Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Le Sénat va modifier le budget :

Jeudi, le Sénateur Nènèl Cassy, Président de la Commission sénatoriale « Économie et Finance » a affirmé « Le projet budget 2017-218 sera retourné à la Chambre des députés » estimant comme d’autres de ses collègues, qu’il y a de nombreuses affectations et désaffectations à faire dans le budget aux profits de projets porteurs, un budget voté trop facilement et sans modification par la Chambre basse… http://www.haitilibre.com/article-21758-haiti-politique-projet-de-loi-de-finances-2017-2018-vote-a-la-quasi-unanimite.html

Un haïtien se noie dans le Lac Enriquillo :

Jeudi, le corps d’un ressortissant haïtien, âgé d’environ 34 ans, a été retrouvé sans vie dans les eaux du lac Enriquillo, du côté dominicain. Le corps a été examiné par le médecin légiste Slimer Francisco Mendez, qui a certifié que la mort avait été causée par une asphyxie par noyade.

Plus de 4 millions de CIN vont expirer :

Plus 4 millions de Cartes d’Identification Nationale expireront en décembre 2017 a informé Jean Marie Charles , le Directeur Technique de l’Office National d’Identification (ONI), qui propose l’adoption de plusieurs mesures, pour les renouveler sans problème…

Canada : Premier chèque aux demandeurs d’asile :

