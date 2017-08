Championnat U15 de la Concacaf masculin 2017: Haïti mate le Salvador 3-1 et remporte la D2

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En dominant la formation du Salvador 3-1 en finale du championnat U15 de la Concacaf, à Bradenton en FLoride, la sélection nationale haïtienne U15 remporte sa catégorie et gagne en plus le droit d’évoluer en Division 1.

3 buts à 1, c’est le score final du match comptant pour la finale de la division 1 qui mettait aux prises la sélection nationale haïtienne U15 à son homologue du Salvador. Haïti remporte donc cette division 2 samedi lors d’une journée remplie de rencontres de classements.

Adoptant un 3-4-3 avec David Dorvellus 12, Polycarpe Harvey Philippe 5, St-Junior 4, Samuel Jeanty 3 – Jean Dany 10, Cadet Jeffrey Jefferson 14, Sainte Carl Fred 18, Corlens Etienne 6 – Israel Dicaprio Ronaldo 15, Kervens Jolicoeur 9 et Christopher Fredler 11 pour contrer le Salvador, les hommes de Gabriel Michel Tigana ouvrent le score dès la 15e minute par l’intermédiaire de Kervens Jolicoeur pour permettre à Haïti de mener 1-0, St-Junior corse l’addition 12 minutes plus tard et permet aux petits grenadiers de mener 2-0 à la pause.

En seconde période, Haïti repart encore pieds au plancher si bien que Christopher Fredler renforce…………………....lire la suite sur lenouvelliste.com