Vous tiendrez la bonne forme. Seuls certains natifs du premier décan auront une résistance nerveuse amoindrie en raison d’un excès de vivacité mentale ; quelques insomnies pourraient en découler, ou bien des migraines.

(Richard Taverner). Si vous êtes célibataire, vos amours auront les allures d’un drame cornélien

Argent

Excellentes perspectives sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, Uranus vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à adopter.

Nombre chance

369

Clin d’oeil

Abstenez-vous des réflexions blessantes, qui envenimeront tout.

POISSONS

Famille/foyer

Des transformations positives dans votre environnement familial contribueront à améliorer le bien-être de toute votre maisonnée. Tout le monde chez vous sera heureux d’être ensemble.

Amour

Ne laissez personne intervenir dans votre vie conjugale. L’entente avec votre conjoint ou partenaire dépendra cette fois de la fermeté dont vous ferez preuve vis-à-vis de tous ceux qui, même avec la meilleure intention du monde, se mêlent un peu trop de ce qui ne les regarde pas. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs. Mais cette accumulation de conquêtes masque une profonde insatisfaction. Eh bien, réjouissez-vous : une rencontre décisive pourrait bientôt changer votre vie !

Santé

Avec les turbulences de Saturne, vous ne serez probablement pas tout à fait dans votre assiette. Essayez de vous détendre. Yoga et pensée positive seront autant de clés à utiliser pour vous relaxer et retrouver votre équilibre. Contempler des oeuvres d’art, un beau paysage, ou écouter de la bonne musique, seront aussi d’excellents moyens de vous ressourcer. Pensez aussi à vous faire plaisir : sortie, bonne chère, flirt aimable

Argent

Mercure vous apportera de petites rentrées d’argent, mais il pourra vous inciter à les dépenser aussitôt. Par chance, il est accompagné par le Soleil, ce qui devrait vous doter d’intuition pour vos placements. Vous négocierez de bons contrats. Vous devriez équilibrer votre budget et, grâce à Saturne, réaliser des économies.

Nombre chance

163

Clin d’œil

Soignez votre image de marque.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com