Transformation économique de la Grand’Anse : Une préoccupation de la CCI’GA et la BRH

Écrit Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Environ huit mois après le passage de l’ouragan Matthew qui a ravagé le Grand Sud, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Grand’Anse (CCI’GA), en partenariat avec la Banque de la République d’Haïti (BRH), a compris la nécessité de mettre finalement le projecteur sur ce département qui attend encore les véritables mesures de relance post-Matthew et qui est traité pratiquement en parent pauvre dans le nouveau projet de la loi de finances 2017-2018.

En effet, la CCI’GA et la BRH organisent à partir de ce mardi 22 Août 2017 une grande conférence-débat à Cascade night-club à Jérémie, autour du thème » la transformation économique de la Grand’Anse ».

Au cours de cette conférence-débat, les différentes interventions mettront l’accent sur les opportunités d’investissements et les potentialités de la Grand’Anse dans des filières porteuses et des secteurs clés, notamment l’agriculture, la pêche et la production animale.

A l’occasion de cette activité de deux jours dans la Grand’Anse qui prendra fin mercredi 23 Août, les autorités de la Banque centrale profitera pour présenter les mécanismes financiers incitatifs de la Banque au bénéfice des secteurs productifs du pays, dans le cadre de la nouvelle vision procroissance de la BRH.

D’un autre côté, il y aura un panel sur l’investissement, les potentialités des filières pêche et cacao et l’assurance agricole qui sera animé par le Fonds de développement industriel (FDI), le SYFAAH, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère du Commerce et de l’Industrie. Plus loin un responsable de la CCI’GA, à travers une présentation, mettra en exergue la transformation économique de la Grand’Anse sur la base d’une vision partagée, en vue d’attirer l’attention des décideurs politiques et des potentiels investisseurs sur ce département assoiffé d’investissements et plein d’opportunités dans des filières et des secteurs générateurs de croissance.

Une conférence-débat très louable sur la transformation économique de la Grand’Anse qui doit être encouragée par la société civile de cette région et qui doit également interpeller les autorités de ce département, notamment les députés et les sénateurs, sur les besoins d’investissements et les potentialités de cette région qui est déjà mal traitée dans le budget du prochain exercice (2018) avec une contraction d’environ 22% de l’enveloppe allouée à ce département en termes de crédit d’investissements.