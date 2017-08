20 étudiants sélectionnés au programme bourses BRH France-Haïti

Le groupe d’amitié Haïti-France, en collaboration avec plusieurs partenaires notamment la Banque de la République d’Haïti (BRH), a présenté le jeudi 24 août, au centre de convention de la BRH les étudiants sélectionnés dans le cadre du programme « Bourses BRH, de l’amitié France-Haïti ». 200 postulants avaient déposé leurs dossiers.

Dans le cadre de la promotion des échanges universitaires entre Haïti et la France, des bourses d’excellence sont octroyées aux Haïtiens pour compléter leurs études dans les meilleures universités et écoles de l’Hexagone. À compter de septembre 2017, la France commencera à accueillir ces boursiers pour des études de maîtrise. Ces bourses sont accordées sur des thématiques différentes comme l’économie, la gouvernance économique et financière, la médecine et l’agriculture, a souligné le professeur Jean-Marie Théodat, membre de la commission en charge d’étudier les dossiers soumis.

Quatre critères ont été définis pour l’octroi de ces bourses et Jean-Marie Théodat en a profité pour les présenter. Il a parlé de l’existence d’un partenariat institutionnel entre les universités afin d’avoir un minimum sur les compatriotes dans leur nouvelle résidence. Il faut que le dossier soit excellent et pertinent tout en répondant à un ensemble de priorités liées aux disciplines d’études définies, a expliqué le professeur. « C’est une façon pour nous, le groupe d’amitié Haïti-France et nos partenaires à travers cette coopération, de contribuer de manière pérenne au développement d’Haïti », a-t-il souligné.

De son côté, le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Haïti, Laurent Bonneau, salue les efforts qui ont été consentis par le groupe d’amitié et ses partenaires pour rendre possible une telle idée. « Cet octroi de bourses n’est qu’une partie, une toute petite pierre à la coopération entre la République française et Haïti, soulignant l’importance de cette collaboration dans le cadre de notre appui au secteur de l’éducation qui reste notre axe prioritaire », a-t-il dit.

« L’objectif pour nous est de renforcer la capacité des institutions haïtiennes à travers l’enseignement supérieur et surtout par le biais de partenariat interuniversitaire », a-t-il ajouté. «Nous entendons également favoriser la mobilité étudiante et professorale depuis la France vers Haïti dans le but de rendre accessible l’enseignement supérieur à tous sans distinction aucune », a fait savoir le conseiller. « Nous aimerions accroître les financements pour pouvoir augmenter le nombre dans les années à venir », souhaite Laurent Bonneau.

