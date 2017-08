Astrologie du jour

BÉLIER

Famille/foyer

Evitez de prendre en charge vos proches et de diriger leur vie selon vos propres désirs, en assurant que vous le faites surtout pour leur bien. En cas de conflit en famille, ayez du recul ; faites preuve d’humour : rien ne vaut le rire pour détendre les atmosphères les plus lourdes.

Amour

Incité par la planète Saturne, vous serez mieux disposé à faire des concessions, et l’ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue et plus chaleureuse. La sensualité sera aussi de la partie, ce qui vous permettra d’avoir avec votre conjoint ou partenaire un accès direct au septième ciel. Célibataire, cette configuration astrale peut provoquer quelques remous dans vos relations amoureuses. De la passion, certes, mais aussi, pour certains d’entre vous, des choix difficiles à faire.

Santé

Vénus en aspect harmonique vous conseillera de chercher à renforcer votre tonus musculaire et à bien répartir votre énergie. Entre une sédentarité qui ne vous vaudrait rien et une agitation excessive qui vous épuiserait, il va falloir trouver le bon créneau. Les gymnastiques à base d’étirements sont particulièrement indiquées.

Argent

Grâce au bon influx d’Uranus, vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Evitez de traiter des affaires importantes : vous serez très impulsif et prêt à prendre trop de risques.

Nombre chance

459

Clin d’œil

Bannissez ce sentiment d’appréhension qui vous envahit par moments.

TAUREAU

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous aurez une décision à prendre les concernant. Avec vos parents, la communication sera momentanément plus difficile. Mais en même temps, vous aurez à coeur de régler les choses en profondeur. Et finalement, cette journée assez tendue se révélera positive !

Amour

Pour les natifs déjà engagés dans une union, la planète Mercure les poussera davantage à affirmer leur individualité qu’à bien communiquer avec leur conjoint ou partenaire. Cela ne sera pas nécessairement mauvais. À la fin de la journée, la Lune mettra du liant dans vos rapports de couple. Si vous êtes libre, Vénus vous sera contraire. Certains natifs célibataires se montreront donc chastes et heureux de l’être. D’autres, au contraire, accumuleront les aventures ; mais il faut bien avouer que le cœur n’y sera pas.

Santé

Grâce à Mercure en aspect favorable, vous bénéficierez d’une énergie vitale intense, contenue, concentrée, qui vous rendra prudent, résistant. Vous saurez donc prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de votre santé.

Argent

Vous ne faites pas partie des personnes les mieux organisées sur le plan financier. Mais avec cet impact de Neptune, vous allez d’un coup vous transformer en fourmi prévoyante. Vous parviendrez à y voir plus clair ; vous éviterez aussi de céder à des tentations ruineuses.

Nombre chance

820

Clin d’œil

Il vaut toujours mieux prévenir que guérir, ne l’oubliez pas !

GÉMEAUX

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler dans une ambiance sereine et sans souci. Vos relations avec vos parents et vos enfants ne poseront sans doute pas de problème particulier. Mais avec Saturne en cet aspect, quelques-uns d’entre vous pourront être amenés à s’occuper d’un problème concernant l’un de leurs frères ou sœurs.

Amour

Bonne entente avec l’être cher, gentillesse et cordialité. Amitiés amoureuses que vous cultiverez avec délices. Une charmante journée pour voyager et rencontrer l’âme soeur. Excellente journée aussi pour concrétiser un projet d’union matrimoniale ou pour partir en voyage de noces. Tous les natifs amoureux auront la bénédiction des astres.

Argent

Evitez, si possible, de vous attaquer aujourd’hui à des problèmes financiers délicats. Par contre, vous serez dans de meilleures dispositions d’esprit pour réorganiser la gestion du budget familial.

Santé

Seul Jupiter influence votre secteur santé en ce moment. Compte tenu de l’influence tonifiante de cette planète, vous devriez vous porter comme un charme. Tout au plus pourrez-vous être sujet à un coup de fatigue dû à des nuits d’amour torride ; mais avec la condition physique dont vous bénéficiez, vous y ferez à peine attention. Pour conserver le même tonus, certains d’entre vous auraient tout intérêt à faire une cure de vitamines ou à pratiquer régulièrement un sport.

Nombre chance

332

Clin d’œil

Dissipez vos craintes pour vous affirmer davantage. Confiance ! Chacun de vos efforts vous rapproche de votre but.

CANCER

Famille/foyer

Avec Saturne, astre de la responsabilité influençant le secteur de votre Ciel lié aux enfants, l’envie de devenir parent sera plus nette que d’habitude. Cette fois, vous serez vraiment décidé à sauter le pas. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà des enfants, la journée sera stable. Vous assumerez vos responsabilités parentales avec bonne volonté et efficacité.

Amour

Vénus en cet aspect soutiendra particulièrement les célibataires du signe. Mais cette journée sera également favorable pour les couples, même si de petites disputes risquent d’avoir lieu en public. A vous de faire un effort pour éviter de faire participer des tierces personnes à ces petits accrochages verbaux, qui ne seront bien souvent qu’une forme pudique de l’attention que vous vous portez tous les deux.

Santé

Grâce aux bons offices de Mercure en aspect favorable, vous bénéficierez d’une excellente énergie active, d’un bon instinct, mais aussi de très bons conseils qui vous seront prodigués par votre entourage. Tout cela vous assurera d’une vitalité saine et stable, et d’un réel libre arbitre.

Argent

Vénus étant une planète positive sur le plan financier, elle va vous aider à améliorer vos revenus ainsi qu’à bien gérer votre budget. Seul petit risque : la déesse de l’amour et de la beauté pourrait vous inciter à des dépenses pour votre look (vêtements, crèmes de soins, par exemple), ou pour faire plaisir exagérément à ceux que vous aimez. Modérez-vous si votre situation n’est pas suffisamment solide.

Nombre chance

637

Clin d’œil

Rappelez-vous qu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.

LION

Famille/foyer

Si vous avez des enfants adolescents, surveillez-les de près et mettez-les en garde contre les dangers de l’alcool. En effet, les jeunes boivent aujourd’hui de plus en plus, et des boissons de plus en plus fortes.

Amour

L’entente sera parfaite dans le couple, bien que vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale, professionnelle ou matérielle que par vos amours. Des projets communs pourront vous rapprocher de votre partenaire, malgré de petites disputes au sujet des finances. Célibataire, la solitude vous pèsera cruellement, et les aventures sans lendemain vous laisseront insatisfait. N’allez pas, pour autant, vous engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Une rencontre importante se produira bientôt. Alors, prenez patience !

Santé

Ceux d’entre vous qui eu des inquiétudes dernièrement au sujet de leur santé vont commencer à se rassurer : la présente configuration astrale indique en effet que les problèmes majeurs liés à votre santé devraient en principe être réglés. Certes, Uranus restera dans cette zone de votre thème et pourra vous valoir encore quelques petits tracas – risques ne nervosité, sensibilité accrue à la contagion -, mais vous serez désormais à l’abri d’alertes sérieuses.

Argent

Le secteur de l’argent subira l’influence de Pluton, planète très positive sur le plan financier. Lorsque Pluton joue en notre faveur, il peut faire affluer jusqu’à nous de très grosses sommes. Il faudra simplement faire attention à un point : si vous prenez trop de risques, si vous jouez avec le feu, Pluton pourra se retourner contre vous. Les natifs qui accumuleront les dépenses et les folies risquent alors de le payer cher

Nombre chance

172

Clin d’œil

Ne négligez pas les distractions culturelles : elles vous sont utiles à plusieurs égards.

VIERGE

Famille/foyer

Conseil de Neptune : soyez attentif aux besoins réels de vos enfants et ne cherchez pas à imposer à ceux-ci votre point de vue et vos goûts coûte que coûte. Faites preuve de générosité et de compréhension comme vous savez le faire.

Amour

En amour, l’ambiance astrale sera très favorable aux natifs du signe. Si des difficultés ont quelque peu assombri votre vie conjugale dernièrement, vous allez pouvoir restaurer la confiance et la tendresse au sein de votre couple. Si vous vivez seul, le moment sera assez calme. Mais une rencontre importante semble dans l’air !

Santé

Journée tranquille sur le plan physique : vous vous sentirez en excellente forme. Vos fonctions de digestion et d’assimilation seront facilitées par la décontraction que vous afficherez.

Argent

Les circonstances ne se prêteront pas au changement mais à la continuité dans le domaine professionnel. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Profitez de l’accalmie pour peaufiner vos projets et fourbir vos armes.

Nombre chance

964

Clin d’œil

Attention, ne vous laissez pas prendre aux miroirs aux alouettes !

BALANCE

Famille/foyer

Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période marquée par des querelles familiales et des problèmes concernant leurs parents vont enfin voir le ciel se dégager. Vos relations avec vos enfants seront au beau fixe.

Amour

Les relations conjugales seront bonnes, bien que vous ayez tendance cette fois à accorder au travail la primauté sur les sentiments. Certains natifs vivant en couple devront rester sur leurs gardes et éviter de critiquer leur conjoint ou partenaire, car celui-ci le leur ferait payer cher ! Célibataire, vous pourriez faire une rencontre choc cette fois grâce à la complicité d’Uranus en aspect harmonique. Vous en oublierez de manger et de dormir, tellement vous vous sentirez heureux ! Il est bien vrai que « Quand on aime, ventre affamé n’a pas faim » (Plaute).

Santé

Sous l’aiguillon de Jupiter, vous aurez un comportement passionné et une certaine violence prête à se manifester. Vous ferez preuve de beaucoup de courage, de cran, et vous serez capable de donner bien au-delà de ce que vous possédez. Mais on souhaiterait pour vous un peu plus de mesure et un peu plus d’emprise sur vous-même, ne serait-ce que pour vous éviter des inquiétudes et des déceptions qui pourraient vous prendre au dépourvu.

Argent

L’argent, comme c’est trop souvent le cas, sera aujourd’hui au centre de toutes vos préoccupations. Votre action peut se révéler féconde grâce à l’appui de Neptune. Cependant, ne vous laissez pas trop envahir par les considérations matérielles : prenez le temps de vivre, dès aujourd’hui même, quitte à gagner et à posséder moins.

Vie sociale

La diplomatie, ce n’est généralement pas votre vertu cardinale ! Pourtant, cette fois, sous l’influence de Mercure, vous arrondirez les angles et ferez des concessions pour parvenir à vos fins.

Nombre chance

389

Clin d’œil

Ne sous-estimez pas les autres, surtout si ce sont vos adversaires.

SCORPION

Famille/foyer

Attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Amour

Le climat conjugal sera dominé par la planète Mars en mauvais aspects. Il en découlera une ambiance surchauffée, passionnelle, un peu difficile. Les affrontements se multiplieront malgré une mutuelle attraction physique certaine. L’orgueil, la fierté empêcheront bien trop souvent une réconciliation qu’au fond chaque partenaire désire ardemment. Si vous êtes un natif solitaire, la journée aura de fortes chances d’apporter une bonne surprise : les planètes vont se mettre en quatre pour vous faire battre le cœur.

Santé

Aucun astre ne vous cherchera noise cette fois. De plus, Mars, le maître de l’énergie, sera bien aspecté. Le résultat, c’est que vous disposerez d’une excellente vitalité, de bonnes résistances immunitaires et, ce qui ne gâche rien, d’un moral de vainqueur. Que demander de plus ?

Argent

Les aspects de Saturne vous donneront envie d’améliorer votre intérieur. Ne résistez pas à cette influence. Un cadre de vie agréable sera un facteur d’équilibre pour vous et un soutien pour votre moral.

Nombre chance

156

Clin d’œil

Pratiquez la modération en toutes choses, et vous améliorerez singulièrement votre vie.

SAGITTAIRE

Famille/foyer

A la une de vos préoccupations : votre vie familiale. Même si vous semblez souvent soucieux de conserver une forme d’autonomie, le bien-être de vos proches est l’un de vos soucis majeurs. Vous ferez de grands efforts cette fois pour l’améliorer.

Amour

La fidélité ne sera probablement pas votre trait dominant en cette journée, surtout si vous frisez la cinquantaine. Bien des natifs vivant en couple se livreront avec délice aux joies de l’adultère, et s’étonneront ensuite de subir des scènes de jalousie ! La présente configuration d’Uranus sera surtout favorable aux solitaires, dont le rayonnement en hausse attirera tous les regards, et qui seront d’humeur à se laisser facilement séduire.

Santé

Mercure en bonne position, c’est beaucoup de vitalité, mais pas toujours bien utilisée. D’où une tendance à vivre en accéléré, et souvent sur les nerfs. Défaut que vous pouvez corriger en respectant des rythmes plus réguliers.

Argent

Tout ira bien dans le domaine financier. Vous bénéficierez d’une chance certaine et, même sans gagner des sommes conséquentes, vous jouirez d’une aisance pécuniaire agréable qui vous mettra à l’abri des besoins aigus. Uranus vous protégera et pourrait même vous rendre chanceux aux jeux de hasard, à condition que vous limitiez les risques.

Nombre chance

809

Clin d’œil

Ne continuez pas à vous tourmenter pour mille choses sans réelle importance.

CAPRICORNE

Famille/foyer

Vie familiale assez facile. Cet aspect de Neptune pourra simplement vous pousser à faire le point sur vos relations avec vos proches, à vous demander par exemple si vous remplissez bien votre rôle de parent, ou si vous êtes suffisamment présent auprès de vos parents, vos frères et soeurs.

Amour

Votre vie de couple sera harmonieuse grâce au soutien de Jupiter. Le conjoint ou partenaire pourra vous aider à gravir certains échelons de votre vie sociale. Evitez toutefois de froisser l’autre en adoptant une attitude trop charmeuse ou provocante vis-à-vis des personnes de l’autre sexe qui entreront en contact avec vous. Célibataire, Neptune vous rendra beaucoup plus romantique et rêveur que d’habitude, mais au risque de vous gorger d’illusions. Prudence, donc !

Santé

Avec le soutien musclé de Saturne, vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « décrispation et détente ». Selon vos goûts, faites de la marche, du yoga, ou jouez au bridge ; l’important, c’est de trouver une activité vous permettant de vous relaxer. Sans quoi, vous ne tarderez pas à avoir les nerfs en pelote et les muscles tout contractés. Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec votre entourage : cela changera tout !

Argent

Attention à l’agressivité verbale dont les conséquences peuvent vous être néfastes. Un coup de déveine financier pourra en résulter. Journée délicate pour les placements d’argent ; il vaudrait mieux attendre.

Nombre chance

527

Clin d’œil

Ne perdez pas de temps dans des affrontements stériles. Préférez le lâcher-prise !

VERSEAU

Famille/foyer

Vous vous abstiendrez soigneusement de critiquer à tout bout de champ vos proches. Votre indulgence et votre humour se révéleront le meilleur gage de paix et d’harmonie dans votre foyer.

Amour

Pour les célibataires, le climat amoureux sera à la fois explosif et tendre, sous l’effet des influx de la planète Uranus. Vous ferez tout hors du commun. Un vrai feu d’artifice : vous aimerez avec fougue et passion, vous en perdrez la raison et le cœur ! Rien ne va plus dans votre vie conjugale ! Tout semble aller de travers ! Vous penserez même à claquer la porte. Mais ne commettez pas l’erreur de prendre une décision si importante sur un coup de tête ! Calmez-vous !

Santé

Panzani aurait dû honorer la planète Mars. En tout cas, mangez des pâtes : elles sont excellentes pour la santé. En plus, elles ne font pas grossir, contrairement à une idée reçue. On peut en consommer même dans les régimes amaigrissants.

Argent

L’état de vos finances pourront vous donner des sueurs froides. Vous auriez même des démêlés avec votre banquier. C’est vraiment dommage d’en être arrivé là ! Mais vous n’avez pas été assez raisonnable pour éviter une telle situation. Désormais, soyez plus prévoyant.

Nombre chance

379

Clin d’œil

Réfléchissez aux nouveaux engagements qui vous intéressent et aux stratégies à suivre pour les conduire au succès.

POISSONS

Famille/foyer

Vous aurez probablement des soucis concernant vos parents, s’ils sont âgés. Ceux-ci vous donneront du fil à retordre du fait de leur déraillement psychologique ou de la dégradation de leur état de santé. Sur ce plan, calme et patience sont recommandés.

Amour

Cette journée, placée sous la férule du bon Mercure, sera très enrichissante si votre union est solide. Vous aurez en effet suffisamment de confiance dans votre conjoint pour lui faire part de vos fantasmes ; et, loin de s’en formaliser, l’autre en sera enchanté ! Célibataire, dans le domaine sentimental, le côté constructif aura la priorité, avec la possibilité d’organiser, de faire des projets à long terme et de mettre l’ordre au service de l’imagination. Vous aurez de bonnes perspectives dans votre recherche de l’âme sœur.

Santé

Les natifs du troisième décan seront les plus favorisés côté santé. Mais quel que soit votre décan propre, vous constaterez une amélioration de votre forme, ou de votre état si vous souffrez d’une maladie. Quelques prédispositions aux attaques virales et microbiennes.

Argent

Vous aurez l’occasion de prendre des initiatives qui se révéleront lucratives, favorisant ainsi l’accroissement de vos résultats financiers. Il ne serait pas exagéré de dire que votre situation sera prospère.

Nombre chance

292

Clin d’œil

Ne dépensez pas votre argent à acheter tout et n’importe quoi.

