BONJOUR SANTÉ

Vos dents méritent bien que vous les entreteniez !

Soumis sans cesse à de multiples agressions extérieures d’origine climatique, alimentaire ou bactérienne, l’émail de vos dents s’use et rend ces dernières plus fragiles. Vos gencives perdent aussi de leur tonicité et finissent par se rétracter. Pour garder un joli sourire, une haleine fraîche et de jolies dents, Il faut adopter de bonnes pratiques au quotidien.

1e ) Lavez vos dents deux fois par jour au minimum

Le brossage des dents s’effectue deux fois par jour au minimum, il est réalisé en partant du haut des gencives vers les dents. Un brossage à l’horizontal abîmerait l’émail et sensibiliserait les collets situés au bord des gencives.

2e) Changez de brosse à dents tous les trois mois au maximum. Une brosse à dent neuve retire en effet 30% de plaque dentaire de plus qu’une brosse usagée.

3e ) Tonifiez vos gencives en les massant

Les massages dentaires à l’aide d’un jet buccal après chaque brossage préviennent le saignement des gencives. Vous pouvez aussi vous massez les dents en réalisant des petits mouvements circulaires avec un de vos doigts enduit de dentifrice.

4e ) L’utilisation de fil dentaire que l’on passe entre les dents après le brossage évite qu’elles se déchaussent.

5e) Gardez une haleine fraîche

Une alimentation équilibrée et un détartrage des dents pratiqué par le dentiste tous les six mois saine sont les meilleurs garants d’une haleine fraîche.

6e) Une consultation dentaire annuelle minimum vous permettra d’éviter l’installation de foyers infectieux, souvent responsables d’une mauvaise haleine.