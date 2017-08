Astrologie du jour

BELIER

Amour

Conseil de Mars et Mercure aux natifs vivant en couple : Madame, une douce résistance bien dosée pourrait améliorer vos rapports sexuels. Quant à vous, monsieur, vous aurez besoin de tact et d’intuition ; la femme, disait Balzac, est comme une harpe qui ne livre ses secrets qu’à celui qui en sait bien jouer. Célibataire, ce n’est pas trop votre style ; mais sous l’impact de la Lune, vous pourriez vous emballer soudainement, sans chercher à savoir si la personne qui vous plaît vous convient. Qui vivra verra…

Argent

La présente journée se prêtera très bien aux opérations financières de grande envergure. Vous serez confiant, sûr de vous, et vous n’hésiterez pas à vous servir de vos bonnes relations.

Santé

Votre santé se trouvera sous la protection bienveillante de Vénus, planète de la joie de vivre et du bien-être. Un gage d’équilibre et de bonne santé, qui permettra notamment à tous ceux qui sortent d’une période fatigante de récupérer une bonne résistance de base. Attention simplement à un point : Vénus rend excessivement gourmand, et ceux d’entre vous qui veulent garder la ligne auront intérêt à se méfier des orgies de gâteaux, de chocolats ou même de barres énergétiques aux vitamines, qui, mine de rien, sont très caloriques !

Travail

Prudence, si vous travaillez en association avec autrui ! Cet aspect de Pluton pourrait vous valoir des disputes provoquées par la jalousie ou des rancœurs.

Citation

Le joueur vient pour avoir de la laine, et il s’en retourne tondu (proverbe italien).

Famille/foyer

Certains problèmes familiaux sous-jacents risquent d’éclater au grand jour. Ne regrettez pas trop cette situation. Au moins, les choses seront claires, et il sera alors possible de trouver une bonne solution grâce au soutien de Mercure en belle configuration.

Vie sociale

En influençant le secteur contacts, Saturne va vous orienter vers des relations plus sérieuses : des amis plus expérimentés ou des relations susceptibles de vous aider dans votre travail.

Nombre chance

279

Clin d’oeil

Malgré l’éclat de vos succès, restez modeste, car « tout vainqueur insolent à sa perte travaille » (La Fontaine).

TAUREAU

Amour

Après une phase assez perturbée, le calme va revenir dans votre vie de couple. Mais ce ne sera pas l’effet du hasard. Vous serez plus indulgent vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire, et c’est ce qui fera la différence. Loin de mettre uniquement l’accent sur les faiblesses de l’autre, vous prendrez à nouveau conscience qu’il a beaucoup de qualités… Célibataire, votre vie amoureuse sera complexe. Mais une rencontre à l’improviste pourra déboucher sur une relation épanouissante.

Argent

Tout ne sera pas rose sur le plan financier. Vous aurez probablement de sérieux problèmes de trésorerie parce que vous avez manqué de rigueur dans la gestion de votre budget. Concernant vos spéculations, la prudence s’imposera. Sachez patienter sans enrager. Un déblocage bénéfique pourrait intervenir si vos projets restent intelligents et raisonnables. En attendant, évitez absolument de laisser l’argent filer entre vos doigts.

Santé

Très bonne résistance de fond. Vos capacités de récupération seront à leur plus haut niveau. Mais attention : votre dynamisme risque parfois de se transformer en hypernervosité. En cas d’insomnie, inutile d’avaler des médicaments ; des tisanes relaxantes suffiront à vous rééquilibrer.

Travail

Prudence dans votre travail : changements imprévus, confusion, manque de clarté dans le comportement des uns et des autres… L’ambiance sera plutôt désagréable. Pour vous protéger, essayez de rester à l’écart des aléas de la journée en vous contentant d’accomplir vos tâches le mieux possible, sans vous plaindre et sans revendiquer.

Citation

Il n’y a point d’accidents si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque avantage (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vos enfants vous donneront du fil à retordre, car ils auront tendance à la rébellion. Vous devrez faire preuve d’autorité. Mais pour être efficace, ne vous énervez pas contre eux et sachez écouter leurs doléances.

Vie sociale

Méfiez-vous des prises de position trop catégoriques. Elles vous enfermeront dans un véritable carcan dont vous ne parviendrez pas, ensuite, à vous libérer. Mercure soutiendra vos efforts.

Nombre chance

546

Clin d’oeil

Soyez très prudent dans vos appréciations des situations.

GEMEAUX

Amour

Le Soleil va mettre votre vie conjugale en vedette. Il était temps ! Cela faisait plusieurs semaines que vos amours n’étaient plus au centre de vos préoccupations et en pâtissaient. Vous pourrez donc profiter de ce soutien astral pour reconquérir votre conjoint ou partenaire. Célibataire, des moments de passion intense vous attendent aujourd’hui. Vous aurez le sentiment de vivre vraiment, de ressentir quelque chose de profond, et cela vous transportera d’aise. Vous aurez de quoi rêver, et ce d’autant plus si vous êtes épris d’un Lion.

Argent

L’influence conjuguée de Mars et de Jupiter peut se révéler problématique. Ces deux planètes ont pour conséquence de développer l’insouciance et le besoin de consommer, tout en fragilisant les placements et investissements. A vous, maintenant que vous êtes prévenu, de réfréner vos impulsions dépensières !

Santé

Vu cette ambiance astrale, vous garderez un bon équilibre physique si vous prenez quelques précautions. Adoptez une bonne alimentation, en évitant les sauces trop lourdes que vous affectionnez d’ailleurs, et pratiquez un sport régulier, de manière à soulager votre système digestif et à éliminer votre trop-plein d’agressivité. Si vous souffrez régulièrement d’une certaine maladie, une amélioration est en vue.

Travail

Grâce à l’appui de trois gentils astres, vous prendrez aujourd’hui des initiatives professionnelles qui pourront surprendre plus d’un, mais qui seront fort heureuses et qui mèneront loin. Vos activités ne pourront que s’accroître encore.

Citation

La vraie grandeur consiste à être maître de soi-même (Daniel Defoe).

Famille/foyer

Journée favorable à la création d’un foyer, à condition qu’on ne se laisse pas submerger par les soucis professionnels ou pécuniaires. Ce sera le moment de rendre votre intérieur plus confortable, plus accueillant.

Vie sociale

Les planètes qui apparaîtront dans votre Ciel natal aujourd’hui ne seront pas du tout coopératives, ce qui vous mettra de mauvaise humeur. Vous serez contestataire, tout en n’ayant pas le dessus dans les discussions. Evitez de vous mettre dans des situations d’irrégularité vis-à-vis de la loi ; soyez surtout à jour de vos échéances administratives.

Nombre chance

182

Clin d’oeil

Ne nourrissez pas d’inquiétudes mal fondées : elles pourraient affaiblir vos défenses psychiques.

CANCER

Amour

Aucune planète ne se mêlera de votre vie conjugale. Vous aurez donc le champ libre pour vivre paisiblement avec votre conjoint ou partenaire, qu’il soit tout nouveau ou de longue date. Célibataire, vous aimerez excessivement flirter. Vous aurez, dans certains cas, tendance à vous lier aisément, mais aussi à vous détacher encore plus vite. Les amours simples vous sembleront ennuyeuses, et une personne ne vous paraîtra valable que dans la mesure où elle résistera à vos avances. Mais vous risquez de lâcher la proie pour l’ombre !

Argent

Uranus en cet aspect risque de provoquer des contretemps imprévus sur le plan financier. Comme toujours lorsque Uranus est en jeu, il est difficile de prévoir ce qui peut se passer, car cette planète est le maître des surprises et des imprévus. Un seul conseil : restez attentif et prêt à réagir sans attendre au moindre événement perturbant.

Santé

Entre Uranus qui vous stimule et Jupiter influençant votre signe qui accroît votre résistance, ce sera la grande forme, tout simplement ! Raison de plus pour l’entretenir, en pratiquant une activité sportive douce qui saura à la fois vous détendre et vous aider à canaliser votre énergie.

Travail

Sous l’influence de Mercure, vos ambitions professionnelles et sociales seront très élevées. Toutefois, vous devrez cultiver la patience et l’habileté si vous voulez atteindre vos objectifs.

Citation

Jamais la souris ne confie à un seul trou sa destinée (Plaute).

Famille/foyer

Vous déciderez d’être un peu plus ferme avec vos enfants et ne pas céder à tous leurs caprices. Vous vous persuaderez que, malgré les apparences, ils aiment être bien encadrés au lieu d’être livrés à eux-mêmes.

Vie sociale

Vous risquez de faire une rencontre dangereuse. Une personne de votre proche entourage essaiera d’abuser de votre confiance ou de votre crédulité. On cherchera surtout à vous soutirer de l’argent. A bon entendeur, salut !

Nombre chance

632

Clin d’oeil

Soyez réaliste : les événements n’ont aucune raison de suivre vos désirs.

LION

Amour

Les astres ne semblent pas favorables aujourd’hui à une vie de couple, et votre état de nervosité n’arrangera certainement rien. Le moindre problème, la moindre contrariété vous rendront agressif. Aussi, vaudrait-il mieux que vous vous retiriez un peu dans votre coin : cela éviterait d’envenimer la situation. Les célibataires du signe auront toutes les chances – ou malchances ? – de tomber amoureux. Les rencontres seront agréables, mais il y aura peu de chance qu’elles se termineront par le mariage.

Argent

Vous serez chanceux grâce au bon influx de Pluton. Les transactions financières que vous effectuerez, particulièrement celles qui engagent des étrangers ou des compagnies étrangères, seront couronnées de succès. Un voyage d’affaires se révélera très lucratif, ou un voyage d’agrément vous apportera des bénéfices inattendus.

Santé

Si vous avez eu les nerfs à vif, vous constaterez une nette amélioration ce jour. Mars influencera votre thème pendant toute la journée et formera un aspect harmonique. Vous aurez beaucoup de tonus et d’endurance.

Travail

Côté travail, le plus dur, pour vous qui accordez spontanément votre confiance, sera de vous montrer méfiant et de rester sur vos gardes. Mais ce sera indispensable si vous voulez éviter de mauvaises surprises. Par ailleurs, évitez de vous attaquer à des domaines qui ne vous sont pas familiers, et cantonnez-vous aux travaux pour lesquels vous excellez.

Citation

L’avare est prêt à vendre même sa part de soleil (proverbe américain).

Famille/foyer

En famille, soyez conciliant, ouvert au dialogue ; évitez de vous montrer agressif dès qu’on vous adresse la parole. Tout finira bien par s’apaiser, et vous retrouverez le bonheur ce soir.

Vie sociale

Vous aurez des réactions imprévisibles, et votre enthousiasme à l’égard de votre entourage amical sera suivi d’un repli sur vous-même. Ce comportement déroutant vous rendra bien difficile à comprendre !

Nombre chance

659

Clin d’oeil

Restez discret sur vos intentions exactes, sinon des personnes malveillantes pourraient vous nuire.

VIERGE

Amour

Mercure en cet aspect remettra en terrain plus neutre les données amoureuses de ces derniers temps, même si elles ont été singulièrement tourmentées. Cela concernera tous les natifs du signe, qu’ils vivent seuls ou en couple. Rien de très particulier à signer cette fois-ci ; ce ne sera qu’un train-train quotidien, ni bon ni mauvais. Votre vie sera par ailleurs tellement mouvementée que ce secteur amoureux passera forcément à l’arrière-plan.

Argent

Pluton sera bien aspecté aujourd’hui. Ce sera une journée de chance exceptionnelle, d’optimisme et de bonheur, qui doit se traduire par des succès et des rentrées d’argent. Vous aurez peut-être même l’impression que c’est trop beau pour être vrai.

Santé

Ambiance astrale très favorable pour faire le point de tous les petits maux qui vous gênent. Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ? La Sécurité sociale vous en offre un gratuitement tous les cinq ans. De toute façon, menez une vie bien réglée, car vous allez bientôt être agressé de tous les côtés. Faites une cure d’oligo-éléments. Buvez de la tisane de sauge et mettez du germe de blé dans vos yaourts ou vos salades. Débarrassez-vous de la tendance allergique par la sophrologie ou, mieux encore, par l’acupuncture.

Travail

Attention aux gaffes ! C’est surtout dans le domaine professionnel que vous aurez tendance à vous montrer maladroit et à parler à tort et à travers. Alors, de grâce, surveillez-vous du coin de l’oeil.

Citation

Le champ du voisin paraît toujours plus beau (proverbe anglais).

Famille/foyer

Des projets concernant une meilleure organisation de votre vie familiale foisonneront et vous occuperont. Vous envisagerez, par exemple, d’aménager votre intérieur, d’acquérir de nouveaux appareils électroménagers, ou de remplacer tout l’arsenal culinaire…

Vie sociale

Vous aurez l’art de joindre l’utile à l’agréable. Si vous participez à des réunions mondaines, vous vous arrangerez pour être présenté à des gens influents, et pour leur glisser un mot de vos projets.

Nombre chance

143

Clin d’oeil

Liquidez vos inhibitions, avec l’aide psychiatrique si nécessaire.

BALANCE

Amour

Le Soleil influençant le secteur de la vie à deux devrait vous valoir une journée facile et agréable sur le plan amoureux. Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera solidement l’autre. Si vous êtes un natif solitaire, cette journée donnera le top départ à une période très faste pour vos amours. Vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d’excellents auspices.

Argent

Fiez-vous à votre intuition pour vos placements et spéculations diverses. Vous aurez tout le pouvoir de persuasion souhaitable dans ce domaine, et vos transactions pourront en bénéficier de manière remarquable.

Santé

Faites preuve de prudence cette fois ! Pluton, le Soleil et Mercure ensemble risquent de vous fragiliser quelque peu. Rien de significatif, mais vous devrez subir des petits maux passablement ennuyeux : soucis dentaires, allergies cutanées, ou migraines… Mais à toute chose malheur est bon car, dans le même temps, ces planètes vous promettent une excellente faculté de récupération.

Travail

Vous bénéficierez d’aspects planétaires puissants et positifs, qui influenceront votre carrière. De nombreux natifs verront leurs efforts passés récompensés par une promotion à un poste à responsabilités. Pour quelques-uns d’entre vous, il y aura même une proposition exceptionnelle, à saisir sans hésiter.

Citation

Ce n’est pas dans la science qu’est le bonheur, mais dans l’acquisition de la science (Edgar Poe).

Famille/foyer

Avec cet aspect du Soleil, tous vos proches seront en bonne forme, et vos relations avec eux vont passer par une phase de grande tendresse et de complicité. En ce qui concerne vos enfants, vous saurez les motiver, et ils iront de l’avant avec une belle vitalité, quel que soit leur âge.

Vie sociale

« Avoir de l’or faux est un malheur supportable et facile à découvrir ; mais le faux ami, c’est ce qu’il y a de plus pénible à découvrir » (Théognis de Mégare). Pourtant, ne dramatisez pas trop le manque de loyauté d’un de vos amis au moment où vous en aviez eu le plus besoin. A la vérité, la tournure prise par les événements du fait de ce comportement répréhensible vous a été plutôt profitable à plus d’un titre. Désormais, soyez plus sélectif dans le choix de vos relations amicales.

Nombre chance

674

Clin d’oeil

Mettez vos idées au clair et faites appel à l’aide de vos amis et connaissances.

SCORPION

Amour

L’ambiance astrale s’annonce très prometteuse sur le plan conjugal. La planète Vénus bien aspectée vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de l’être aimé. Les liens du coeur seront à la douceur, et l’amour vous offrira ses riches heures. Pour vous, célibataires, voici une journée placée sous le signe du plaisir. Vous n’aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, Saturne sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais !

Argent

Réglez sans délai les questions d’argent importantes. Sinon, des complications pourraient bientôt intervenir, et vous vous retrouveriez dans une situation inconfortable. Risque de problème de succession.

Santé

Sur le plan de la résistance physique, votre Ciel ne subira aucune attaque planétaire notable, ce qui laisse présager une journée facile et sans souci. En revanche, en ce qui concerne l’équilibre psychique et nerveux, vous risquez de pâtir de cette configuration de Saturne. Ces deux astres pourraient accentuer votre tendance à l’anxiété, ce qui, dans votre cas, a souvent pour conséquence de vous rendre maussade et difficile à vivre.

Travail

Le travail ne manquera pas pour vous, et vous aurez à coeur comme toujours de donner le meilleur de vous-même à votre ouvrage. Cela ne se passera pas inaperçu ; vous récolterez bientôt les beaux fruits de vos efforts.

Citation

Dieu aime ceux qui persévèrent (le Coran).

Famille/foyer

Subissant les dures influences de Mars, les enfants feront preuve d’indiscipline et souvent même d’esprit de contradiction, ergotant à propos de tout et de rien. Tâchez de vous montrer à la fois ferme et compréhensif.

Vie sociale

Saturne en mauvaise position : voilà qui laisse craindre un petit refroidissement amical. Ne dramatisez pas, c’est sûrement passager. D’autre part, vous prendrez des nouvelles de vos amis, vous répondrez aux messages ; mais pour se voir, ce sera plus tard.

Nombre chance

330

Clin d’oeil

Chassez les peurs irraisonnées. Ce n’est pas en partant perdant qu’on arrive gagnant !

SAGITAIRE

Amour

Une grande prudence devra être observée dans vos relations amoureuses aujourd’hui. En effet, que vous soyez marié ou non, et malgré une certaine fidélité dont vous avez fait preuve, vous allez être fortement tenté par l’aventure amoureuse. Attendez-vous à ce qu’au foyer le moindre changement d’attitude de votre part, même inconscient, ne passe pas inaperçu. Et, la jalousie aidant, vous risquez de provoquer dans votre union une faille dont vous ne voulez pas.

Argent

Certains problèmes financiers seront résolus grâce à des aides providentielles. Mais ce ne sera pas une raison pour vous montrer imprévoyant quand il s’agira de gérer votre budget, car de ce côté-là vous ne serez pas à l’abri de mauvaises surprises.

Santé

Un seul astre pour s’occuper de votre santé, mais non la moindre, puisqu’il s’agit d’Uranus. Avec une telle pile électrique, vous ne risquez pas de manquer d’allant ou de vivacité. Seul risque : que ce tonus dégénère en nervosité et se répercute de manière négative sur votre sommeil ou votre état mental.

Travail

C’est une journée qui s’annonce difficile sur le plan professionnel ; il y aura beaucoup de contraintes et de retards. Faites preuve de patience. Cependant, votre travail quotidien vous donnera assez de satisfactions.

Citation

Il ne faut pas croire tout ce qu’on voit (Cicéron).

Famille/foyer

Jupiter et Saturne vous inciteront à vous montrer assez strict sur la discipline tout en cherchant à protéger vos enfants et à les aider à progresser. Ce climat de fond positif sera toutefois mis à mal par un aspect dysharmonique de Jupiter. Des questions d’argent, notamment, pourront perturber vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

Vous qui vouez un culte à l’amitié, réjouissez-vous, car une majorité de belles planètes influencera ce secteur. Voilà qui vous promet de la joie et de l’animation : invitation, voyage entre amis… surprise !

Nombre chance

180

Clin d’oeil

Montrez-vous plus sociable envers ceux qui vous aiment.

VERSEAU

Amour

Le Soleil vous promet des moments faciles sur le plan conjugal. Vous connaîtrez une parfaite complicité avec votre partenaire. Aucun nuage ne viendra voiler vos relations. Même s’il est formé depuis bien longtemps, votre couple bénéficiera d’un regain de passion sous l’influence de Vénus bien aspectée. Célibataire, Jupiter en aspect harmonique vous sera sympathique sur le plan amoureux. D’autres astres seront également très favorables et pousseront à vous engager dans la vie à deux. N’hésitez pas : aimez comme vous ne l’avez jamais fait, et laissez-vous aimer par quelqu’un !

Argent

Votre équilibre financier ne devrait subir aucun changement, ni en bien ni en mal. Jupiter, qui vous est toujours favorable, vous aidera cependant à bénéficier d’une certaine chance et à faire les bons choix en matière d’achats ou de placements. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre banquier pour profiter de cette influence favorable.

Santé

Cette fois, vous pourrez compter sur le soutien de Mars. Vous en aurez bien besoin, car une légère baisse de vos défenses immunitaires pourrait vous rendre vulnérable aux virus ambiants : grippe, maux de gorge, etc. Veillez donc avant tout à ne pas faire d’imprudences et à bien vous couvrir pour éviter de prendre froid.

Travail

Si vous envisagez de changer de situation professionnelle, soyez très prudent avant d’engager votre avenir. Prenez tous les renseignements utiles, car vous pourriez bien vous retrouver dans une entreprise chancelante.

Citation

Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais (Pascal).

Famille/foyer

Au foyer, vous serez entouré d’une chaude affection. Vous en profiterez pour mettre au point une foule de détails pratiques et pour améliorer vos relations en général. Entente familiale d’une rare perfection.

Vie sociale

Vos amis voudront vous offrir un cadeau qui vous fasse vraiment plaisir, mais ils ne sauront quoi choisir puisque votre personnalité individualiste et plutôt réticente laisse difficilement transparaître vos goûts. Soyez gentil de leur faciliter la tâche en vous livrant davantage : vous aurez tout à y gagner.

Nombre chance

913

Clin d’oeil

Pensez à liquider certaines vieilles rancunes qui n’ont plus aucune justification.

POISSONS

Amour

Ne perdez pas votre temps dans des bouderies et des chamailleries sans fin avec votre conjoint ou partenaire. Suivez le conseil de Pluton : profitez vite de l’amour qui est à votre portée, sans en perdre une seule miette. Célibataire, votre relation amoureuse, si puissante récemment, donne maintenant des signes d’essoufflement ? Trouvez vite un prétexte pour vous éloigner de votre bien-aimé quelque temps. « L’absence est à l’amour ce qu’est au feu le vent : Il éteint le petit, il attise le grand » (Bussy-Rabutin).

Argent

Dans le domaine financier, redoublez de précautions contre les escrocs en tout genre, qui chercheront à abuser de votre naïveté. Ainsi, gardez-vous de confier votre argent à ceux qui vous promettent de vous aider à faire fortune du jour au lendemain.

Santé

Uranus et Neptune en cet aspect devraient vous inciter à pratiquer une activité physique régulière. Si c’est Uranus qui vous influence le plus, vous choisirez instinctivement un sport assez tonique. Si vous êtes plus sensible à l’impact de Neptune, vous vous orienterez vers une activité de relaxation, comme le yoga. Dans les deux cas, vous en tirerez un profond bien-être, car en rééquilibrant votre corps vous harmoniserez en même temps votre psychisme.

Travail

Votre vie professionnelle profitera d’un bon mouvement planétaire. Vos ambitions se concrétiseront, même si, pour obtenir ce que vous désirez, vous devez fournir un gros effort. Vous vous en sentirez capable, et saurez très bien ce que vous voulez.

Citation

On chante selon son talent et on se marie selon sa chance (proverbe portugais).

Famille/foyer

Jupiter traversera votre ciel, privilégiant vos relations familiales. Vous serez surtout très proche de vos enfants, que vous couverez plus que jamais. Avec votre conjoint, l’accord devrait être presque parfait.

Vie sociale

Vous aurez l’occasion d’élargir le cercle de vos relations amicales. Ce faisant, vous trouverez des appuis pour réaliser vos idées originales ou entreprendre un projet en commun. Vous pourrez, surtout, faire une rencontre avec une personne qui deviendra un ami intime et qui vous soutiendra inconditionnellement ; ce sera un atout précieux pour vous.

Nombre chance

396

Clin d’oeil

Soyez optimiste, car le monde n’aime pas les oiseaux de mauvais augure.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com