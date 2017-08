Éphéméride du jour ….., 22 Aout 1972 // Naissance d’Arly Larivière, musicien polyvalent haïtien

22 Aout 1972 Naissance d’Arly Larivière, musicien polyvalent haïtien

Transfuge de Lakol du Cap Haïtien, il dirige ensuite Dzine à Miami où il s’impose à la fois comme compositeur, arrangeur, claviériste et chanteur. Après la scission du groupe, il fonde Nu Look.

Aujourd’hui, 22 Aout 2016

235ème jour de l’année, 33ème semaine de l’année

130jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

22 Août 1972

Dévoilement à Montréal de l’emblème des jeux de la 21ième Olympiade, d’après l’œuvre du graphiste Georges Huel.

La Pensée du Jour

« Si tes pensées sont positives, ton visage rayonnera et tout le monde te trouvera beau.»

Ronald Dahl

PRENOM DU JOUR

SAINT-FABRICE mais aussi Owen, Siegfrie, Rose de Lima, Romy, Rosemarie.

Martyr du VIIe siècle. Les Fabrice sont charmeurs et ponctuels

Leur couleur : le rouge et leur chiffre : le 8

Aujourd’hui

Lundi 22 Août 2016 Pleine Lune

Jeudi 25 Août 2016 Dernier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 22 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical / Boukman Esperyans et Niska «Veve Lokal»

Découvrez Boukman Esperyans et Niska dans «Veve Lokal»

Sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=AFOtwMbRY1E

« Veve Lokal » mixage exceptionnel entre l’ancienne et la nouvelle génération. Avec cettte musique, Lolo envoit le coup d’envoi d’une tolérance rythmique pour qu’aujourd’hui, nottre chanson ne meurt mais survive. Ils sont nombreux désormais à introduire avec subtilité le groove jeune pour renaitre et subsister, Tropicana, Taboucombo et j’en passe.

Une introduction musicale pour rappeler la présence d’Haïti au XIII ème CARIFESTA.

Comment a donc démarré cette croisée de chemin culturel : Haïti à l’honneur, Dimanche à Bridgetown (Barbade), devant plus de 10,000 spectateurs réunis au « Kensington Oval stadium », Haïti et plus d’une vingtaine d’autres nations du Marché Commun Caribéen (CARICOM), ont pris part à la cérémonie d’ouverture officielle de la 13ème édition du Festival des Arts de la Caraïbe (CARIFESTA) qui se tiendra jusqu’au dimanche 27 août 2017.

Cette cérémonie ouverture a été précédée d’un défilé artistique au cours duquel la troupe de danse « Nègès Fla-Vodou » et celles du Bureau National d’Ethnologie et du Théâtre National, ont mis en avant toute l’habileté des créateurs culturels haïtiens dans les arts du spectacle vivant. Mais les riverains ont été surtout séduits par la beauté des costumes.

Le Culturel chez Nous

Haïti – Culture : Nos artistes à la 13ème Édition du Festival CARIFESTA

Le Festival CARIFESTA a débuté le 17 août et prend fin dimanche 27 août. Le du thème retenu cette année : « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves ».

Selon la proposition de la Direction Artistique du Ministère de la Culture, les performances haïtiennes au XIII CARIFESTA, décrit comme une sorte

d’« Olympiques » artistique et culturel, sont inscrites dans les catégories : musique, danse, théâtre et Mode. De plus moins 6 personnalités haïtiennes prendront part au Symposium où ils débattront de thématiques relevant du patrimoine culturel caribéen.

Pour le Ministre Toussaint, le Festival CARIFESTA, qui se déroule tous les deux ans dans l’un des États membres du CARICOM) « constitue un excellent prétexte pour célébrer notre identité dans la zone et faire la promotion de nos talents ».

Le programme prévu pour Haïti au XIII CARIFESTA :

Une parade citoyenne sous forme de narration des temps forts qui ont jalonné l’évolution du peuple haïtien ;

Une trilogie musicale mettant à l’honneur 3 générations d’artistes et d’ambassadeurs touristiques d’Haïti :

– La génération Vodou Jazz avec Sara Rénélik, Jehyna Sahyeir Celestin et Fabienne Denis ;

– La génération Emergent comprenant les artistes Mandela Jean Francois, Fermilus Mackenson Fils Lenor dit F-Mack et Clints Pavelus ;

– La génération POP présentant les stars haïtiennes Rutshelle Guillaume, Jonathan Perry dit J-Perry et Michael Benjamin alias Mikaben.

– Des spectacles mélangeant danses, théâtres, chants et arts visuels comme : 21 Nanchon, Xpression ; des artistes comme Erol Josué, Linda Isabelle Francois, Val Jeanty, Oscar Jean Baptiste ou encore des groupes comme Nègès Fla-Vodou, la troupe de Danse du Théâtre National, etc… ;

Des prestations musicales assurées entre autres par les groupes : Tabou Combo, Sweet Micky, Boukman Eksperyans et Ti-Coca & Wanga Nègès ;

Des interventions au symposium signées Lyonel Trouillot, Nesmy Manigat, Emmelie Prophète, Rose Nesmy Saint Louis, Jean Euphèle Milcé et Jerry Michel.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier maché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

L’actualité du monde, dans le passé

1812 Découverte du site archéologique de Petra en Jordanie.

L’explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt découvre l’ancienne cité de Pétra (dans l’actuelle Jordanie), située au fond d’une gorge, accessible que par un défilé de

1 600 mètres de long et 2 mètres de large. Capitale des Nabatéens (Vème s. av. J.-C.), elle fut un important centre caravanier et une riche cité commerçante. Elle fut annexée par les Romains au IIème siècle et perdit de son importance avec la conquête arabe au VIIème siècle. La cité renferme nombreux tombeaux creusés dans les falaises.

1851 La première Coupe de l’America est remportée par l’America

La goélette « America » du New York Yacht Club remporte, face à ses 15 adversaires britanniques, la course de 93 kilomètres autour de l’île de Wight (Angleterre). Cette compétition de yatching est alors rebaptisé Coupe de l’America (American’s Cup). A partir de 1930, les courses partiront de Newport aux Etats-Unis), puis de Perth en Australie (1987), de San Diego en Californie(1988) et d’Auckland en Nouvelle-Zélande (2000).

1902 Création de la compagnie Cadillac

Le 22 août 1902, Murphy donna à l’ancienne Detroit Automobile Company le nom de Cadillac Automobile Company, raison sociale qui, lorsque Leland fut nommé président de la firme deux ans plus tard, fut transformée en Cadillac Motor Car Company.

L’ingérence d’un homme comme Leland au sein de la production automobile Cadillac fut décisive pour l’entreprise naissante : nul autre que lui, sans doute, n’aurait su tirer meilleur profit du potentiel déjà existant, ni conduire avec autant de sûreté l’affaire vers une industrie mécanique de haute précision.

La devise, bientôt adoptée par Cadillac, était en fait celle que Leland avait voulu lui imposer : « Notre credo, la perfection ; notre règle, la précision.

1917 Naissance de John Lee Hooker, guitariste et chanteur de blues américain

Son style unique et authentique à la fois en a fait l’un des artistes les plus importants de cette musique, et son influence sur le Blues et le Rock durant tout le XXe siècle est considérable. Il est décédé le 21 juin 2001.

1956 Althea Gibson devient la première Noire championne de tennis

Althea Gibson, né le 25 août 1927 et décédé le 28 septembre 2003, est une joueuse de tennis américaine des années 1950.

Elle est la première Noire à remporter un titre du Grand Chelem, en 1956 à Roland Garros en simple, En 1957 et en 1958, elle a réussi à remporter à la fois Wimbledon et les Internationaux des États-Uni. Angela Gibson compte aussi cinq titres du Grand Chelem en double dames à son palmarès, dont trois de suite sur le gazon londonien.

1989 Découverte du premier anneau de la planète Neptune

Neptune est la huitième et dernière planète du système solaire et la plus lointaine des géantes gazeuses.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /