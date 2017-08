Les titres du journal Infos-Vision du lundi 28 aout 2017

La publication des résultats des assemblées municipales attendue depuis plus d’un mois par le CEP n’est pas pour demain. L’exécutif a soumis au Parlement un projet d’amendement des décrets relatifs aux Collectivités territoriales, informe le Secrétaire général du Conseil des ministres, Rénald Lubérice, dans un texte publié ce weekend.

«…Personne ne peut dire à qui revient-il d’organiser les élections indirectes en Haïti… » indique Lubérice, soulignant que la décision de l’exécutif de retarder ces scrutins permettra d’éviter des conflits institutionnels importants et empêcher à la Nation de naviguer dans un flou juridique supplémentaire ».

Le CEP annonce le paiement des arriérés de salaire au personnel vacataire des élections du 29 Novembre 2016 et 29 Janvier 2017. Les concernés doivent se renseigner dans les BED et les BEC.

Benjamin R. Craff, un ressortissant américain d’origine haïtienne a été assassiné, samedi soir, à Pétion Ville. Il a été abattu par des individus armés, alors qu’il s’apprêtait à monter dans son véhicule selon le porte parole adjoint de la PNH, l’inspecteur principal Gary Desrosiers précisant qu’une autre personne a été blessée lors d’attaque.

Les critiques s’intensifient contre le projet de budget pour l’exercice fiscal 2017-2018, qui selon plus d’un visent à étrangler les plus pauvres. Entre autres dispositifs dénoncés : les 10 mille gourdes, au minimum requis pour les impôts sur le revenu. Haïtiens d’ici et de la diaspora sont concernés.

Approuvé début Août sans grandes modifications par la chambre des députés, le texte est en cours d’analyse au Sénat de la République.

Le syndicat du personnel du ministère de l’Education nationale annonce le maintien de son mot d’ordre de grève à partir de ce lundi 28 au 31 Aout pour exiger notamment de meilleures conditions de travail, un ajustement salarial.