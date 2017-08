Éphéméride du jour ….., 23 Août 1978 // Naissance de Kobe Bryant, joueur américain de basket-ball

23 Août 1978 Naissance de Kobe Bryant, joueur américain de basket-ball

Ayant évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016. Quintuple champion NBA, il est l’un des cinq joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.

Sélectionné en 13e position lors de la draft 1996 de la NBA par les Hornets de Charlotte, alors qu’il est lycéen, il est immédiatement transféré aux Lakers de Los Angeles. Après plusieurs saisons d’apprentissage dans la NBA, il forme avec Shaquille O’Neal l’un des duos les plus dominants de l’histoire de la NBA, réalisant un triplé historique en 2000, 2001 et 2002. Après un échec lors des finales 2004, il devient le leader de son équipe et réalise des performances individuelles, bien qu’on lui reproche alors son manque d’altruisme. En 2006, il inscrit notamment 81 points contre les Raptors de Toronto, soit la deuxième performance de l’histoire de la NBA.

Il change son numéro 8 pour le numéro 24 avant la saison 2006-2007 qu’il termine en tant que meilleur marqueur de points. En 2008, il est désigné meilleur joueur de la saison régulière (MVP). Il remporte deux nouveaux titres en 2009 et 2010. Après plusieurs tentatives manquées et trois dernières saisons entachées de blessures, Kobe Bryant met un terme à sa carrière le 13 avril 2016, après un dernier match durant lequel il inscrit 60 points. Après vingt saisons dans le même club, il compile 1 346 matches en NBA et a marqué un total de 33 583 points. Il est désigné joueur de la décennie 2000 par la NBA. Bryant est également double champion olympique 2008 et 2012 avec l’équipe des États-Unis.

Aujourd’hui, 23 Aout2016

236ème jour de l’année, 33ème semaine de l’année

129jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête de Rose de Lima partout dans le monde et en Haïti elle est célébrée à Gde. Rivière du Nord, à Pilate, à Maniche, à Gris-Gris (Jacmel)

Fête du drapeau (Ukraine)

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition

La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. C’est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu’a commencé à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti et République dominicaine) l’insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l’abolition de la traite négrière transatlantique.

La route des esclaves

La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel « ‘La route de l’esclave », elle doit offrir l’occasion d’une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d’une analyse des interactions qu’elle a générées entre l’Afrique, l’Europe, les Amériques et les Caraïbes.

Le Directeur général de l’UNESCO invite les Ministres de la culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l’ensemble des populations de leurs pays et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes et les intellectuels.

Un site à visiter : portal.unesco.org

http://www.journee-mondiale.com/119/journee-internationale-du-souvenir-de-la-traite-negriere-et-de-son-abolition.htm

UN FAIT A RETENIR

23 Août 1864 Création de la Croix-Rouge

Douze pays signent la première Convention de Genève. 1864 La Croix Rouge internationale est fondée. Réunis à Genève, les représentants de douze nations adoptent une convention préconisant que des équipes médicales neutres prodiguent des soins aux blessés et malades sur les champs de bataille. L’organisme adoptera comme emblème une croix rouge sur fond blanc, l’inverse du drapeau de la Suisse dont est originaire son fondateur, Jean-Henri Dunant.

HAITI

23 Août

1791 Révolte des esclaves de Saint-Domingue

Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, les esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, se soulèvent contre leurs maîtres. La révolte est menée par Boukman, un prêtre vaudou, qui une semaine auparavant avait préparé les esprits et conclu un pacte de sang durant une cérémonie vodou (nuit du 14 août 1791). Cette révolte marque le début d’une longue période de prise de conscience, d’émancipation et qui devait aboutir à l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804. En 1998, L’UNESCO fit du 23 août « la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition » pour marquer le rôle déterminant de cette révolte dans l’abolition de la traite négrière transatlantique.

23 Août

1963 Le parlement convoqué en session extraordinaire accorde les pleins pouvoirs au président François Duvalier

Quelques mois plus tard, Duvalier s’autoproclamera président à vie avec le droit de désigner son successeur.

La Pensée du Jour

«Voyager, c’est plonger en soi pour retrouver le beau navire de la mémoire et se diriger vers le futur.»

Robert Sabatier

PRENOM DU JOUR

Sainte Rose mais aussi Romy, Rosetta…

Péruvienne d’origine espagnole, Rosa del Flores (1586-1617) fut la première « servante de Dieu » du Nouveau Monde canonisée. Toute sa vie, elle s’occupa des indiens malheureux.

Les Rose sont gracieuses et équilibrées.

Leur couleur : le bleu. Leurs Chiffres : le 3 et le 8.

SAINTS A FETER Abondius et Irénée – Antoine de Hieracio – Asceline – Callinique – Claude, Astère et Néon – – Eugène – Filleul – Flavien – Irénée de Lyon – Julien de Lescar – Louppos – Memnon et Sevère – Quiriace – Rose de Lima (Première sainte du Nouveau Monde et patronne des infirmières) – Théonille et Domnine – Zachée

Aujourd’hui

Mardi 23 Août 2016 Pleine Lune

Jeudi 25 Août 2016 Dernier Quartier

L’Ere des Vierge, comprise entre le 23 aout et le 22 septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical / MICHAEL GUIRAND «lanmou fasil»

Découvrez «lanmou fasil» de MICHAEL GUIRAND

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=aVf3dh2LuZs

MICHAEL GUIRAND SUR LA RECOMPOSITION DE CARIMI : « MW PARE »

CE N’EST PAS UNE NOUVELLE, CARIMI N’EXISTE PLUS DEPUIS LE 11 JUILLET 2016. A CETTE DATE MICHAEL GUIRAND A QUITTE DEFINITIVEMENT LE GROUPE POUR DES RAISONS PERSONNELLES, LAISSON LES FANS DANS L’INCERTITUDE ET L’ATTENTE. LE MAESTRO RICHARD A DEMARRE « KAÏ » ET MICHAEL EXPLOSE EN OFFRANT UN TERME ET UN RYTHME EPOUSTOUFLANT, PLUS SWEET QUE JAMAIS AVEC SON « VAYB ». C’EST A SE DEMANDER SI MICHAEL N’ETAIT PAS LE POETE DE LA BANDE A CARIMI.

N’A-T-IL PAS VOLER LA VEDETTE AUX DEUX AUTRES, C’EST LE HIC ! PUISQU’EN REAUDITIONNANT MICHAEL, ON Y RETROUVE DU CARIMI.

POURQUOI CETTE RUPTURE ALORS QU’ILS ETAIENT EN PLEINE EXPANSION ET TRES ADULE DE LA JEUNESSE HAITIENNE.

CAR SI MICHAEL GUIRAND EVOQUAIT UNE CERTAINE « LASSITUDE », SA REPONSE N’EST QUE PEU CONVAINCANTE POUR LES FANS. DES FANS QUI AUJOURD’HUI ENCORE IMPLORENT LES INTERPRETES DE « POR FAVOR » DE SE REMETTRE ENSEMBLE.

AUJOURD’HUI, MICHAEL GUIRAND S’EST PRONONCE SUR LA DISSOLUTION DE CARIMI

« MWEN PARE KONNYA » REPLIQUE MICHAEL GUIRAND A KONPA MAGAZINE DANS UNE ENTREVUE MISE EN LIGNE AUJOURD’HUI. « JE SUIS PRET MAINTENANT. J’AI FAIT LA PAIX AVEC MOI-MEME, JE SUIS BIEN DANS MA FAMILLE » A-T-IL SOULIGNE APRES AVOIR PRECISE QUE LE PROBLEME DE LA RECOMPOSITION DE CARIMI NE RESIDE PAS DANS UN CONTENTIEUX AVEC CARLO.

« LE JOUR OU MOI ET RICHARD LE DECIDONS, JE PENSE QUE CARLO SUIVRA, PEUT-ETRE PEU DE TEMPS APRES » DECLARE MICHAEL GUIRAND QUI ADMET QU’A « CE POINT, TOUT LE MONDE EST PASSE A AUTRE CHOSE. CARLO EST CONTENT CHEZ LUI, RICHARD ADORE SON GROUPE ET JE SUIS CONTENT DE CE QUE JE FAIS. »

Haïti – Culture : Nos artistes à la 13ème Édition du Festival CARIFESTA

Le Festival CARIFESTA a débuté le 17 août et prend fin dimanche 27 août. Le du thème retenu cette année : « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves ».

Selon la proposition de la Direction Artistique du Ministère de la Culture, les performances haïtiennes au XIII CARIFESTA, décrit comme une sorte

d’« Olympiques » artistique et culturel, sont inscrites dans les catégories : musique, danse, théâtre et Mode. De plus moins 6 personnalités haïtiennes prendront part au Symposium où ils débattront de thématiques relevant du patrimoine culturel caribéen.

Pour le Ministre Toussaint, le Festival CARIFESTA, qui se déroule tous les deux ans dans l’un des États membres du CARICOM) « constitue un excellent prétexte pour célébrer notre identité dans la zone et faire la promotion de nos talents ».

Le programme prévu pour Haïti au XIII CARIFESTA :

Une parade citoyenne sous forme de narration des temps forts qui ont jalonné l’évolution du peuple haïtien ;

Une trilogie musicale mettant à l’honneur 3 générations d’artistes et d’ambassadeurs touristiques d’Haïti :

– La génération Vodou Jazz avec Sara Rénélik, Jehyna Sahyeir Celestin et Fabienne Denis ;

– La génération Emergent comprenant les artistes Mandela Jean Francois, Fermilus Mackenson Fils Lenor dit F-Mack et Clints Pavelus ;

– La génération POP présentant les stars haïtiennes Rutshelle Guillaume, Jonathan Perry dit J-Perry et Michael Benjamin alias Mikaben.

– Des spectacles mélangeant danses, théâtres, chants et arts visuels comme : 21 Nanchon, Xpression ; des artistes comme Erol Josué, Linda Isabelle Francois, Val Jeanty, Oscar Jean Baptiste ou encore des groupes comme Nègès Fla-Vodou, la troupe de Danse du Théâtre National, etc… ;

Des prestations musicales assurées entre autres par les groupes : Tabou Combo, Sweet Micky, Boukman Eksperyans et Ti-Coca & Wanga Nègès ;

Des interventions au symposium signées Lyonel Trouillot, Nesmy Manigat, Emmelie Prophète, Rose Nesmy Saint Louis, Jean Euphèle Milcé et Jerry Michel.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier maché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

L’actualité du monde, dans le passé

0634 Décès de Abou Bakr (ou Abû Bakr ou Aboubéker), premier calife de l’Islam

23 Août La fête de Rose de Lima

Première sainte du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la dixième enfant d’une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou. Très vite, elle manifeste pour le Christ un amour si violent qu’elle multiplie les austérités. À quatre ans et demi, elle reçoit la grâce de savoir lire sans avoir appris, l’ayant simplement demandé dans la prière.

À 20 ans, elle prend l’habit des tertiaires dominicaines.

Elle se dévoue au service des indiens, des enfants abandonnés et des vieillards infirmes.

Morte à 31 ans le 24 août 1617, Rose de Lima est la patronne de l’Amérique latine.

1609 Galilée fait la démonstration du premier télescope

Son modèle initial avait un grossissement de 20x avec deux lentilles, une longueur focale de 927 mm et 980 mm de longueur physique.

Les deux premiers télescopes de Galilée sont exposés au Musée de l’histoire des sciences de Florence.

1741 Naissance de Jean-François de La Pérouse, explorateur français

1754 Naissance de Louis XVI

Louis XVI, Louis Auguste de France, surnommé Louis le Dernier ou Louis Capet par les Révolutionnaires, né le 23 août 1754 à Versailles et guillotiné pour « trahison » le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution à Paris, est roi de France et de Navarre (1774-1791) puis roi des Français (1791-1792). Louis XVI est le fils du Dauphin Louis-Ferdinand de France et de Marie-Josèphe de Saxe. Il succède à son grand-père Louis XV en 1774. Il est le frère aîné des futurs rois Louis XVIII et Charles X.

1769 Naissance de Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier dit Georges Cuvier, anatomiste et paléontologiste.

Georges Cuvier, paléontologiste et naturaliste français, naît à Montbéliard le 23 août 1769. Après des études en Allemagne, il rejoint la Normandie où il passera les années de la Révolution française à faire des recherches. Il intègre l’Académie des sciences en 1803, puis devient professeur au Collège de France. Il est à l’origine de la loi de corrélation des formes, qui permet de reconstituer des squelettes. Il meurt le 13 mai 1831.

1797 Dernière vente d’esclaves à Montréal

Emanuel Allen fut le dernier esclave à être vendu lors d’enchères publiques, à Montréal.

Il est également le dernier esclave à avoir été vendu au Canada.

1879

Le ukulélé arrive à Hawaii

Il fut amené à Hawaii par des immigrants portugais de l’île de Madère en 1879, débarqués là pour cueillir la canne à sucre.

Rapidement adopté et adapté par les Hawaiiens, il intégra officiellement le renouveau culturel hawaiien promu par le roi David Kalakaua. Au début du XXe siècle, l’ukulélé fut introduit aux États-Unis, où la petite guitare rencontra le succès et un essor pour sa diffusion mondiale.

1904 Les chaînes pour les pneus sont brevetées

Harry D. Weed invente les chaînes pour équiper les pneus des automobiles en cas de neige.

1912 Naissance de l’acteur et danseur Gene Kelly

Bien que monté sur scène dès l’âge de huit ans pour des spectacles amateurs, Gene Kelly préférait le sport et souhaitait faire partie de l’équipe de base-ball des Pittsburgh. Pirates. Il pratiquait par ailleurs le hockey sur glace, la gymnastique, le football américain et la natation, autant de sports qui l’aidèrent à atteindre le niveau de danse qui le rendit célèbre.

Ayant surmonté son aversion première pour la danse, Gene Kelly se produisit plus tard avec son frère Fred dans plusieurs spectacles en amateur sous le nom des Kelly Brothers.

En 1938, il fit ses débuts à Broadway dans la comédie musicale Leave It to Me.

Gene Kelly tourna son premier film, Pour moi et ma mie, en 1942 avec Judy Garland.

L’illustration animée et la suivante proviennent du site

Dans le film, Escale à Hollywood avec Frank Sinatra, Gene Kelly fit preuve d’innovation dans la chorégraphie qu’il mit en place, notamment dans la scène où on le voit danser avec Jerry la souris en dessin animé. La scène fut rejetée au départ par le studio, mais finalement acceptée et reste à ce jour un modèle du genre.

Gene Kelly fut nommé pour l’Oscar du meilleur acteur pour ce film qui fut un succès.

Il joue aussi dans des films tels que « Chantons sous la pluie », « Un Américain à Paris ».

Il est mort le 2 février 1996.

1913 Naissance de Bob Crosby, chef d’orchestre et chanteur de jazz américain

George Robert Bob Crosby, né le 23 août 1913 à Spokane, dans l’État de Washington et mort le 9 mars 1993 à La Jolla, en Californie) est un chef d’orchestre et un chanteur de jazz américain. Il est le frère de Bing Crosby.

1914 Entrée du Japon dans la Première Guerre mondiale

Allié du Royaume-Uni, l’empire du Japon entre dans le conflit en déclarant la guerre à l’Allemagne le 23 août 1914. Dans un premier temps, le Japon est chargé d’occuper les colonies allemandes du Pacifique, principalement des îles, et les concessions allemandes de Chine. L’empire japonais profite d’ailleurs de la guerre pour renforcer ses positions en Asie. Par la suite, il est chargé d’escorter des bateaux en Méditerranée. Au total, 788 navires et 700 000 soldats du Commonwealth profiteront de la protection japonaise.

1923 Naissance d’Edgar F. Codd, informaticien considéré comme l’inventeur du modèle relationnel des SGBDR.

1943 La compagnie aérienne Trans Canada Airlines inaugure ses vols transatlantiques

1946 Naissance de Keith Moon

Keith John Moon (23 août 1946 – 7 septembre 1978) était le batteur du groupe de rock britannique The Who. Il est né à Londres en 1946.

Keith Moon décède le 7 septembre 1978, à l’âge de 32 ans, après avoir été invité par Paul McCartney à l’avant-première du film The Buddy Holly Story. Moon quitte la soirée tôt, accompagné de sa petite amie, Annette Walter-Lax, et retourne à son appartement situé sur Curzon Place, à Londres. La cause de sa mort est une surdose de médicaments utilisés pour traiter son alcoolisme (Heminevrin*). La police retrouvera alors 32 pilules dans son organisme, dont certaines non dissoutes.

1946 Le porte-avions canadien Warrior s’échoue dans le Saint-Laurent

Le porte-avions canadien Warrior s’échoue dans le Saint-Laurent, près de la pointe Saint-Antoine.

Le Warrior fut en service de 1946 à 1948 avec la Marine Canadienne. Il fut prêté par la Marine Britannique. Lorsque l’on découvrit qu’il n’était pas construit pour affronter les saisons froides du Nord de l’Atlantique, le Warrior fut transféré sur la côte ouest du Canada. En 1948, il fut conduit aux Bermudes pour lui faire une toilette avant de le remettre à la Royal Navy.

Le Warrior fut réparé, en ce sens qu’on bâtit un pont d’envol à angle sur son devant permettant aux avions de monter plus facilement dans les airs. Il servit dans la Royal Navy jusqu’en 1958.

1948 Sortie du film « La corde »

Ce film a la particularité d’avoir été tourné dans la continuité de l’action et dans un lieu unique, sans changement apparent de plan!

Bizarrement, le film est sorti au Canada avant sa première américaine (le 26 août 1948).1957 Décès d’Eugène Schueller, industriel, fondateur de la société L’Oréal

1972 Naissance de Souad Massi, chanteuse (http://www.souadmassi.com.fr)

1978 Naissance de Julian Casablancas, chanteur du groupe The Strokes

2006 Décès de Maynard Ferguson, jazzman, trompettiste.

2008 Décès de Thomas Huckle Weller, virologue, co-récipiendaire en 1954, du Prix Nobel de médecine avec Frederick Robbins et John Enders pour leurs travaux sur l’isolation et les méthodes de culture du poliovirus.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

