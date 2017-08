67 nouveaux magistrats commissionnés

Source Vanessa Dalzon | Le Nouvelliste

67, tel est le nombre de nouveaux magistrats qui viennent renforcer la magistrature haïtienne. Issus de la sixième promotion de l’Ecole de la magistrature (EMA) baptisée « Equitas », ces nouveaux diplômés, dont 32 femmes et 35 hommes, doivent apporter du sang neuf aux tribunaux haïtiens qui font face à un manque cruel de ressources humaines.

C’est dans les jardins de l’Ecole de la magistrature (EMA) qu’a eu lieu, le mercredi 23 août 2017, la cérémonie de remise de commission aux magistrats de la sixième promotion de l’EMA. En présence de diverses personnalités dont le président du Sénat, Youri Latortue ; 51 magistrats assis ont reçu leur commission présidentielle des mains du Président du conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Me Jules Cantave, sous le regard empli de fierté de leurs proches invités pour l’occasion. 16 autres, présents symboliquement à la cérémonie, doivent recevoir sous peu leur lettre de nomination à la magistrature debout du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, autorité de tutelle des parquets.

Des 51 diplômés de l’EMA qui rejoignent la magistrature, la lauréate de la promotion, Michena Lamothe, et ses deux dauphins, Ronald Charles et Willence Dérival, ont été nommés respectivement juges directement aux tribunaux de première instance des Gonaïves (la lauréate et le deuxième dauphin) et à Fort-Liberté (le premier dauphin).

Pratiquer l’impartialité

Prenant la parole en la circonstance, le directeur général de l’EMA, le magistrat Kesner Michel Thermezi, a exhorté ses anciens protégés « à travailler de manière à relever le prestige de ceux qui veulent se consacrer à exercer la fonction publique ». « Vous ferez des heureux et des mécontents, veillez à faire en tout temps pencher la balance du côté du bon droit », leur a-t-il conseillé.

Pour sa part, le président du CSPJ et de la Cour de cassation a recommandé aux nouveaux magistrats de n’avoir que deux boussoles: la loi et leur conscience. « Vous serez approchés par des corrupteurs avant même d’avoir commencé à exercer mais prenez garde car vous êtes l’avenir du pays », a-t-il mis en garde.

Les propos de Me Jean Claudy Pierre, directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique rejoignent ceux des deux autres intervenants du jour en encourageant…………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com