Haïti – Sports : Lancement de la semaine olympique

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Vendredi, au Parc Olympique, complexe multi-sport baptisé « Centre de Sport pour l’Espoir, Haïti » Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique, à participé au lancement de la semaine olympique et s’est engagée à promouvoir les sports olympiques en vue d’une meilleure participation d’Haïti aux XXXIIᵉ jeux Olympiques qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo (Japon) et promis également de supporter le Comité Olympique Haïtien (COH), les Fédérations et les Associations sportives dans cette perspective.

1,002 jeunes athlètes regroupés au sein de 8 Fédérations se mesureront durant la semaine olympique en : Handball, Basketball, Taekwondo, Boxe, Tennis de table, Athlétisme, Badminton et Jeu de Dames.

Ces compétitions vont permettre aux jeunes de mettre en évidence leurs talents et de célébrer l’olympisme avant de reprendre le chemin de l’école le lundi 4 septembre prochain.

