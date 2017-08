Jumelage entre North Miami et Saint-Louis du Nord

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La ville américaine de North Miami est désormais en jumelage avec celle de Saint Louis du Nord.

En marge de la célébration de la Patronale Saint Louis Roi de France dans cette commune du département du Nord-Ouest, ce 25 août 2017, les maires de ces deux villes, Docteur Smith Joseph de North Miami, originaire de Saint Louis du Nord, et Monsieur Estima Gaston, maire de Saint Louis du Nord ont signé un protocole d’accord à cet effet.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger, Dr. Stéphanie Auguste, et d’autres officiels haïtiens dont le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max R. Saint Albin et celui………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com