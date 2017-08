Plus de 85 000 migrants haïtiens au Brésil, au Chili et en Argentine

Source LLM / radio Métropole Haïti

Un rapport de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) et le Mercosur indique que plus de 85 000 migrants haïtiens se sont rendus au Brésil, au Chili et en Argentine. L’étude, qui prend en compte les flux migratoires des citoyens haïtiens entre 2014 et 2016, révèle que le Brésil avec plus de 67 000 haïtiens a accueilli le plus grand nombre de migrants.

Au cours de cette période le Chili a accueilli 18 000 migrants et l’Argentine 1 200. Les états sud américains ont délivré des permis temporaires et permanents aux migrants.

L'enquête a permis d'évaluer les conditions dans les centres d'accueil et l'assistance aux migrants dans les villes de San Paolo, Santiago du Chili et Buenos aires en Argentine. Les migrants ont un niveau