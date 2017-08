Militaire démobilisé/Recrutement. Pour gérer les revendications des militaires démobilisés, Jovenel Moïse nomme un conseil de trois membres

Des militaires démobilisés des anciennes Forces armées d’Haïti exigent leur intégration dans la nouvelle force armée en gestation. Ils ont même menacé de faire entendre leurs voix par tous les moyens. Pour calmer leur ardeur, le président de la République, par arrêté présidentiel en date du mardi 22 août 2017, nomme un conseil de trois membres pour gérer leurs revendications.

Coulange Justafort (coordonnateur général), Jonas Jean (chargé des opérations) et Jackson Janis (chargé des questions administratives et financières) sont nommés membres du Conseil de direction du bureau de gestion des militaires démobilisés, lit-on dans l’arrêté présidentiel. Cependant, le président de la République n’a rien mentionné dans l’arrêté quant à la mission et la durée du mandat de cette nouvelle structure.

À Delmas 60, non loin du ministère des Affaires étrangères, dans un ancien local du Parti haïtien tèt kale (PHTK), d’anciens militaires et de jeunes recrues (pour la plupart des fils d’anciens militaires) s’entraînent dans l’espoir d’intégrer la nouvelle armée d’Haïti, a constaté Le Nouvelliste. « Nous avons élu deux présidents (Michel Martelly et Jovenel Moïse), maintenant nous attendons le retour à l’ordre constitutionnel, caractérisé par le retour physique des Forces armées d’Haïti (FAD’H) », a dit au journal le sergent David Dormé.

À travers le ministère de la Défense, l’administration Moïse-Lafontant a lancé le processus de recrutement d’une première classe de soldats forte de 500 membres.

