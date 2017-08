Elections indirectes: Moïse prend son temps, le CEP en attente, la société civile inquiète

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Plus de vingt jours après avoir promis au CEP de publier les résultats des élections indirectes pour les assemblées municipales dans Le Moniteur, le Président de la République n’a toujours pas tenu son engagement. Face à cette situation, le Conseil électoral ne peut que rester en attente. Parallèlement, des organisations de la société civile ont exprimé leurs préoccupations face à la volonté de Jovenel Moïse de bloquer la poursuite des élections indirectes.

« On est toujours en attente au CEP », a fait savoir, mercredi, au Nouvelliste le conseiller électoral Kenson Polynice confirmant au journal que le chef de l’État n’a pas encore publié dans Le Moniteur les résultats des assemblées municipales. Il a souligné que, selon les procédures des élections indirectes, la poursuite du processus dépend de la publication dans le journal officiel du pays ces premiers résultats. Kenson Polynice n’a pas voulu interpréter le comportement du Président de la République dans ce dossier. « C’est évident que cela a contrarié notre calendrier, nous attendons la décision de l’exécutif… », a-t-il dit.

Lors d’une rencontre, le mercredi 2 août, au Palais national avec les membres du Conseil électoral, le chef de l’État leur avait promis de publier ces résultats dans Le Moniteur. « Le président nous a fait savoir qu’il allait publier les résultats dans pas trop de temps. Mais il ne nous a pas donné de date », avait rapporté au Nouvelliste le président du CEP, Léopold Berlanger, après la rencontre.

Parallèlement, dans une prise de position conjointe, plusieurs organisations de la société civile et des personnalités ont exprimé leurs préoccupations face au refus du président de la République de publier dans Le Moniteur les résultats de la première phase des élections indirectes. « Ces élections se sont déroulées dans la sérénité, avec la pleine participation des 785 délégués de ville et des 3012 membres d’ASEC (Assemblée de section communale), sous la supervision de plus de 500 responsables, membres de BEC, de BED et grands formateurs du CEP, assistés par la Police nationale qui assurait la sécurité du processus. Depuis un mois, soit le 21 juillet, le Conseil électoral a annoncé avoir envoyé au Président de la République, pour publication, la liste des 698 élus des assemblées municipales ».

«Or, l’article 188 du décret électoral dispose : « Les résultats des élections, une fois officiellement proclamés par le CEP, sont envoyés immédiatement au Président de la République pour publication dans un délai ne dépassant pas un jour franc au journal officiel de la République, Le Moniteur », ont rappelé les organisations et personnalités signataires de la déclaration.

Au moment d'entrer en fonction, le Président de la République a juré de « respecter fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien. Des élections ont eu lieu conformément aux prescrits de la Constitution et de la législation électorale, le chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions, n'a pas d'autre choix que de publier