Astrologie du jour

BÉLIER

Famille/foyer

L’entente avec les enfants sera excellente, car vous serez à l’écoute de leurs petits problèmes et vous vous montrerez compréhensif. Certaines démarches que vous effectuerez pour eux seront primordiales pour leur avenir. Le moment sera favorable pour faire jouer vos relations, ou tout au moins pour donner le petit coup de pouce qui peut changer ou améliorer bien des choses.

Amour

La chance vous sourira dans le domaine conjugal. Il faudra en profiter sans tarder pour consolider les liens existants. Vous savez pertinemment que l’union, la vie de couple peuvent vous apporter un équilibre très satisfaisant dans votre existence. Célibataire, avec cet aspect de Pluton, votre vie amoureuse risque de connaître un soubresaut désagréable et même dangereux. Certains natifs s’enliseront dans les débuts d’une histoire d’amour, d’autres renonceront en cours de route.

Santé

Stimulé par le Soleil en aspect harmonique, vous ne risquez pas de retenir l’eau ou les graisses. Vous pourrez donc vous permettre de manger un peu plus de viande que d’habitude et vous passer d’aliments diurétiques.

Argent

Ne vous laissez pas déborder par les problèmes financiers en essayant de les éviter. Soyez très circonspect dans vos dépenses. Mettez soigneusement vos comptes à jour pour prévenir les oublis susceptibles d’avoir de fâcheuses conséquences.

Travail

Ayez confiance en la planète Mars, qui vous incitera à foncer dans le travail. Vous pourrez y aller sans crainte, car la journée paraît bien choisie pour donner un coup d’accélérateur à votre action dans le cadre de vos légitimes et raisonnables ambitions. Faites jouer vos relations sans hésiter, mais toujours avec un minimum de diplomatie, bien entendu.

Vie sociale

Quelques problèmes de voisinage vous importuneront. Pour les résoudre, préférez le dialogue ou le silence à l’affrontement. Vous devriez déjà vous estimer chanceux si vos voisins ne se montrent pas hostiles à votre égard.

Nombre chance

540

Clin d’oeil

Occupez-vous en priorité des tâches les plus difficiles.

TAUREAU

Famille/foyer

Très bonne ambiance en famille, en tout cas si vous avez des enfants. Vos relations avec vos rejetons seront en effet excellentes. Vous saurez établir une bonne complicité avec vos chers petits, tout en les obligeant, en douceur, à respecter une certaine discipline.

Amour

Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n’est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications.

Santé

Vous vous sentirez sans doute un peu nerveux, impatient. Cette tension se répercutera sur la qualité de votre sommeil. Préférez un bon livre à des somnifères. Evitez la compagnie des pessimistes professionnels : leur contact risque de vous donner des idées débilitantes.

Argent

Très bonne journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances, et de vos placements si vous en avez. Méditez les conseils qu’on vous donnera et suivez-les. De bonnes affaires sont possibles actuellement.

Travail

Aujourd’hui, ce serait plutôt la grisaille qu’autre chose côté travail. Retards, problèmes en tout genre risquent fort de former la toile de fond de cette journée. Prenez pourtant votre mal en patience : les choses changeront d’elles-mêmes bientôt en votre faveur. Il semble qu’une promotion ou une augmentation de salaire n’est plus très loin.

Vie sociale

Voilà une journée qui s’annonce sous de bons auspices. De nouvelles relations apparaîtront ; il serait judicieux de ne pas les laisser s’enfuir sans avoir échangé vos numéros de téléphone.

Nombre chance

354

Clin d’oeil

Laissez-vous aller à vos tendances et prenez le temps de vivre.

GÉMEAUX

Famille/foyer

Vous aurez à coeur d’établir l’harmonie où que vous soyez, et votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichissants, tant avec votre conjoint ou partenaire, qu’avec vos enfants et vos voisins.

Amour

Vous qui adorez la nouveauté et le changement, vous serez comblé. Vous allez réussir, sous la puissante impulsion d’Uranus, à transformer vos relations avec votre conjoint ou partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur. Célibataire, attention ! Cet aspect de Neptune entraîne souvent des remous sentimentaux, parfois des ruptures ou des rejets, des éloignements ou des souffrances. Mais en même temps, vous vous comprendrez mieux, découvrirez certaines choses sur vous-même concernant vos désirs amoureux.

Santé

Votre résistance sera visiblement plus solide que dernièrement. En effet, Mars, le maître de l’énergie, décuplera votre dynamisme. Tous ceux d’entre vous qui ont envie de se mettre à la pratique régulière d’un sport devraient profiter de ce soutien pour, enfin, passer à l’acte !

Argent

Pour réaliser votre objectif prioritaire actuel, celui d’augmenter vos revenus, pas de miracle ! Ne comptez pas sur une rentrée d’argent sensationnelle par le biais de jeux de hasard ou d’un héritage quelconque. Le seul moyen de parvenir à vos fins sera de travailler davantage, mais avec méthode et détermination.

Travail

Vous travaillerez avec énergie et méthode grâce aux injonctions de Mercure. Le résultat sera très encourageant, et vous n’attendrez pas d’en voir les effets positifs. Montrez-vous plus réaliste.

Nombre chance

684

Clin d’oeil

Dans vos rapports avec les autres, oubliez vos grands principes et montrez de la souplesse.

CANCER

Famille/foyer

Les personnes âgées de votre entourage familial auront droit à votre sollicitude. Vous chercherez à établir de bonnes relations avec vos parents, et saurez être là pour les épauler si jamais ils en ont besoin.

Amour

L’amour, plus fort que tout : tel sera votre credo. Et comme la vie est parfois bien faite, les planètes seront entièrement d’accord avec vous. Deux d’entre elles, surtout, renforceront vos chances d’attirer les faveurs de Cupidon. Honneur aux couples : ce sont eux que Vénus va privilégier. Leurs liens vont s’approfondir. Ils savoureront des pauses tendresse. Si vous êtes seul, une complicité amicale pourrait prendre un tour plus passionnel et vous entraîner beaucoup plus loin que prévu !

Santé

Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, des projets à réaliser, n’hésitez pas ! Les planètes de la santé et de la vitalité seront toutes avec vous. Vous devriez connaître une certaine plénitude et un bien-être certain.

Argent

Vous avez eu la possibilité de faire de bons projets financiers à long terme. Bien que vous n’ayez pas de problèmes pécuniaires en ce moment, un conseil pourtant : économisez ! Car Saturne sera en train de revenir dans votre Ciel et, vous le savez, son action va plutôt dans le sens de la restriction que dans celui de l’opulence. Alors, soyez fourmi, et vous pourrez bientôt redevenir cigale !

Travail

Votre vie professionnelle se déroulera sans anicroche, mais sans grand changement non plus. En revanche, vous fourmillerez de projets pour l’avenir, et trouverez sans doute des appuis qui vous permettront de bientôt les concrétiser. Mercure en aspect favorable réveillera votre ambition et vous aidera à faire les bons choix.

Nombre chance

661

Clin d’oeil

Avec les autres, essayez d’être un peu plus tolérant et compréhensif, et de placer la barre moins haut.

LION

Famille/foyer

Sous l’incitation de Vénus, vous chercherez à consolider vos liens familiaux, et vous mettrez un point d’honneur à régler certains problèmes du foyer que vous jugerez intolérables.

Amour

Journée extrêmement prometteuse pour votre vie conjugale ! Vous allez en effet bénéficier d’une exceptionnelle série de configurations favorables. Ce cocktail planétaire vous promet des moments d’une grande intensité. Si vous êtes solitaire, une rencontre très importante pourrait bien tout bouleverser cette fois.

Santé

Sous l’influence bénéfique de Vénus, vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Argent

Attention à la Lune ! Cet astre, qui a en général un impact assez délicat sur le plan financier, influencera votre Ciel. Voilà qui devrait vous inciter à la prudence. Mieux vaudra éviter les dépenses inutiles et faire quelques économies. Votre prochaine fin de mois risque d’être plus difficile que prévue ; alors, prenez vos précautions !

Travail

Trois planètes influenceront plutôt négativement votre secteur carrière. Mais ne vous affolez pas : l’impact de ces astres restera très limité. Simplement, vous risquez d’être confronté à une ambiance assez tendue sur votre lieu de travail, ou de devoir vous démener et faire de gros efforts pour faire face aux obligations accrues.

Vie sociale

Vous faites constamment de louables efforts pour rendre ce monde meilleur. Mais votre excès de zèle vous attirera ce jour des complications dont il vous sera assez difficile de sortir. Vous auriez pu éviter de tels ennuis si vous aviez su faire preuve d’un peu plus de réalisme et modérer votre ardeur.

Nombre chance

706

Clin d’oeil

Tenez-vous-en à vos méthodes éprouvées de travail et de gestion.

VIERGE

Famille/foyer

Résistez à l’influence pernicieuse de Neptune mal aspecté, qui vous inclinera à une humeur fort belliqueuse en famille. Ne dites rien, ne faites rien qui puisse provoquer un climat de tension dans votre vie familiale.

Amour

Ce n’est sans doute pas grave ; mais, question vie de couple, vous aurez vu mieux que l’actuelle situation. Insatisfaction, malentendus, difficulté de compréhension… Les natifs mariés peuvent passer par une phase délicate. Célibataire, les astres Pluton et Neptune influençant ensemble votre secteur amour : voilà qui augure d’une situation bien ambiguë dans ce domaine. Passion et romantisme seront certes au rendez-vous. Mais l’avenir restera flou. Peut-être aurez-vous des réticences à vous engager ; ou alors, c’est votre partenaire qui n’est pas libre.

Santé

Mercure en aspect harmonique vous donnera des ailes aux talons. On ne manquera pas de remarquer votre façon d’arriver en trombe et de courir plutôt que de marcher. Ce n’est pas vous qu’on attendra mais plutôt vous qui attendrez les autres et les entraînerez. Ce comportement spontané, chaleureux et un peu soupe au lait paraîtra bien sympathique aux yeux de tout le monde !

Argent

Avec Neptune, planète de chance, en cet aspect, vous pouvez vous attendre à bénéficier d’une solide protection dans le domaine financier. Faites confiance à votre bonne étoile, elle ne va pas vous lâcher. Au point que vos revenus pourraient même augmenter sans que vous ayez fait le moindre effort pour cela !

Travail

Ce climat planétaire va une fois de plus réveiller votre envie de progresser dans votre carrière. Mais vous ne serez pas pour autant prêt à faire n’importe quelle concession. Vous ne viserez en effet pas le succès pour le succès, mais chercherez plutôt à réaliser les objectifs qui sont prioritaires à vos yeux et en accord avec vos désirs et vos principes.

Vie sociale

Vous n’approuvez pas les choix personnels ou les idées politiques d’un de vos amis ? Et alors ? Même si cela vous démange, il serait malvenu de polémiquer sur le sujet. Respecter les différences, cela s’appelle la tolérance, et c’est une condition indispensable de l’amitié.

Nombre chance

398

Clin d’oeil

Voyez l’avenir d’un oeil rajeuni et sortez des sentiers battus.

BALANCE

Famille/foyer

Vous accorderez la priorité à votre vie familiale et consacrerez le maximum de temps à vos proches. Pourtant, il y aura des heurts, notamment avec vos enfants, qui contesteront votre autorité.

Amour

Attentif et bienveillant à l’égard de votre conjoint ou partenaire, vous serez à son écoute et le soutiendrez s’il a des soucis. Et si, en plus, vous l’entourez de toute votre tendresse, l’autre ne pourra que vous redire à quel point il est heureux de vivre à vos côtés. Célibataire, vous aimeriez tomber amoureux. Oui, mais pas seulement. Ce qui vous plairait, c’est surtout vous investir durablement dans une belle histoire d’amour. Un rêve impossible ? Non. Les astres pourraient vous démontrer que vous avez bien raison de croire aux contes de fées.

Santé

Les influences astrales critiques vous seront épargnées, et vous serez en bonne forme physique. Vous aurez même un tonus formidable. Pour les personnes souffrant de troubles respiratoires, une amélioration se produira.

Argent

Vos rentrées d’argent seront plus importantes que prévues. Vous n’aurez donc pas à vous en plaindre. Si vous avez un projet personnel à proposer à un financier, n’hésitez pas, vous obtiendrez un prêt aux conditions très avantageuses.

Travail

Vous pourrez compter sur un courant jupitérien assez puissant pour trouver les appuis nécessaires à la réalisation de vos projets. Montrez-vous enthousiaste et convaincu, et vous serez convaincant en enthousiasmant les autres.

Vie sociale

L’attitude de certains de vos amis intimes risque de vous choquer, ou pire, de vous blesser. N’hésitez pas à en parler avec eux au lieu de ruminer des pensées négatives et de nourrir des sentiments pénibles.

Nombre chance

178

Clin d’oeil

Ne laissez pas votre nervosité vous conduire à des imprudences.

SCORPION

Famille/foyer

Vous gérerez le budget familial avec une louable sagesse, qui se révélera très payante à long terme. Seulement, vos proches n’apprécieront pas toujours vos plans d’économie !

Amour

Il y aura une dysharmonie d’Uranus, ce qui pourra faire traverser à certains d’entre vous une petite crise conjugale et vous enlever momentanément toute envie de faire des concessions. Célibataire, côté coeur, vous voudrez la lune aujourd’hui, et effectivement la Lune, avec tout son cortège d’influences bénéfiques, viendra d’elle-même à vous, sans que vous ayez à faire des efforts pour la décrocher ! Vos amours seront quelque peu tortueuses et compliquées ; c’est qu’on vous aime et qu’on vous veut !

Santé

On pourrait se demander ce qui peut bien se passer quand Mars, la planète la plus tonique du Zodiaque, influence votre secteur santé ! Le mot « fatigue » est tout simplement rayé de votre vocabulaire, et ce d’autant plus que Jupiter garde la haute main sur ce même secteur. L’ambiance ? Premier levé, dernier couché, vous déborderez d’énergie ; et dans votre travail comme dans vos loisirs, on aura bien du mal à vous suivre !

Argent

Sachez que l’amour et l’argent ne font jamais bon ménage. Pensez-y, ou vous aurez des problèmes. Sur le plan matériel, veillez à trouver un juste équilibre entre des opérations trop risquées et des placements de père de famille.

Travail

La journée se déroulera sans heurts dans votre travail. Vous n’aurez sans doute pas grand-chose à faire, et vous vous contenterez d’expédier sereinement des tâches plutôt routinières.

Vie sociale

Votre comportement intransigeant risque de vous jouer de vilains tours tant au niveau professionnel que dans la vie affective. « Ne soyons pas si difficiles : les plus accommodants, ce sont les plus habiles » (La Fontaine).

Nombre chance

528

Clin d’oeil

Vous êtes en butte à des questions qui restent sans réponse ? Prenez du recul : vous verrez que la réalité est moins sombre que vos pensées, et qu’à tout problème il y a des solutions.

SAGITTAIRE

Famille/foyer

Vous apprécierez particulièrement la manière dont votre conjoint s’occupe de vos enfants. D’ailleurs, la réussite de votre couple aura un bon effet sur vos bambins. Ils auront vraiment l’air heureux de vivre dans une atmosphère détendue et harmonieuse.

Amour

Surtout pas de catastrophisme ! Même si vous vous trouvez à nouveau confronté à une situation conjugale difficile, vous réussirez à trouver une solution, en partie grâce au concours de la planète Saturne. Il est possible que vos rapports avec votre bien-aimé soient très perturbés. Célibataire, les conditions seront réunies pour un tournant décisif et heureux dans votre vie amoureuse. Vous aurez le courage de déclarer votre flamme, ou vous n’aurez plus à attendre impatiemment le doux aveu.

Santé

Même si Saturne mal aspecté vous y pousse, ne vous laissez pas gagner par le défaitisme. Pour retrouver rapidement votre punch et votre enthousiasme légendaire, allez au-devant du renouveau. Et si vous commenciez déjà par changer de look ?

Argent

Ne vous laissez pas abuser par des marchands d’illusions qui vous promettront des emplois bidons, des panacées pour tous les maux, ou des régimes amaigrissants miracles. Par les temps qui courent, il est difficile de ne pas être crédule.

Citation

Parmi toutes les flèches qui manquent leur cible, il y en a une qui peut l’atteindre (proverbe arabe).

Nombre chance

943

Clin d’oeil

Vous ne parvenez pas à prendre une décision importante ? N’y pensez plus pendant un certain temps, et la bonne solution se présentera d’elle-même.

CAPRICORNE

Famille/foyer

La vie de famille devrait être sans histoire. Si un conflit vous oppose à vos frères ou soeurs, essayez de ne pas l’envenimer : vous n’arriveriez à rien en ce moment. Soyez particulièrement vigilant si c’est un problème d’argent qui est au coeur d’un désaccord.

Amour

Consacrez-vous sans restriction à vos échanges conjugaux. Avec les influx si favorables, votre sollicitude leur donnera un regain d’intensité. Vous connaîtrez des heures inoubliables avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous serez au mieux de vos capacités pour séduire et faire des conquêtes. Il faudra vraiment être de marbre pour rester indifférent à votre opération de charme. Vous pourrez faire des ravages et inscrire à votre tableau de chasse une belle collection de coeurs.

Santé

Le Soleil, principe de vitalité, en bonne position, vous conseillera de vous lancer dans la pratique d’un sport de plein air : marche, course à pied, vélo… Associé à des heures de sommeil régulières et à une alimentation équilibrée, cet effort physique intensif sera également bon pour le moral. D’autre part, ne cherchez pas à vous projeter trop loin dans l’avenir ; vivez plutôt le présent, intensément.

Argent

Avec Uranus en cet aspect, vous aurez tout intérêt à vous montrer extrêmement prudent sur le plan financier. Votre situation ne semble pas menacée, excepté si vous vous acharnez à la déséquilibrer. Ce sont en effet vos décisions qui risquent de se révéler inadaptées ou trop hâtives.

Travail

Toujours dynamique et enthousiaste, vous continuerez sur votre lancée. C’est d’ailleurs le moment ou jamais de transformer vos essais, bref, de concrétiser vos projets. Pensez à bien canaliser votre énergie.

Vie sociale

Soyez plus prudent dans vos relations et n’accordez pas votre confiance à n’importe qui. Sinon, vous risquez de connaître des déboires aujourd’hui. On ne peut que vous conseiller de ne pas ramener chez vous des gens rencontrés au hasard et sur lesquels vous ne savez que ce qu’ils ont bien voulu dire.

Nombre chance

539

Clin d’oeil

Si vous attendez d’une situation qu’elle évolue favorablement, quelques concessions de votre part pourraient accélérer le processus.

VERSEAU

Famille/foyer

Uranus mal aspecté fragilisera votre vie familiale. Uranus étant la planète des imprévus, les imprévus de cette journée risquent d’être des mauvaises surprises ! C’est surtout concernant votre domicile que de petits pépins pourront survenir.

Amour

Vos désirs amoureux pourraient être exaucés, vu la bonne position de Pluton dans votre Ciel. Votre conjoint ou partenaire vous prouvera son attachement. Vous aurez, avec lui, un accès direct au septième ciel. Célibataire, en amour, vous miserez cette fois, plus que jamais, sur la stabilité et le respect de la parole donnée. Voilà une attitude des plus heureuses. Vos efforts porteront bientôt leurs fruits, qui dépasseront nettement vos espérances.

Santé

Vous bénéficierez d’un excellent équilibre nerveux sous la protection de Pluton. Les insomnies seront en nette diminution et, même si vous menez une vie trépidante, vous récupérerez correctement grâce à un sommeil réparateur. En outre, vous résisterez très bien au stress. Voilà qui vous évitera d’être tendu ou agité. Quant aux personnes souffrant de troubles hépatiques, elles se rétabliront vite.

Argent

Vous aurez les pieds sur terre et saurez, mieux que d’autres, de quel côté beurrer votre tartine. Cet aspect de Neptune affirmera votre sens des affaires, et bon nombre d’entre vous s’attacheront sérieusement à remplir leur bas de laine. Ce sera le moment de jouer en bourse : votre flair, secondé par un bon esprit de décision, vous promet des opérations juteuses.

Travail

Vous serez sujet à l’insatisfaction dans votre vie professionnelle, ayant l’impression que tout va mal. Et pourtant, vous serez en mesure de résoudre un certain nombre de problèmes dans votre travail.

Vie sociale

Pourquoi ne pas chercher à améliorer la qualité de vos relations amicales ? Il ne serait pas bon de passer trop de temps ensemble à boire et à palabrer. Pensez à former avec vos amis quelques projets utiles.

Nombre chance

478

Clin d’oeil

Inutile de faire du forcing pour atteindre vos objectifs : tout vient à point à qui sait attendre !

POISSONS

Famille/foyer

Les secteurs de votre thème liés à la vie de famille sont influencés en ce moment par des planètes très bénéfiques. Vénus, Jupiter, le Soleil et Mercure se ligueront pour privilégier vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants.

Amour

Cette configuration de Vénus mettra en relief votre capacité de séduction et votre générosité. Si vous êtes déjà en couple, vous vivrez une seconde lune de miel. Pour les célibataires, une union enrichissante à tous points de vue pourra se conclure. Ce sera l’un des moments les plus chanceux de l’année ; alors, usez de votre audace légendaire !

Santé

Du mouvement, de l’exercice, vous n’en ferez jamais trop. Eh oui, c’est encore ce qu’on a trouvé de mieux pour évacuer le stress et les excès alimentaires dont vous êtes coutumier. Alors, bougez !

Argent

Vous aurez la chance d’améliorer votre situation matérielle. Avec cet aspect de Neptune, l’argent vous viendra facilement et sous diverses formes : apports de capitaux, don, legs, héritages, récompenses, versement en dommages et intérêts, etc. Vous bénéficierez aussi de la situation financière intéressante de votre conjoint ou associé, de même que de sommes qui vous sont légalement dues.

Nombre chance

992

Clin d’oeil

Sortez de votre passivité pour devenir véritablement acteur de votre vie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com