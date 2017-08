Astrologie du jour

BELIER

Famille/foyer

Vous ne serez probablement pas sur la même longueur d’onde que vos enfants, surtout si ce sont des adolescents. Votre dévouement sera interprété par eux comme de la tyrannie. Faites preuve de patience !

Amour Vous aurez droit cette fois à une vie amoureuse facile. Vénus et Mars, les deux astres de l’amour, vont en effet vous protéger. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. C’est vrai, la Lune influence toujours le secteur de la vie à deux, mais elle sera beaucoup moins influente, et le climat un peu tendu de ces derniers temps va laisser la place à la tendresse. Si vous vivez seul, la journée semble très favorable à une rencontre : ouvrez l’oeil, et le bon !

Santé

En influençant votre secteur santé, Mars, concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme, mais aussi, hélas, exposer les plus imprudents d’entre vous à de petits risques accidentels. Pour éviter de transformer votre voiture en stock-car ou de vous brûler si vous cuisinez, agissez avec calme et patience.

Argent

Attention à Jupiter : placée en ce moment dans le secteur argent, cette planète pourra vous jouer des tours. Jupiter a, en effet, tendance à nous rendre euphorique, parfois à tort. Si donc, vous avez l’impression de négocier une bonne affaire ou de découvrir le placement du siècle, prudence : ne vous lancez surtout pas à l’aveuglette. Vérifiez soigneusement tous les éléments en jeu pour être sûr de ne pas le regretter amèrement plus tard.

Travail

Plusieurs planètes affecteront aujourd’hui votre vie professionnelle. Avec Saturne, vous ne manquerez donc ni de courage ni d’énergie pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous en aurez bien besoin, car Pluton risque de vous donner du fil à retordre. Contrôlez vos réactions, afin de ne pas froisser votre hiérarchie. Tâchez d’établir de meilleures relations avec les autres.

Vie sociale

Cette journée sera très positive sur le plan affectif. Les excellentes vibrations de la planète Mercure vous promettent des joies saines, un bon équilibre sentimental et des relations harmonieuses avec ceux que vous aimez.

Nombre chance

641

Clin d’œil

Ne critiquez pas sans cesse le comportement des autres.

TAUREAU

Famille/foyer

Vie familiale agréable, car il y aura du nouveau dans ce domaine. Vous entreprendrez des travaux de réfection pour donner un coup de neuf à votre intérieur, à moins que vous ne décidiez de changer de cadre. Carnet rose pour beaucoup. Vous assisterez au mariage d’amis, vous pourrez même être témoin ou rencontrer l’âme sœur à cette occasion.

Amour

Les amours des natifs du signe seront toujours protégées. Cet aspect de Mars promet à bon nombre d’entre vous une journée torride. Ceux qui vivent seuls auront de fortes chances de faire une rencontre importante, qui pourra dans certains cas se révéler assez déstabilisante dans un premier temps. Si vous vivez en couple, c’est sans doute votre conjoint ou partenaire qui se réjouira de vos élans sensuels ; mais un coup de coeur pour quelqu’un d’autre n’est pas exclu !

Santé

Vous serez toujours animé d’une bonne énergie, malgré l’influence d’une Lune mal aspectée qui va vous perturber pendant deux ou trois jours. Rassurez-vous : quelques bonnes planètes veilleront toujours sur vous, et vous allez bientôt retrouver un Ciel astral très favorable.

Argent

Un vent favorable soufflera sur vos finances. L’argent vous affluera de toutes parts. Mais vous devrez encore et toujours faire preuve de prudence : ne faites pas de dépenses somptuaires !

Travail

De nombreuses planètes vont mettre l’accent sur votre vie professionnelle. Très ambitieux, vous chercherez à obtenir de l’avancement. Pour certains, le succès sera là, mais il s’accompagnera d’un surcroît de responsabilités et de travail, qui vous obligera à bien vous organiser.

Vie sociale

Vous aurez la vedette aujourd’hui et, je vous l’assure, ce ne sera pas pour vous déplaire. Vous serez adulé, chouchouté par tous ceux qui vous entourent. En plus, vous jouirez de l’estime et de l’admiration de votre cercle amical. Comme la vie vous semblera belle !

Nombre chance

257

Clin d’œil

Veillez à ne pas décevoir vos amis par trop de bavardages.

GEMEAUX

Famille/foyer

Vos relations avec votre famille ne seront guère faciles. Vous vous montrerez très tolérant, mais vous vous apercevrez que vos proches en profitent pour tout se permettre. Résultat : vous vous sentirez obligé de sévir, et cela risque de compromettre votre tranquillité d’esprit.

Amour

C’est peut-être passager mais, question vie de couple, vous aurez connu mieux que ce moment. Simple lassitude pour les uns, mésentente plus grave pour les autres… Les natifs vivant en couple risquent d’en passer par une phase délicate. C’est le moment de faire le point, en essayant de vous dire ce qui ne va pas. Pour certains d’entre vous, célibataires, une relation de travail pourrait prendre un tour plus personnel, mais l’ambiguïté dominera. Peut-être aurez-vous des réticences à aller plus loin, ou alors c’est la personne qui n’est pas libre.

Santé

Avec Jupiter bien aspecté dans votre secteur santé, vous devriez être en pleine forme. A condition de ne pas faire de folies alimentaires, car cette planète pourra vous inciter aux excès. Si vous voulez éviter des désagréments, fuyez les abus de chocolats et de plats gras et lourds.

Argent

Ne vous contenez pas de réaliser uniquement des opérations financières à court terme ou encore, si vous jouez en Bourse, d’opter uniquement pour l’audace au détriment de la sécurité. Autrement, vous risquez de vous retrouver face à de sérieuses difficultés. Il vous faudra voir plus loin que le bout de votre nez.

Travail

La planète Uranus mettra entre vos mains de nombreux atouts vous permettant de réussir professionnellement. D’autre part, vous serez parfaitement conscient de vos points faibles, mais vous refuserez tout défaitisme.

Vie sociale

Placez votre confiance dans la planète Mercure. Elle vous aidera à sortir progressivement de votre coquille. Vous vous sentirez donc plus détendu dans vos relations avec les autres. Cette planète vous aidera aussi à vaincre votre susceptibilité, qui motive bien souvent vos réactions. Votre comportement général s’en ressentira : ayant moins l’impression d’être menacé, vous serez plus conciliant, moins agressif, plus diplomate et plus persuasif.

Nombre chance

768

Clin d’œil

Faites un effort d’objectivité pour ne pas avoir à vous plaindre.

CANCER

Famille/foyer

Vie de famille en principe parfaitement paisible pour vous. Aucune planète n’aura d’impact direct sur le secteur de votre thème concernant vos proches. Simplement, il faudra vous méfier de l’influence perturbante de Mars : vous risquez de ne pas être suffisamment disponible en famille.

Amour

Cette journée s’annonce tranquille pour ce qui concerne votre couple. Rythmée essentiellement par des questions domestiques, votre vie conjugale sera donc vouée à la plus grande stabilité. Mais finalement, cette routine rassurante vous conviendra très bien. Célibataire, vous ne serez pas forcément facile à séduire ; mais si la personne qui vous plaît sait vous rassurer sur le sérieux de ses intentions, vous lui direz oui sans hésiter.

Santé

Il est fort probable que vous n’utilisiez pas suffisamment l’énergie qui sommeille en vous. Cela pourrait se retourner contre vous, et se traduire par des maux de tête, des palpitations cardiaques ou simplement un peu de nervosité. Faites du sport ou de l’exercice pour vous défouler sainement.

Argent

Sur le plan financier, vous subirez deux impacts planétaires, l’un positif, l’autre plus délicat. La bonne nouvelle, c’est que Pluton sera très favorable et qu’il vous aidera à nettement améliorer votre équilibre financier. La mauvaise nouvelle, c’est que Mars risque de vous rendre très dépensier.

Travail

Professionnellement, vous saurez parfaitement à quoi vous en tenir et où vous désirez en venir. Vous serez très persuasif. Mais une hâte excessive compromettrait vos chances de réussite ; tout doux !

Vie sociale

Vous aurez la visite d’amis éloignés. Vous aurez également des échanges d’idées fructueux avec les relations et amis, notamment dans le domaine artistique, philosophique ou philanthropique.

Nombre chance

370

Clin d’oeil

Pas d’excès de zèle : « Quand on serre trop l’anguille, on la laisse partir » (proverbe espagnol).

LION

Famille/foyer

Excellente complicité avec vos enfants. Cependant, prenez le soin de ne pas donner à votre conjoint le sentiment d’être exclu. Sinon, il risquerait de vous faire une vraie crise de jalousie.

Amour

Votre vie de couple pourrait avoir à traverser une journée de tension et d’animosité. Cherchez à remédier immédiatement à la situation, sans lui donner une seule occasion de s’envenimer. Essayez d’avoir un dialogue franc et calme avec l’autre. Il est probable que tout ne soit que le résultat d’un malentendu. En tout cas, soyez persuadé que la tolérance et la compréhension pourront tout arranger. Célibataire, vous aurez probablement la sensation, au début de la journée, que l’amour vous boude. Mais une rencontre avant la fin de la journée va tout changer.

Santé

Dynamisme, bien-être et résistance physique au programme. Qui dit mieux ? Effectivement, les influences planétaires vous seront très favorables, et vous pourrez faire provision d’énergie et de tonus. Votre moral sera également en hausse, et vous lutterez beaucoup mieux contre les troubles psychosomatiques.

Argent

La planète Neptune vous aura à l’oeil cette fois-ci. Soyez donc très prudent dans vos entreprises si vous devez manier des fonds importants ou si vous devez avoir affaire à l’administration fiscale. L’avertissement est également valable pour tous vos déplacements. Si vous hésitez à lancer ou à poursuivre un projet original, pensez à prendre conseil auprès de personnes qualifiées.

Travail

Dans le travail, des occasions formidables vous seront offertes par les astres. Si vous souhaitez améliorer votre statut professionnel, vous aurez la possibilité d’obtenir pleine satisfaction.

Vie sociale

Ne nourrissez pas de haine dans votre coeur, même si elle est tout à fait compréhensible. Comme la haine est aveugle, elle peut vous pousser à commettre des actes ou proférer des paroles que vous auriez à regretter par la suite.

Nombre chance

603

Clin d’oeil

Préservez votre énergie : ne vous emballez que pour ce qui en vaut la peine.

VIERGE

Famille/foyer

Tout baignera dans l’huile chez vous, hormis quelques petites divergences de vues possibles entre vous et votre conjoint sur la manière d’organiser les vacances ou sur le choix des cadeaux à offrir à des amis qui vont se marier ou avoir un bébé.

Amour

La planète Vénus sera en aspect harmonique : situation astrale de rêve qu’on ne trouve pas tous les jours ! Résultat : séduction imparable et magnétisme envoûtant au programme de la journée ! Vous pourrez utiliser à fond votre pouvoir pour parvenir à vos fins dans votre vie amoureuse. Vous aurez le vent en poupe ; ce sera le moment de prendre toutes les initiatives possibles !

Santé

Saturne influencera toujours votre santé. Saturne n’est pas une planète très tonique ; il amoindrit la résistance à la fatigue et au stress ; mais, en même temps, il vous aide à adopter une bonne hygiène de vie. Ce sera donc le moment ou jamais d’arrêter de fumer, par exemple : vous y parviendrez plus facilement qu’à une autre période.

Argent

Malgré vos terribles envies actuelles de dépense, dont quelques-unes sont d’ailleurs parfaitement légitimes, songez à faire des économies. Cela est plus facile à dire qu’à exécuter, bien entendu ! Gardez malgré tout un oeil vigilant sur votre compte en banque ! Si vous commettez des imprudences aujourd’hui, les conséquences en seront extrêmement graves et votre avenir immédiat ne sera plus qu’un cauchemar.

Travail

Des difficultés pourront surgir dans votre travail, qui vous obligeront à vous remettre en question. Vous vous en sortirez rapidement si vous acceptez de tenir compte de la leçon des événements. Au lieu d’accuser les autres ou la société, commencez par prendre conscience de vos erreurs, et organisez-vous pour ne pas les refaire.

Vie sociale

La planète Mercure en cet aspect impliquera une plus grande ouverture sur le monde extérieur et sur la collectivité. Elle tendra à rendre les natifs plus disponibles, moins centrés sur leurs ambitions personnelles ou matérielles. Ce nouvel esprit est susceptible de leur apporter des idées neuves, originales, et de leur donner une meilleure intuition.

Nombre chance

568

Clin d’oeil

Luttez contre une tendance à l’insatisfaction. Faites l’effort d’apprécier les aspects positifs de votre vie. Cela vous aidera à aller mieux.

BALANCE

Famille/foyer

Le meilleur moyen de prévenir des tensions en famille aujourd’hui serait de ne laisser personne s’immiscer dans votre vie privée. N’accordez pas de crédit aux conseils que votre entourage vous donnera sans que vous les ayez sollicités : en cette journée, vous aurez raison de n’en faire qu’à votre tête !

Amour

Vous deviendrez sans doute un peu moins rêveur et romantique que d’habitude. Mais, grâce à Jupiter, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront chaleureuses et sensuelles. Attention, cependant, à ce que cette belle entente ne soit pas gâchée par des problèmes familiaux ou autres. Célibataire, dressez une cloison étanche entre votre vie amoureuse et les difficultés que vous pourrez rencontrer dans d’autres domaines. Restez disponible sur le plan affectif, ne serait-ce que pour satisfaire votre besoin d’être aimé, qui sera plus vif que d’habitude.

Santé

Mars vous stimulera. Mais Saturne va chercher à freiner vos élans. Pas facile, sous pareilles influences, de trouver votre équilibre. Privilégiez la détente, en vous évadant le plus possible, allégez vos obligations, et accordez-vous davantage de temps rien que pour vous.

Argent

Vous serez diablement dépensier. Ce sera le principal sujet de dispute avec votre conjoint. Mais, comme vous le comblerez de cadeaux, il ne pourra pas trop vous en vouloir. De la modération, quand même !

Travail

Soumis à l’action de Mars, vous serez très impulsif, ce qui sera mauvais actuellement. Prenez du recul vis-à-vis des affaires en cours ; ne prenez aucun engagement sans avoir tout bien considéré.

Vie sociale

La trahison d’un ami cher vous touchera comme la foudre. Vous en serez traumatisé pendant quelque temps. Au début, vous aurez l’impression que vous ne vous en relèverez jamais. Puis, dans le calme et la solitude, vous commencerez à rassembler vos idées. Et le temps vous pansera la plaie.

Nombre chance

265

Clin d’oeil

Calmez-vous et recherchez la compagnie de vos amis de toujours.

SCORPION

Famille/foyer

L’atmosphère familiale se détendra brusquement parce que les astres vous auront incité à admettre que vous n’avez pas toujours raison. Vous passerez du bon temps dans la chaude intimité et la joie, et vous saurez apprécier cette douceur de vivre au foyer.

Amour

La présente configuration astrale n’est, par elle-même, ni positive ni négative pour vos amours. Elle signifie simplement que vous allez récolter le résultat des décisions prises dernièrement : succès et bonheur pour ceux qui ont fait les bons choix, difficultés et déceptions si vous vous êtes engagé sur une mauvaise voie. Quelques solitaires pourront, à la faveur de cette configuration, faire une rencontre très importante, mais qui risque de bouleverser de fond en comble leur mode de vie.

Santé

Vous vous sentirez en excellente forme et capable de déplacer des montagnes. Ne surestimez pas pour autant vos capacités physiques. Soyez raisonnable et évitez de jouer au yo-yo avec votre organisme. Si vous suivez un régime minceur, vos efforts et sacrifices seront récompensés, et cela vous encouragera à poursuivre dans cette voie.

Argent

Si vous avez su vous montrer à la hauteur de votre tâche, de vos ambitions et de vos souhaits, vous devriez obtenir aujourd’hui une augmentation de vos revenus. Mais n’allez pas dépenser immédiatement tout ce que vous aurez gagné. Pensez plutôt à placer vos gains : « Laisse ton argent dans l’obscurité pour qu’il te permette de voir la lumière » (proverbe maltais).

Travail

Beaucoup d’allant et d’énergie au menu du jour sur le plan professionnel. Cependant, soyez vigilant : à cause des aspects turbulents de Pluton, vous risquez de faire de mauvais choix. Vie sociale

Vie sociale

Il vous plaira aujourd’hui de faire du sentiment au lieu de toujours rechercher la lutte. Vous saurez prêter une oreille attentive aux confidences d’un ami et venir en aide à une personne en détresse. Bravo !

Nombre chance

631

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance néfaste à gaspiller votre énergie contre des moulins à vent.

SAGITTAIRE

Famille/foyer

Les problèmes familiaux auxquels vous avez été confronté commenceront à s’atténuer. Cependant, vous risquez d’avoir des conflits avec vos enfants si vous ne leur consacrez pas un peu plus de votre temps.

Amour

Grâce à la complicité de Vénus, les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre conjoint ou partenaire porteront leurs fruits ce jour. Le climat de vos rapports s’adoucira sensiblement et sera même empreint de tendresse renouvelée. N’en relâchez pas pour autant votre vigilance. L’atmosphère des célibataires sera un peu chaotique. Ils succomberont aux coups de foudre, mais leurs passions tomberont aussi rapidement qu’elles sont nées, et se transformeront parfois en solides amitiés.

Santé

Vous bénéficierez d’un tonus et d’une vitalité insufflés par Jupiter, qui vous aideront à surmonter vos sporadiques tendances à la déprime. Organisez-vous un emploi du temps bien rempli, en panachant judicieusement les tâches domestiques ou professionnelles et les loisirs que vous aimez. Ne restez pas oisif, car c’est l’activité qui vous sauvera : « On a plus de mal à ne rien faire qu’à travailler » (Ennius).

Argent

Attention à votre compte en banque ! Vous serez d’humeur légère, porté à dépenser sans compter pour votre plaisir ou pour faire des envieux. Mais votre banquier, lui, n’oubliera pas, et il ne vous fera pas de cadeau !

Travail

Au travail, votre sens des contacts, votre aisance feront merveille. Vous pourrez cultiver les relations utiles, montrer votre savoir-faire et, si vous êtes commerçant, vous faire une nouvelle clientèle. Mais il faudra être vigilant et jouer serré, car la concurrence sera forte.

Vie sociale

Des relations particulièrement agréables en perspective ce jour si vous vous montrez prêt à entendre les désirs des autres et à y répondre pleinement. Rappelez-vous par ailleurs que « nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

554

Clin d’oeil

Jetez un regard lucide sur ce qui se passe autour de vous.

CAPRICORNE

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront sans histoire. Si vous avez des enfants, vous serez plus attentif que d’habitude à leur évolution, et prendrez le temps de vous occuper d’eux, de partager leurs loisirs, par exemple. Vos parents et vos frères et soeurs seront les uns et les autres très occupés. Quelques coups de téléphone suffiront à consolider votre complicité.

Amour

En couple, tout est possible : la solitude pour ceux qui placeront la barre trop haut ; une rupture pour ceux qui refuseront de faire des concessions. Célibataire, profitez vite de cette journée. Vous pourrez faire une rencontre sympathique et originale avec un partenaire qui partage vos idées et accepte votre style de vie.

Santé

Les aspects dynamisants de Mercure aiguiseront vos facultés mentales. Vous serez débordant d’imagination, curieux de tout, et assoiffé de connaissances. Ce sera le moment de laisser vagabonder votre esprit à l’affût d’idées originales. Comme elles seront probablement très nombreuses à se bousculer dans votre tête, prenez soin de les noter sur-le-champ, sans en délaisser aucune. Vous les mettrez à exécution une à une plus tard.

Argent

Vous ne manquerez pas de chance et de charme. Tout devrait vous réussir sur le plan financier. Alors, profitez-en pour faire des transactions. Si vous êtes en affaires, ce sera le temps de faire fortune. Ne doutez pas de vos capacités.

Travail

Vous vous sentirez compris, soutenu. On vous écoutera et l’on vous appréciera. N’hésitez pas à exposer vos projets, clairement et sans exagération. Vous trouverez les collaborations souhaitées.

Vie sociale

Soyez circonspect dans vos rapports sociaux pour éviter une brouille possible. Gardez vos idées pour vous-même, ne les exposez pas et surtout ne les imposez pas. Par contre, prêtez une oreille attentive aux propos des autres.

Nombre chance

726

Clin d’oeil

Ne vous créez pas de problèmes superflus par paresse ou négligence.

VERSEAU

Famille/foyer

Votre vie familiale sera placée sous le signe de la joie de vivre et du dialogue. Vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, feront preuve d’une grande vitalité et auront à coeur de réussir ce qu’ils entreprennent.

Amour

Célibataire, la Lune et Mars conjugueront leurs influences pour vous assurer le succès dans le domaine amoureux. Vous serez plus charmeur que jamais, et vos conquêtes seront plus flatteuses les unes que les autres. Votre vie conjugale sera assez bien protégée dans l’ensemble. Seuls ceux dont les relations de couple sont déjà problématiques, soit parce que leur union bat de l’aile, soit parce qu’ils passent par une phase de douloureuse solitude, se sentiront en pénitence cette fois.

Santé

Saturne en cet aspect vous conseillera ce jour de repenser votre alimentation habituelle. Vous aurez intérêt à varier les protéines animales que vous consommez. Puisque vous n’aimez pas trop la viande, c’est du poisson qu’il vous faut. C’est vrai, les produits de la mer vous conviennent particulièrement bien. Crustacés, poissons grillés ou à la vapeur feront vos délices et vous garderont en excellente forme physique.

Argent

Une nette amélioration de l’état de vos finances est en vue. Vous pourrez même compter sur un coup de chance pure par le biais de jeux de hasard. Cependant, en attendant la pluie, continuez à arroser !

Travail

Des hasards très heureux vous aideront, presque sans fatigue, à rattraper des retards rédhibitoires. Certains natifs feront l’objet d’une distinction honorifique, d’une promotion flatteuse. Vos compétences se multiplieront, et vos relations avec l’étranger seront de première importance ou tout à fait positives.

Vie sociale

Ne soyez pas trop imbu de votre activité professionnelle, en ignorant délibérément ce qui se passe autour de vous. Gardez le contact avec le monde extérieur ; restez au courant des événements qui secouent le monde.

Nombre chance

384

Clin d’oeil

Évitez les excès dans tous les domaines : « Serrer trop fort le pressoir donne un vin qui sent le pépin » (F. Bacon).

POISSONS

Famille/foyer

Si vous avez décidé de transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, ou même de déménager, vos projets auront d’excellentes chances de se concrétiser cette fois. Vous serez bien soutenu par les astres.

Amour

Avec la bénédiction de Jupiter et de Vénus, la journée sera calme comme la mer sous la brise. Vous savourerez pleinement la douceur de vivre, et tout vous paraîtra aimable et serein. Les amours en cours gagneront en profondeur. Avec votre partenaire, vous serez à la fois plus tolérant et plus lucide, ce qui contribuera à créer chez vous un excellent climat. Les natifs du signe se montreront des amoureux modèles et des amants chanceux.

Santé

Soyez prévoyant en matière de santé : prenez, dès maintenant, de bonnes habitudes alimentaires et faites provision d’énergie pour être en excellente forme physique. Le moment sera bien choisi puisque les planètes vous seront très favorables sur le plan physique aujourd’hui.

Argent

Cet environnement astral influencera favorablement vos finances et vous stimulera. Ce sera le moment idéal pour investir, spéculer, augmenter le capital de votre société. Il serait cependant prudent de vous faire conseiller car vous ne connaissez pas tout dans ce domaine. Vous recevrez, avant la fin de la journée, de précieux conseils d’un ami ou associé pour augmenter facilement vos revenus.

Travail

Côté profession, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Consolidez votre situation par tous les moyens, même si vous estimez ne pas avoir à vous faire de soucis à ce sujet. Le moment sera bien choisi pour organiser, structurer, gérer, administrer, économiser et prospérer. Si vous avez un poste de responsabilité, orientez-vous plutôt vers la fonction d’éminence grise que vers les décisions fracassantes. En d’autres termes, votre action la plus efficace consisterait à inspirer plutôt qu’à décider.

Vie sociale

Mercure en cet aspect sera favorable aux travaux intellectuels ou parapsychologiques. Vous serez peut-être extralucide, avec parfois des idées de génie. Essayez d’être votre propre voyant ou médium.

Nombre chance

715

Clin d’oeil

Attachez-vous à profiter au maximum et sans culpabilité des bons moments qui passent.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com