Mise en veilleuse de la proposition de loi portant sur le crédit-bail : mauvais signal au climat des affaires en Haïti

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Alors que l’économie haïtienne est assoiffée d’investissements et de création d’emplois, un important article du journal Le Nouvelliste rapporte ce matin Jeudi 24 Août que la proposition de loi portant sur le crédit-bail (leasing), déposée par le député de Pétion-Ville Jerry Tardieu, a été mise en veilleuse hier mercredi à la Chambre des députés, suite à la soumission d’un projet de loi sur le même sujet par l’Exécutif à la surprise de plusieurs Parlementaires.

Il faut rappeler que ce projet de loi sur le crédit-bail est à la Chambre des députés depuis plus d’un an (mai 2016) et le document a déjà été inscrit pas moins de six fois dans l’ordre du jour dans des séances au Parlement, selon une source parlementaire rapportée par le journal.

Rappelons que le crédit-bail est une alternative de crédit permettant à un entrepreneur de disposer immédiatement d’un équipement et de le payer sous forme d’un loyer avec une possibilité d’achat s’il le désire à la fin du bail ou de renouveler cet équipement par un neuf, avec un nouveau crédit-bail.

La question du développement du crédit-bail dans l’économie a été l’objet de grandes conférence-débats dans la capitale et d’un atelier de 3 jours organisé récemment par la Banque centrale et la Banque mondiale, soit en mars dernier. Avec cet outil, qui est le crédit-bail, il s’agit de démocratiser le crédit dans l’économie ou encore élargir le cadre du crédit, en vue de stimuler l’investissement, développer les MPME, créer des emplois et booster la croissance de l’économie. Selon la Banque mondiale, 80% des entreprises en Haïti n’ont pas accès au crédit, alors que l’activité économique qui doit générer la croissance repose sur les entreprises.

Il faut dire qu’en 2010, la Société financière internationale (SFI/IFC) avait réalisé une importante étude sur l’introduction du crédit-bail en Haïti et cette étude a estimé le portefeuille potentiel du marché du leasing dans le pays à 150 millions de dollars américains au bout de trois années.

Donc, la mise en veilleuse hier à la chambre basse de cette proposition de loi portant sur le crédit-bail, qui a été déposée par le député Jerry Tardieu, sou prétexte que l’Exécutif a soumis un projet de loi pareil constitue un spectacle de mauvais goût et tout simplement un mauvais signal au climat des affaires.