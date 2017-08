Rencontre entre Moïse et des acteurs concernés par la rentrée des classes

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Dr. Jack Guy Lafontant, a rencontré, ce lundi 21 août, au Palais national, l’ensemble des acteurs étatiques concernés par la rentrée des classes prévue pour le mois de septembre.

Il s’agit des ministres de l’Education nationale et de la formation professionnelle; de l’Intérieur et des collectivités territoriales; de l’Economie et des finances; de la Jeunesse, des sports et de l’action civique; des Affaires sociales et du travail; des Travaux publics, transports et communications; du Secrétaire d’État à la sécurité publique, des directeurs du SMCRS, de la Caisse d’assistance sociale, de la Police nationale d’Haïti, de la Police routière, du Service de transport scolaire Dignité et du FAES.

Le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité de mettre en place, au profit des parents et des élèves.

des programmes d'urgence, des stratégies de subvention et de dotation d'ouvrages scolaires ainsi que diverses