Éphéméride du jour ….., 24 août 1916 // Naissance de Léo Albert Charles Antoine Ferré, auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète franco-monégasque

24 août 1916 Naissance de Léo Albert Charles Antoine Ferré, auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète franco-monégasque

Ayant réalisé plus d’une quarantaine d’albums originaux couvrant une période d’activité de 46 ans, Léo Ferré est à ce jour le plus prolifique auteur-compositeur-interprète de la chanson française. D’une culture musicale classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres symphoniques, en public ou à l’occasion d’enregistrements discographiques. Léo Ferré se revendiquait anarchiste ; ce courant de pensée inspire grandement son œuvre. Il décède à 76 ans en Italie.

De son vivant, Léo Ferré a refusé de recevoir le Grand Prix de la Chanson Française en 1986, d’être fait Commandeur des Arts et Lettres, de soutenir François Mitterrand contre la promesse d’avoir à sa disposition un orchestre symphonique de premier ordre, et d’être l’invité d’honneur des premières Victoires de la musique en 1987.

En 2003, a été inaugurée la place Léo-Ferré à Monaco.

La Cité scolaire de Gourdon (Lot) porte le nom de l’artiste. Elle comprend un collège, un lycée général et un lycée professionnel. Il existe une rue Léo Ferré à Angers, à Bagneux, à Gratentour et à Pierrefitte-sur-Seine, Chateaubriant. Une école primaire publique porte son nom à Montauban. Un collège public porte son nom à Saint-Lys.

Une variété de rose originaire d’Asie porte le nom de l’artiste. Sa fleur est bicolore : blanc-or bordé de rouge carmin.

En 2006, la commune de Grigny, dans le Rhône, inaugure une médiathèque Léo Ferré.

En 2007, l’artiste plasticienne Miss.Tic a réalisé deux grands pochoirs muraux représentant Ferré et son chimpanzée Pépée pour la résidence universitaire d’Orly.

En 2009 ont été inaugurés la place et le square Léo-Ferré, à Paris (XIIe arrondissement).

En 2012, la première école de musique à porter son nom est à Martignas-sur-Jalle en Gironde.

En 2013, la Salle du Canton, une salle de spectacles de 200 places dans le quartier de Fontvieille à Monaco, est renommée. Plusieurs autres salles de concerts portent son nom.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 24 Aout 2017

237ème jour de l’année, 33ème semaine de l’année

128 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1821 Signature du traité de Córdoba

Par ce traité, l’Espagne reconnaît l’indépendance du Mexique

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Nuit internationale de la chauve-souris

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

24 Août 1853 Invention des « chips »

L’invention des chips est attribuée à George Crum, un chef cuisinier de New York. La légende veut que Crum se soit amusé à découper en très fines rondelles les pommes de terre qu’un client renvoyait continuellement en cuisine sous prétexte qu’elles étaient trop grosses. Impossible à saisir avec une fourchette, les pommes de terre de Crum rencontrèrent un vrai succès et il les maintint sur sa carte. Elles devinrent une spécialité nommée selon le nom du village, Saratoga Chips.

Ce « plat » devint assez populaire dans les années 20, avec la naissance d’une demande nationale qui correspond à l’invention de la machine à chips, mise au point par Herman Lay, un vendeur ambulant du sud des États-Unis.

————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« N’essaie pas d’être utile. Essaie d’être toi : cela suffit et cela fait toute la différence. »

Paulo Coelho

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

SAINT-BARTHELEMY mais aussi Argan, Lemy, Nathanaël..

L’un des douze apôtres, il serait mort écorché vif

Les Barthélémy sont volontaires

Leur couleur : le bleu et leur chiffre : le 1

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

L’Ere des Vierge, comprise entre le 23 aout et le 22 septembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Rutschelle Guilllaume «Denye Won»

Pour découvrir la musique de Rutschelle Guilllaume «Denye Won»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://soundcloud.com/florwingoge

Rutschelle Guillaume fait partie de ces jeunes artistes de style pop qui font le voyage pour représenter Haïti à la XIIIème édition de CARIFESTA.

Un festival de musique, danse, théâtre et mode, qui a débuté le 17 et prendra le 27 aout prochain.

Outre Rutschelle à embrasser le rythme « Pop », J Perry ( Jonathan Perry et Michael Benjamin , Mikaben sont aussi des artistes de ce groove très prisé.

LA PETITE HISTOIRE

Rutschelle Guillaume est née à Port-au-Prince, le 28 juillet, d’une famille de trois enfants, Rutshelle GUILLAUME est l’unique fille de son Père. Dès l’âge de 5 ans, elle commençait à chanter à l’église de Dieu de Boulard dirigé par le Pasteur Louis DESTINVAL. Sa passion pour la musique l’emmène à 19 ans, au sein du groupe “REL”, une formation musicale composée pour la plupart de jeunes musiciens de l’Ecole Nationale de…s Arts (ENARTS). De ce groupe musical, elle a pu rencontrer son époux, M. Walner O. Registre (Doc wor) band leader du groupe Rèl, père de sa petite fille adorée (Ruth-Warly O. Registre) . Rutshelle figure de nos jours, parmi les voix féminines les plus écoutées et les plus charmantes sur les ondes. Son opus ‘’KITE M KRIYE” est demandé et redemandé dans les spectacles auxquelles elle est invitée à produire. Cette chanson, selon elle, sort du particulier pour atteindre le social. Son parcours – Philosophe de formation, Rutshelle a intégré en 2008 l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’Université d’Etat d’Haïti (U.E.H). Les études étant terminées, elle complète actuellement ses recherches en vue d’obtenir son diplôme de licence en philosophie. – Ancienne professeure de grammaire et de philosophie au Nouveau Collège Bird. Rutshelle Guillaume travaille actuellement comme : Agent de protocole, attaché au Kiosque du Ministère des Haïtiens vivant à l’Etranger (MHAVE) à l’Aéroport international TOUSSAINT LOUVERTURE. – Lors d’une formation sur les techniques vocales organisée par James Germain, Emmeline Michel et Stevenson Théodore à la Fokal en 2011, sa prestation sur scène lui a permis de surprendre Yole DEROSE, en quête de jeunes talents féminins pour son projet “ Haïti Cœur de Femmes”. Cette dernière l’a choisie pour faire partie de son projet. En attendant la sortie de son album, elle présente au public l’occasion de la découvrir dans sa chanson titrée “ KITEM KRIYE “ qui est vidéo-clipée. Par ailleurs, Rutshelle avait déjà participé sur nombreux projets avec plusieurs artistes et groupes musicaux, comme: – Roosevelt SAILLANT, dit BIC Tizon dife: “ Mesi ti cheri doudou” une chanson de son tout dernier album intitulé “Kreyòl chante Kreyòl Konpran’’ vol. II – Harry Dumorney, dit Doc Filah : « Trèv pou amoni », une chanson de son album « Akrilik sou twal rezon » – Eunide Edouarin dit (Eud) et Aristor Oberson dit ( Dad Crazy) : « Fòk mwen fete » , une chanson de leur album “ Limyè wouj” – Jean Bernard Félicien dit (Ouragan) et Valkency Décembre dit (K-lib): “ yon lide”, une chanson de leur album « Knock Out » – Barikad crew (BC) : “ Ero, stop, konplèks, bafon plafon”, des chansons de l’album “ RED”. Pour ne citer que cela……

Source : InfoFiable.

——————————————————————————————————————————-

Haïti – Culture : Nos artistes à la 13ème Édition du Festival CARIFESTA

Le Festival CARIFESTA a débuté le 17 août et prend fin dimanche 27 août. Le du thème retenu cette année : « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves ».

Selon la proposition de la Direction Artistique du Ministère de la Culture, les performances haïtiennes au XIII CARIFESTA, décrit comme une sorte

d’« Olympiques » artistique et culturel, sont inscrites dans les catégories : musique, danse, théâtre et Mode. De plus moins 6 personnalités haïtiennes prendront part au Symposium où ils débattront de thématiques relevant du patrimoine culturel caribéen.

Pour le Ministre Toussaint, le Festival CARIFESTA, qui se déroule tous les deux ans dans l’un des États membres du CARICOM) « constitue un excellent prétexte pour célébrer notre identité dans la zone et faire la promotion de nos talents ».

Le programme prévu pour Haïti au XIII CARIFESTA :

Une parade citoyenne sous forme de narration des temps forts qui ont jalonné l’évolution du peuple haïtien ;

Une trilogie musicale mettant à l’honneur 3 générations d’artistes et d’ambassadeurs touristiques d’Haïti :

– La génération Vodou Jazz avec Sara Rénélik, Jehyna Sahyeir Celestin et Fabienne Denis ;

– La génération Emergent comprenant les artistes Mandela Jean Francois, Fermilus Mackenson Fils Lenor dit F-Mack et Clints Pavelus ;

– La génération POP présentant les stars haïtiennes Rutshelle Guillaume, Jonathan Perry dit J-Perry et Michael Benjamin alias Mikaben.

– Des spectacles mélangeant danses, théâtres, chants et arts visuels comme : 21 Nanchon, Xpression ; des artistes comme Erol Josué, Linda Isabelle Francois, Val Jeanty, Oscar Jean Baptiste ou encore des groupes comme Nègès Fla-Vodou, la troupe de Danse du Théâtre National, etc… ;

Des prestations musicales assurées entre autres par les groupes : Tabou Combo, Sweet Micky, Boukman Eksperyans et Ti-Coca & Wanga Nègès ;

Des interventions au symposium signées Lyonel Trouillot, Nesmy Manigat, Emmelie Prophète, Rose Nesmy Saint Louis, Jean Euphèle Milcé et Jerry Michel.

—————————————————————–

6:30 pm – 9:00 pm, Hôtel Royal Oasis

Jeudi 24 août 2017, hommage à l’écrivain Claude Clément Pierre

Hommage au poète et professeur Claude Clément Pierre décédé le 24 juin 2017 – La famille du défunt ainsi que des amis, des professeurs, étudiants, écrivains, poètes, académiciens célébrent la vie et les œuvres de Claude C. Pierre, et rendent un hommage à ce mapou, qui a disparu en continuant à germer l’espoir dans la vie de plus d’un – avenue Panaméricaine, Pétionville

—————————————————————————

Jeudi 24 août 2017, Danse contemporaine

7:00 pm, Garfield Sobers Gymnasium : La danseuse Sephora Germain, de la troupe de danse Ayikodans, est en spectacle, à l’occasion de la XIIIe édition de Carifiesta à Barbade

—————————————————————————

Du Vendredi 7 juillet au mercredi 30 août 2017, Expositions

Du Vendredi 7 juillet au mercredi 30 août 2017 : Exposition des œuvres de 11 artistes haïtiens à la Martinique, autour du thème « les non- dits – les silences sur les faits d’hier et d’aujourd’hui, des évènements que la mémoire a oubliés ou choisi d’oublier », une initiative de la fondation Clément – Martinique

—————————————————————–

Vendredi 25 août 2017, Spectacle

8:00 pm – 10:00 pm, Grand Market : Spectacle des artistes haïtiens Rutchelle Guillaume, Erol Josué et Jehyca Célestin ainsi que le groupe Black Banana, Lowrey Worrell et l’invitée Michèle Henderson, lors de la soirée « an evening of caribbean jazz » à l’occasion de la XIIIe édition de Carifiesta – Barbade [bd emb rc apr 22/08/2017 17:05]

—————————————————————————-

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».

Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

—————————————————————–

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

—————————————————————–

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier maché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

—————————————————————–

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

—————————————————————– Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

07 ]« `4Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to WhatsAppShare to Facebook MessengerShare to EmailShare to TelegramShare to More

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

—————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

24 Août 1572 Massacre de la Saint-Barthélemy

Le massacre de la Saint-Barthélemy est une série de massacres perpétrés par les catholiques sur les protestants (huguenots). La tuerie commença à Paris, le 24 août 1572, puis elle s’étendit dans les mois suivants à une vingtaine (ou plus) de villes de province. Il s’agit d’un événement dramatique qui fut d’une importance capitale dans le déroulement des guerres de Religion.

24 Août 1791 Une loi constitutionnelle divise le Canada en deux provinces

Le parlement de Londres adopte l’Acte constitutionnel qui divise le Canada en deux provinces et crée le Haut-Canada et le Bas-Canada. Chaque province a un parlement avec son assemblée législative, son gouverneur et sa capitale.

Capitales: Newark pour le Haut-Canada, Québec pour le Bas-Canada.

24 Août 1877 Bell obtient le brevet du téléphone au Canada

En 1875, Graham Bell réussit à transmettre, à l’aide d’un premier modèle de téléphone, des sons de voix inintelligibles.

En mars 1876, ayant perfectionné son modèle, il réussit à transmettre des mots clairement compréhensibles.

En août 1876, Bell fait le premier interurbain, appelant de Brantford à Paris (Ontario).

Le 24 août, il fait breveter son appareil au Canada.

24 Août 1891 Thomas Edison demande un brevet pour la caméra

Thomas Edison fait la demande d’un brevet pour le kinetograph (la camera) et le kinetoscope (le projecteur).

24 Août 1929 Naissance de Yasser Arafat, homme politique palestinien

Yasser Arafat est un homme politique palestinien

Président de l’Organisation de libération de la Palestine, l’OLP, depuis 1969

Président de l’Autorité palestinienne de 1994 à sa mort

Prix Nobel de la Paix avec Yitzhak Rabin en 1994

24 Août 1932 Premier vol transcontinental sans escale par une femme

Amelia Earhart s’envole de Los Angeles, entreprenant à bord de son appareil Lockheed le premier vol transcontinental sans escale par une femme. L’aviatrice américaine se posera le lendemain à Newark, dans le New Jersey.

24 Août 1949 Le traité créant l’OTAN entre en vigueur

L’ OTAN est une organisation politico-militaire créée à la suite de négociations entre les signataires du traité de Bruxelles (France, pays du Benelux et Royaume-Uni), les États-Unis et le Canada ainsi que cinq autres pays d’Europe Occidentale invités à participer (Danemark, Italie, Islande, Norvège et Portugal), pour organiser l’Europe face à l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /