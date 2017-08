Inauguration d’une centrale solaire de 473kw à Tabarre

Source Patrick ST PRE | Le Nouvelliste

Une conférence sur l’énergie solaire s’est tenue, le vendredi 18 août 2017, au centre de formation professionnelle « Notre Dame de Guadalupe », à Tabarre. Cette conférence a été suivie de l’inauguration du Solar Smart Grid, avec 473 kilowatts installés, soit le plus grand centre d’énergie solaire en Haïti actuellement.

« Il y a beaucoup de possibilités avec l’énergie solaire », a déclaré Manfred Auster, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Haïti, qui clôturait cette conférence, prospectant les possibilités offertes par l’énergie solaire en Haïti où moins de 30% de la population a accès à l’électricité et seulement 6% en milieu rural.

Touchant deux mots sur la coopération externe allemande dans le secteur de l’énergie, l’ambassadeur a fait savoir que, dans le cadre plus strict des énergies renouvelables, l’Allemagne et Haïti sont des partenaires depuis des années maintenant. « A nos jours, nous avons construit ensemble une dizaine de centrales hydro-électriques, bien avant que le système photovoltaïque ne soit assez répandu à travers le pays », a fait savoir le diplomate, précisant que la réhabilitation de Péligre, la plus grande centrale hydroélectrique du pays, est le plus grand projet de coopération de l’Allemagne avec Haïti avec une enveloppe d’environ 30 millions d’euros.

Inauguré ce vendredi, le Solar Smart Grid produit actuellement plus de 400 kilowatts pour alimenter différents projets, dont les hôpitaux, les écoles, ainsi qu’un centre de réhabilitation thérapeutique et un centre de production. Ce système est implémenté après une expérience pilote réalisée en 2013 avec l’installation d’un système photovoltaïque de 85 kilowatts pour l’hôpital pédiatrique. Deux ans plus tôt, Biohaus-Stiftung et nph deutschland en Allemagne, deux partenaires du projet, s’étaient engagés aux côtés de Nos Petits Frères et Sœurs (NPH Haïti) et de la Fondation St. Luc en vue de développer l’alimentation électrique solaire en Haïti.

En 2011, a rappelé Willi Ernst, de la fondation Biohaus, la consommation énergétique annuelle des complexes et programmes des Petits Frères et Sœurs à Tabarre était de 1 300 mégawatts par heure générés par 13 unités de génératrices diesel pour un coût de 650 000 dollars américains par an. « C’était beaucoup d’argent », a fait remarquer l’Allemand vantant le solaire comme la source d’énergie la plus économique au niveau mondial.

Avec une production totale d’environ 240 mégawatts pour tout le pays, Haïti nourrit……………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com